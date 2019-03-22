Пресс-секретарь "Машины времени" - о «свинье в очках» Андрея Макаревича: Кто же художника поймет?

В пятницу, 22 марта, в информполе снова ярко замелькало имя «главного машиниста».

На этот раз журналисты проводили свои расследования на тему: «Это для чего же Андрей Макаревич нарисовал свинью. Причем - в очках?!»

И случилось это... Страшно сказать - аж на заседании Общественного совета Комитета Госдумы по культуре!

Коллеги обратили свое острое внимание также и на то, что Андрей Вадимович якобы на ней (то есть, на очкастой хрюшке) разместил такую вот надпись: "Я за культуру". Однако - художник, как утверждают коллеги, будто бы «закрасил лишь часть текста, и его можно прочитать как "Я за культ!"»

К расследованию подключилась и радиостанция «Говорит Москва», но Макаревич упрекнул журналистов в том, что они заглядывают в чужие записные книжки.

«Лучше бы СМИ писали, что происходило на заседании Общественного совета Комитета Госдумы по культуре. Я думаю, что они (журналисты) сошли с ума. У них головы повернуты не в ту сторону. Надо слушать, о чем докладчик говорит, а не заглядывать в чужие записные книжки», - сказал Андрей Макаревич.

Дабы кумир моей юности (и не только) и меня заодно не обвинил в «сумасшествии», я сделал - ну, очень - острожное интервью с его пресс-секретарем и соратником - Антоном Черниным... Привожу полную расшифровку...

- Антон, привет!

- Здрасьте!

- Слушай, у меня запись уже идет. Вот... Я не буду Макару звонить. Вот... А то он скажет - что и я сошел с ума тоже. Короче, там его упрекнули в том, что он. А-а нет!... Сейчас-сейчас!

(Далее я прочитал Чернину, собственно, начало вот этой самой заметки, которую и вы читаете, Антон в ответ издавал следующие комментарии, как то: «Ну!», «Ага!», «Так!»)

Потом у нас был такой разговор...

- Антон, вот Макар на заседании Общественного совета нарисовал свинью в очках. И разместил надпись «Я за культуру».

- Он довольно часто рисует что-то просто. Он же художник. Я много раз наблюдал, как он сидит, тебя слушает, а рука автоматически в книжке что-то рисует.

- И я наблюдал. Но почему свинья в очках?

- А кто ж художника поймет? Когда он кота рисует или рыбу, это что-то значит? Или - кота с гитарой, рыбу в юбке? Я всего лишь пресс-секретарь, я не могу влезть в чужую голову.

- А я - всего лишь его поклонник.

- Думаю, это не то что политическая карикатура. Просто человек рисует автоматически...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698830" frameborder="0"></iframe> Антон Чернин, пресс-секретарь "Машины времени" - о том, почему Андрей Макаревич на заседании Общественного совета Комитета Госдумы по культуре рисовал свинью в очках: "Кто же художника поймет?".Александр ГАМОВ

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