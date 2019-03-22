Медведев ведет переговоры с кандидатом в президенты Украины

Эта встреча стала неожиданной для всех. За 9 дней до выборов президента на Украине один из кандидатов - Юрий Бойко - прилетает в Москву на переговоры с Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Речь, как можно догадаться, о газовом транзите.

- У нас заканчивается большой транзитный контракт, и мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет. А это более 50 тысяч рабочих мест в нашей стране, более 3 миллиардов доходов в бюджет, - заявил на открытой части встречи Юрий Бойко. - Мы готовы предложить и рассмотреть разные варианты взаимовыгодного возобновления контракта по транзиту после завершения действующего контракта в конце этого года. И самый главный вопрос – это прямой контракт по газу, по поставкам газа в страну. Потому что сегодня сложилась ситуация ненормальная, когда газ поставляется из Европы без прямого контракта.

Речь идет о так называемых реверсных поставках, в результате которых Киев, декларируя «освобождение от кремлевской газовой зависимости», покупает российское топливо, прошедшее через Украину, в Европе с большой наценкой. По документам - это не тоталитарный газ агрессора, а демократичное европейское голубое топливо.

- Нужен газотранспортный консорциум, чтобы заинтересовать с одной стороны «Газпром», заинтересовать потребителей в Европе и заинтересовать Украину, которая будет транзитировать топливо, - добавил приехавший вместе с Бойко председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.

- Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести, - Ответил Дмитрий Медведев. - Мы могли бы в настоящий момент обсудить целый ряд вопросов, которые являются особенно актуальными, имея в виду текущее состояние дел в сфере экономического взаимодействия. Я имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше.

Встреча в Москве была инициирована украинской стороной. И, судя по всему, с официальными властями она не согласована. Возможно за 9 дней до выборов Юрий Бойко пытается улучшить свои электоральные позиции. Сейчас он по по некоторым социологическим опросам даже обгоняет Петра Порошенко, выходя на третью позицию. И в случае успеха на переговорах в Москве может рассчитывать на улучшение своих показателей. Впрочем, речь может идти и о заявке на определенные посты уже в новой администрации. Не случайно Бойко обмолвился, что готов сотрудничать по газовому вопросу и с Юлией Тимошенко.

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