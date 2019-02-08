Мальчиков из затопленной пещеры в Таиланде на самом деле усыпили и связали перед спасением

В июле 2018 года внимание всего мира было приковано к Таиланду, где проходила невероятно сложная операция по спасению детской футбольной команды из затопленной пещеры. 12 мальчиков и их тренер провели там более двух недель. Последнего извлекли наружу 10 июля. Официальные представители Таиланда исправно давали комментарии о развитии ситуации. В частности, было заявлено, что мальчикам выдали водолазные костюмы и снаряжение, чтобы они могли выплыть наружу в сопровождении профессиональных аквалангистов.

Такими мальчиков и их тренера обнаружили спасатели после более чем недели поисков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако, как оказалось, спасатели намеренно пошли на обман, чтобы родители ребят меньше нервничали. Австралийский корреспондент Лиам Кочрэйн, освещавший работу специалистов на месте, выпустил книгу «Пещера» с подробностями операции. «Чтобы успокоить нервы, родителям сказали, что мальчиков научат правильно нырять. А СМИ сообщили, что каждому прикрепят воздушный шланг, и они преодолеют весь путь по очереди в сопровождении одного спасателя впереди и одного сзади. Но это была ложь», - пишет журналист.

Всем известно, что времени на раздумье у спасателей было немного, а риски слишком велики. Как сказал один из дайверов: «Если мы нырнём сейчас, кто-то ,возможно, умрет, но если мы не нырнём, умрут все, а мы поплывем собирать 13 тел». После осмотра затопленных тоннелей, «стало понятно, что ребёнку ни за что не преодолеть такой сложный путь в мутной воде...Единственным способом было попробовать усыпить их, надеть кислородные маски с силиконовой прослойкой и позволить опытным дайверам выплыть с ними», - пояснил Кочрэйн.

Во время спасательной операции в пещере Тхам Луанг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда ребята уже были в больнице, премьер-министр Тайланда Прают Чан-Оча заявил, что перед спасением они приняли успокоительное и анксиолитики (препараты, снимающие тревогу, страх). Но Кочрэйн утверждает, что мальчиков накачали гораздо более сильными лекарствами и усыпили. Да ещё и связали руки за спиной, чтобы они не могли сдвинуть или снять маски, если проснутся. Кстати, подобрать маски тоже было проблематично. Ведь маски, закрывающие лицо, выпускаются как правило для взрослых. Она должна сидеть плотно, не допускать протечек. А ребята все некрупные.

Схема затопленной пещеры, где оказались в западне футбольный тренер и его юные подопечные.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Другой сложностью было найти анестезиолога, который был бы и опытным дайвером. Выбор пал на двух австралийцев, доктора Ричарда Харриса и Крейга Чаллена, бывшего ветеринара. Но перед тем как приступить к работе, они запросили у Тайского правительства дипломатическую неприкосновенность. Оба понимали риски. Слишком высока вероятность, что кто-то из мальчишек (если не все) может погибнуть.

Тренер и его подопечные в ожидании вызволения из плена затопленной пещеры.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К тому же во время подготовки операции погиб один из спасателей. 37-летний бывший морской котик, принимавший участие в триатлонах. Его заданием было оставить запасные баллоны с кислородом по пути наружу. Он все выполнил, но так и не вернулся. До сих пор неизвестно, что произошло. Когда обнаружили тело, дыхательный аппарат был отсоединен. Если такой опытный, физически выносливый мужчина не смог выплыть, какие шансы были у уставших 12-летних подростков?

Спасенные мальчики держат в руках портрет бывшего морского котика Самана Гунана, погибшего в ходе операции по их вызволению.Фото: EAST NEWS

Для детальной разработки плана спасения водолазы тренировались в бассейне. Практиковались надевать маски на подростков постарше и помладше. Опускать их в воду лицом вниз и держать их, преодолевая преграды и тоннели.

Ночное совещание в лагере спасателей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем временем, анестезиолог пытался разобраться с дозировкой и комбинацией препаратов для мальчиков. Каждого нужно было усыпить на три часа. В итоге план был такой. Вначале ребёнок получал таблетку успокоительного Занакс, затем в ногу кололи кетамин, и он засыпал. Но действие кетамина длится всего час. Поэтому у водолазов с собой были шприцы для дополнительных уколов уже в подводном тоннеле. Кроме того, в ногу кололи препарат для уменьшения слюноотделения, пока на лице маска.

Позже доктор Харри признался, что не был уверен в успехе. Другие были настроены более оптимистично, но и они считали, что как минимум пятеро мальчишек не выживут.

Кстати, все признают, что ребята вели себя очень мужественно. Никто не плакал и не паниковал, узнав некоторые нюансы операции. Им даже предложили написать записки родителям, на случай если что-то пойдёт не так. И в них не было намёка на уныние. Один попросил приготовить ему при встрече жареную курицу, другой - чтобы домашних заданий было пока поменьше.

Между собой мальчики решили, что вначале надо спасти тех, кто живет дальше всего от пещеры. Они были уверены, что после того как выберутся, просто сядут на велосипеды и поедут домой.

Начало спасательной операции назначили на 8 июля. В пещере с ребятами были доктор Харри и четверо аквалангистов. В нескольких местах в тоннеле ждала подмога - водолазы с дополнительным оборудованием должны были проверять состояние каждого ребёнка, акваланги и доколоть необходимые препараты. К счастью, план сработал, и за первый день удалось вызволить четверых человек.

В операции по спасению юных футболистов принимали участие почти 100 человек, в Таиланд прибыли специалисты из 18 стран мира.Фото: EAST NEWS

На следующий день все прошло так же. Но возникла проблема с одним из мальчиков. Он начал просыпаться под водой. Повезло, что это случилось не в самом узком участке. Спасатель вовремя заметил происходящее и сделал дополнительный укол.

На третий день дожди усилились и работу пришлось ускорить. Пещера стремительно заполнялась водой, а там все ещё оставались четверо ребят и тренер их команды. Видимо, из-за спешки во время спасения самого старшего мальчика его ноги запутались в проводе, протянутом через тоннели. Водолаз вынужден был прижать его ко дну и разрезать провод. Это ещё раз подтвердило правильность решения усыпить мальчиков. Даже взрослый человек не смог бы остаться спокойным в такой ситуации.

Последним спасли самого маленького из ребят. Дело в том, что никак не удавалось найти достаточно маленькую маску для него. В итоге, одну подобрали чуть не в последние часы. Но никто не был уверен, подойдёт ли она. Поэтому его вели через тоннели особенно осторожно, чтобы случайно не задеть аппарат или саму маску.

Снаружи ребят встречала команда врачей и восторженные родители.

После спасения из пещеры всех ребят поместили в больницу под пристальное наблюдение врачей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После такого поистине удивительного спасения, местные власти решили устроить в пещере Там Луанг Нанг Нон музей под открытым небом.

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Этого ждал весь мир - из затопленной пещеры в Таиланде наконец-то смогли вывести всех детей, которые оказались застигнуты там внезапным наводнением. Операция проводилась в несколько этапов, во вторник утром, 10 июля, началась ее заключительная фаза. Спасатели заявили, что надеются достать на поверхность четверых оставшихся в пещере детей и их тренера. А также - четверых военнослужащих, которые находились вместе с детьми после того, как их нашли (подробности).