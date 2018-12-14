Анна Калашникова: «Я рада, что Прохор Шаляпин хочет ребёнка от бывшей жены Джигарханяна!»

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская уже не скрывают, что они вместе.

Более того, по словам бывшей невесты Шаляпина певицы Анны Калашниковой, Прохор хочет, чтобы Виталина подарила ему наследника.

Анна уверяет, что рада за своего бывшего, поскольку успела подружиться с экс-женой Армена Джигарханяна.

С Прохором и Виталиной она даже снялась недавно для новогодней фотосессии в студии у стилиста Ирины Кривко.

Анна Калашникова успела подружиться с экс-женой Армена Джигарханяна. Фото Ирины Кривко

- У нас с Прохором была красивая пара. Мы гармонично смотрелись вместе. Но раз Прохор сейчас строит отношения с Виталиной, я ему желаю счастья, - поделилась с «КП» Анна Калашникова. - Надеюсь, с Виталиной он доведёт дело до конца, женится на ней. Я знаю, что он задумался о детях. Все-таки ему уже 35 лет, поэтому он уже хочет наследника. Я знаю его маму, она мечтает о внуках. Если у Прохора не родится в ближайшее время малыш, думаю, у него будет серьёзный разговор с мамой.

Я его маму понимаю. Меня родители тоже долго терзали, чтобы я подарила им внука. Сейчас они счастливые бабушка и дедушка, обожают моего сына Данечку.

С Прохором и Виталиной Анна Калашникова даже снялась недавно для новогодней фотосессии. Фото Ирины Кривко

И я прекрасно понимаю желание Прохора стать отцом. Ему хочется стать папой сейчас, а не в возрасте Ивана Краско. Виталина мне нравится, она красивая девушка. Думаю, у них будут замечательные дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назло шантажисту: Виталина Цымбалюк-Романовская сама показала свои обнаженные фото всей стране

Недавно Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин приняли решение жить вместе. Певец переехал в трехкомнатную квартиру своей новой возлюбленной, однако, счастье влюбленных в скором времени стали омрачать звонки анонимного шантажиста. Он заявил, что обнародует снимки обнаженной экс-жены Армена Джигарханяна, если ему не заплатят деньги. Женщина пыталась убедить неизвестного не делать этого, но он был непреклонен. Тогда пианистка приняла решение сама показать снимки в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». (подробности)