Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде дети вновь вернулись в подземелье

В Таиланде спустя больше полугода не забывают о трагедии детской футбольной команды. В июле прошлого года игроки «Лесных вепрей» застряли более чем на две недели в пещере Кхао-Луанг без еды и воды из-за ливневых дождей. От выхода дети были отрезаны затопленным пятикилометровым тоннелем.

Сегодня король Таиланда Маха Вачиралонгкорн наградил 187 человек, которые принимали участие в спасательной операции по вызволению 12 мальчишек и их тренера из каменного мешка, пишет газета Bangkok Post.

Среди награжденных — 115 иностранцев из Великобритании, США, Австралии, Бельгии, Канады, Дании, Китая, Германии, Японии, Сингапура, Украины и Лаоса. Они получили из рук монарха орден Дирекгунабхорн — одна из высших наград Таиланда.

- Правительство признает, что люди, которые помогали находившимся в опасности, совершали добрые дела и заслуживают чести, - говорится в официальном сообщении королевского двора.

Во время спасательной операции в пещере Тхам Луанг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ХУЖЕ ЭВТАНАЗИИ

Участники спасательной операции, которая длилась почти неделю, продолжают делиться воспоминаниями о тех напряженных днях. Один из них — австралийский доктор Ричард Харрис. Он находился с детьми в самой пещере, которая была отрезана от выхода затопленным тоннелем длиной в несколько километров.

Харрис — дипломированный медик и профессиональный дайвер. Именно ему принадлежала идея протащить детей по затопленному коридору под анестезией. Вместе со своим коллегой, бывшим ветеринаром Крейгом Чалленом, он разработал дозировку и сочетание лекарств, которые действовали бы на протяжении трех часов — столько занимал путь на выход. Это был коктейль сразу из нескольких препаратов — обезболивающего, успокоительного и лекарства, нормализующего кровообращение в организме.

Действие первоначальной анестезии длилось всего 45 минут. Препарат вводил детям перед погружением сам Харрис. Затем уже под водой дополнительные дозы кетамина вкалывали дайверы. У каждого из них были с собой специальные шприцы.

- Я не могу описать то чувство, когда ты даешь ребенку лекарство, а затем надеваешь ему на лицо маску и думаешь про себя: «А вдруг вода зальется под маску?». Это очень похоже на эвтаназию. И когда мне в голову пришла эта мысль, я подумал: «Какого черта я тут вообще делаю?!», - признался в интервью австралийскому изданию The Advertiser врач. - Я горжусь, что взял на себя ответственность за эту медицинскую операцию, хотя она могла с легкостью провалиться. Тогда я понимал, что дети обречены на медленную и страшную смерть, поэтому нужно что-то срочно предпринимать. Поэтому я и решил сделать им анестезию. Слава богу, что у этой истории хороший конец.

Схема затопленной пещеры.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЕРНУЛИСЬ ПОМОЧЬ

Хоть вызволенные из пещеры юные футболисты и зарекались больше не возвращаться туда, на этой недели мальчишки все-таки нарушили свое обещание.

Старшие игроки «Лесных вепрей» вместе с 26-летним тренером Эккаполом Чантавонгом отправились в подземелье Кхао-Луанг, чтобы помочь спасателям. Сотрудники ВМС Таиланда до сих пор продолжают устранять последствия затопления в пещере. Помимо этого, после завершения спецоперации в пятикилометровом тоннеле осталось спасательное оборудование и 40 баллонов с кислородом, которые военным престоит доставить на поверхность.

Пещера до сих пор закрыта для посещения туристами.

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Этого ждал весь мир - из затопленной пещеры в Таиланде наконец-то смогли вывести всех детей, которые оказались застигнуты там внезапным наводнением. Операция проводилась в несколько этапов, во вторник утром, 10 июля, началась ее заключительная фаза. Спасатели заявили, что надеются достать на поверхность четверых оставшихся в пещере детей и их тренера. А также - четверых военнослужащих, которые находились вместе с детьми после того, как их нашли (подробности).