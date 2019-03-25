Фигурантов дела "Зимней вишни" ждут иски потерпевших на 2 миллиарда рублей

Следственный комитет (СК) России заявил о завершении расследования трех уголовных дел, связанных с пожаром в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Привлеченных к уголовной ответственности 15 фигурантов ждут серьезные сроки. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности, оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, получение взятки, даче взятки, посредничестве во взяточничестве, халатности, растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

С 25 марта 2018 года следователи осмотрели более 17 тысяч квадратных метров территории бывшего торгового центра, провели 400 экспертиз, допросили 450 потерпевших и родственников погибших, чьи показания легли в основу 800 томов экспертиз и доказательств.

- Следствие установило конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также не проведения руководством регионального МЧС проверок по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей и дало их действиям правовую оценку, - обобщил результаты расследования официальный представитель СК России Светлана Петренко.

При строительстве здания владельцы здания намеренно пренебрегли правилами пожарной безопасности.

"При проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", - говорится в материалах расследования.

Как выяснилось, делали они это не безвозмездно.

Cледователи осмотрели более 17 тысяч квадратных метров территории бывшего торгового центра, провели 400 экспертиз, допросили 450 потерпевших и родственников погибшихФото: REUTERS

14 ПАР ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗ

Среди обвиняемых генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания – собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова и и начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин. Они уже знакомятся с материалами своих уголовных дел.

- Фигуранты всячески затягивали эту процедуру, в связи с чем следствие было вынуждено неоднократно обращаться в суд с ходатайствами об ограничении срока ознакомления. Суд согласился с доводами следствия, - рассказала о ходе следствия Петренко.

По другим эпизодам в уголовном деле "Зимней вишни" фигурирует бывший начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев, начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков, заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей и генеральный директор ООО "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко.

Как, а главное чем "закрывали" эти 14 пар глаз, следствие тоже выяснило.

"ВИШНЯ" ЖДЕТ ЭКСТРАДИЦИИ

Главный фигурант дела - бывший генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский пока за пределами России (он по какой-то необъяснимой причине покинул Россию еще в 2016 году). После пожара в "Зимней вишне" скрывался, был найден в Польше, где и был арестован. Теперь его ждет экстрадиция в Россию и суд.

Имя Вишневского в Кемерово многие знают. Он был профессиональным футболистом, играл за ФК «Томь», играл за "Уралмаш", подмосковный "Сатурн", махачкалинский "Анжи", украинскую "Таврию". На средства заработанные на футбольном поле спортсмен построил в Кемерово элитную сауну, которая называлась "Зимняя вишня". В ней собирались не простые горожане. Говорят, что и забавы у них были совсем не детские. В местных СМИ уверяют, что название сауны было выбрано не случайно: местная братва звала Вячеслава Вишневского не по имени, а по кличке "Вишня". И это многое объясняет.

К 2009 году "Вишня" стал гендиректором кондитерской фабрики в Кемерово, после чего решил ее переделать в торговый центр. В следствии считают, что перепланировку Вишневскому согласовали за семь миллионов рублей. В доле оказалась начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области, ее сын Комков и общий знакомый семейства предприниматель Чередниченко.

2 МИЛЛИАРДА УЩЕРБА

В СК России отмечают, что фигурантов ждет не только суд и серьезные сроки. Им придется заплатить серьезные компенсации. Напомним, среди 60 жертв пожара в "Зимней вишне", который произошел 25 марта 2018 года оказались 37 детей.

- Следователи СК России оказывают потерпевшим по уголовному делу о пожаре всю необходимую помощь в подготовке гражданских исков, в которых уже заявлено требований о возмещении причиненного вреда на сумму более 2 миллиардов рублей, в том числе и морального, - добавила Светлана Петренко.

В следствии также напомнили, что у обвиняемых уже конфисковано имущество на 700 миллионов рублей.

Сейчас на месте сгоревшего торгового центра "Вишни" начали строить сквер памяти. К сентябрю в нем появится 48-метровый водопад, к которому будет вести аллея из шестидесяти сосен. Вечнозеленые деревья будут напоминать горожанам о погибших.

"Зимняя вишня": год после трагедии.

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