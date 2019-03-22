«Куда смотрит Виталина?»: Прохор Шаляпин воссоединился с Анной Калашниковой на подиуме

Недавние жених и невеста Прохор Шаляпин и Анна Калашникова, разругавшиеся три года назад накануне свадьбы, снова вместе. Правда, парочка воссоединилась только на подиуме.

Они закрывали шубный показ Duetfur на Неделе моды в Москве. Звезды ток-шоу весьма эффектно смотрелись в шубках из канадской норки. Дополняла картину и юная актриса Полина Осауленко. По задумке дизайнера Элины Горячевой, Полина должна была символизировать ребенка Анны и Прохора.

- Мы хотели, чтобы по подиуму вместе со мной и Прохором прошел мой сын Даня. Но потом решили, что у Полины лучше получится изобразить наше дитя, поскольку мой сын очень непоседливый, - делится с «КП» певица Анна Калашникова. - Дане всего четыре годика, ему было бы тяжело часами репетировать показ.

За кулисами Виталина мило общалась с братьями Шаляпина - с Виталием и Дмитрием.

«Шикарная пара», «Вы созданы друг для друга», - тут же застрочили Шаляпину поклонники, комментируя в Инстаграме его выход с Калашниковой.

Видимо, они подумали, что артист расстался с пианисткой и бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Это не единственный случай, когда фанаты говорят о воссоединении Шаляпина и Калашниковой. Впервые слухи об этом появились два месяца назад, когда в Сеть попало видео с новогодней вечеринки канала «Россия-1». Тогда Прохор и Анна весь вечер провели вместе, душевно болтая, обнимаясь и распивая игристое.

Однако сам Шаляпин поспешил опровергнуть любые домыслы о возможном воссоединении с бывшей возлюбленной.

-Аня – это мое прошлое. Пусть очень красивое и доброе. Но прошлое. Виталина же- мое настоящее, -говорит певец.-Кстати, Виталина сидела в зале, наблюдала за нашим выходом. У нас все хорошо. Мы очень счастливы.

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