Тарасов показал шикарный дом, который строил для Бузовой

Футболист «Локомотива», после с развода с которым на российской эстраде появилась новая звезда, переехал в тот самый дом раздора, который когда-то строил для Бузовой. Еще в отношениях с ведущей "Дом-2" Тарасов записал особняк на маму, поэтому при разводе Ольге было практически не на что претендовать.

buzova86 Любовь это - @khl #поцелуйнабалконе

Особняк в престижном районе Подмосковья строился несколько лет. Затем ремонтировался. И вот Дмитрий Тарасов впустил туда друга рэпера T-Killah (у музыканта тоже фамилия Тарасов, только он Александр, - ред.) с видеокамерой. Разумеется, ролик попал на Ютуб.

Гостиная.

Спортсмен показал, как он теперь живет в доме, о котором давно мечтал. Как живет там не с Ольгой Бузовой, для которой и начал строительство, а с новой молодой женой Настей Костенко.

tarasov23 Спасибо тебе @kostenko.94 за дочку Люблю вас #семья#доня#шестьмесяцев

25-летняя модель летом 2018-го родила футболисту дочь Милану. Теперь у Тарасова двое детей. От первой жены Оксаны у него 12-летняя дочь Ангелина. Вот как выглядит детская для Миланы.

Детская комната.

- Да, у меня, может быть, большой груз за спиной: у меня было два брака, ребенок от первого. Но сейчас я по-настоящему счастлив. На этом я не хочу останавливаться, хочу быть окружен любовью детей, нынешней жены. То, о чем я мечтал, я сейчас имею, - признался Дмитрий в разговоре с T-Killah.

Спальня.

На дом футболист потратил десятки миллионов, но не помнит точно, какую сумму: «Не задумывался», - ответил футболист на вопрос о цене.

Ванная.

Гардеробная обустроена не только для жены-модели. Но и для самого Тарасова. У них две гардеробных. Вот, к примеру, полка футболиста с обувью.

Гардероб.

В особняке очень много места. Настолько, что Тарасов может в оборудованном спортзале мяч гонять. Есть приличного размера бассейн.

Бассейн.

Напомним, Тарасов женился на Бузовой в 2012 году, когда его дочери от первого брака с Оксаной Пономаренко было 3 года. В 2016-м спортсмен со скандалом развелся с телеведущей. В начале 2018-го женился и венчался на Насте Костенко. Через 7 месяцев на свет появилась их дочь Милана.

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