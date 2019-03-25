Всем возрастам доступно: Ворлдскиллс приглашает предпенсионеров на обучение новым современным профессиям

И приходят они не на родительские собрания, а сами садятся за парты, чтобы получить новые, востребованные на рынке труда знания. В колледже началось обучение по программам «Ворлдскиллс Россия». Новгородским предпенсионерам, например, преподают основы ветеринарии, поварского дела, технологии моды, администрирования отеля, ремонта и обслуживания легковых автомобилей, облицовки плиткой, ресторанного сервиса. Многие подают заявки на обучение, потому что мечтают о своем бизнесе.

С девизом «учиться никогда не поздно» пришли предпенсионеры и в Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства в Екатеринбурге. Здесь особым спросом пользуются учебные направления графический и промышленный дизайн. Николай Бурганов, директор Березовского техникума «Профи», педагог со стажем, сам решил попробовать, каково это – учиться в таком возрасте.

«Мне интересно испытать себя в ином качестве. – говорит он. - Заняться принципиально иной деятельностью. И получить такое образование, которое дает возможность во время обучения попробовать все своими руками. Формат Ворлдскиллс представляется мне крайне интересным. Практика вынесена на первое место, а обучение строится по передовым методикам, применяемым в мире».

Федеральный закон об изменении пенсионного возраста, принятый в России в прошлом году, заставил многих людей старшего возраста пересмотреть планы на будущее. Не секрет, что с годами оставаться конкурентоспособным на рынке все сложнее.

Сноровистая молодежь быстро осваивает новые технологии, проще адаптируется к социальным подвижкам, а ценный жизненный опыт бывает сложно применить, особенно, когда изменяется внешняя среда, и твои умения и навыки устаревают. Не каждый найдет в себе силы не отставать от времени.

Трудоустройство возрастных специалистов - серьезная проблема не только для российского рынка труда, но и для большинства развитых стран мира. Промышленно развитые страны сформировали в последние десятилетия новый технологический уклад, что привело к современной атомизации общества, когда в густонаселенных агломерациях люди по факту живут очень разрозненно, справляются с трудностями самостоятельно, без посторонней помощи. А чем старше, тем это труднее: редеют коммуникативные связи, друзья и близкие тоже не молоды, а наличие постоянной работы оказывается единственным способом социализации. Потеря занятости в таких условиях становится настоящей драмой.

В России решили помочь старшему поколению системно. Десятки тысяч людей пенсионного возраста теперь могут бесплатно получить нужные знания – обучиться новой профессии, освоить новые навыки или повысить свою профессиональную квалификацию.

В марте 2019-го в семи регионах страны колледжи и техникумы пригласили в учебные классы пожилых людей, работников различных предприятий. По меткому выражению Роберта Уразова, генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - организации, которая и стала основным проводником образовательной идеи для возрастных работающих граждан страны, им предстоит совершить «перезагрузку» своей профессиональной карьеры.

«Кроме того, мы даём людям возможность освоить компетенции, которые в обществе до сих пор считаются элитарными, - подчеркивает Роберт Уразов. – Такие как мехатроника, промышленный дизайн, виртуальный мерчендайзинг и проч. Теперь, благодаря нашим образовательным программам, они рискуют стать массовыми, и даже более – отличительным знаком тех, кому «за пятьдесят». Люди в возрасте с активной жизненной позицией вполне могут их освоить, причем в соответствии со всеми международными требованиями, что, конечно, является несомненным плюсом для работодателей».

Пилотный образовательный проект стартовал в девяти городах: Казань, Великий Новгород, Боровичи, Тюмень, Тобольск, Реутов, Екатеринбург, Томск и Москва. Для него были отобраны лучшие учебные площадки, входящие в базовую инфраструктуру «Ворлдскиллс Россия». Свыше 400 человек вошли в первые студенческие группы, им представлен выбор из 39 программ по 27 компетенциям, но уже в апреле список компетенций будет расширен. До конца 2019 года по мировым стандартам «Ворлдскиллс» будет обучено 25 тыс. россиян предпенсионного возраста из всех регионов России.

Студенты Ворлдскиллс обучаются не профессиям и не специальностям, они получают образование по компетенциям. Определение из профессионального сленга, которое изначально в переводе с английского означает конкуренцию, соревнование, состязание или экзамен, теперь обрело дополнительное значение и крепко слилось с привычным в русском языке термином «компетентность» и наиболее точно передает характер учебного процесса. Прохождение курса по программам «Ворлдскиллс» – задача не из простых и требует не только заинтересованности в результате от самих студентов, но и является своего рода состязанием за личную конкурентоспособность в быстро меняющимся мире, где некогда популярные профессии теряют былой лоск и престижность, а вчерашние экзотические специальности становятся массовыми.

«Ворлдскиллс» привлекает только лучших педагогов и среди учебных заведений проходил предварительный отбор – не каждому было доверено открыть двери для людей «серебряного» возраста, как мягко и добро назвали своих подопечных в Томском техникуме информационных технологий. Здесь для обучения веб-дизайну сформировали первую группу из 25 человек, для многих из которых это стало в прямом смысле исполнением жизненной мечты. Наталья Авдюшкина, сотрудница научно-производственного центра «Полюс», пришла на занятия, потому что считает, что дополнительное образование поможет ей в основной деятельности.

«Моя работа - сбор данных, расчеты, составление инструкций – это все связано с информационными технологиями. – объясняет она. - То есть чем лучше ты владеешь информационными технологиями, тем быстрее, эффективнее справляешься со своими задачами. Более высокий уровень позволяет все это делать живее и интереснее. Я провожу занятия с коллегами, готовлю их к аттестации, это тоже требует определенных навыков. Например, нужно делать презентации, слайды, видео. Будь у меня такие возможности - я могла бы проводить это обучение совсем иначе, ярче».

Компетенции «Ворлдскиллс» – это образовательные направления, остро востребованные на рынке труда, обучение которым происходит в соответствии с мировыми стандартами. То есть, в соответствии с теми требованиями, которые предъявляют к данной компетенции 80 государств мира, входящих в движение «Ворлдскиллс». Не больше и не меньше. Скажем, веб-дизайну можно научиться во многих учебных заведениях России, но учебные программы будут выстроены так, как этого требует Министерство образования страны, а программы «Ворлдскиллс» учитывают и требования международных стандартов.

Многие из компетенций «сквозные» - полученные знания и навыки можно использовать в разных профессиональных сферах. Скажем, умения ювелира трудно применить в областях, несвязанных с драгоценными камнями, а вот бухгалтер, пройдя обучение по программе «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» сможет задуматься как о дальнейшем карьерном продвижении, так и о переходе на открытые позиции многих предприятий России в качестве инженера-программиста, консультанта, специалиста по внедрению и сопровождению ИТ-решений, бизнес-аналитика, а также и об открытии собственного бизнеса.

Также и с компетенцией «туризм». Здесь учатся не только те, кто в будущем собирается организовывать экскурсии или водить людей по горным тропам, но те же школьные педагоги могут получить дополнительное образование и профессионально сопровождать своих учеников в поездках по городу, региону, стране.

Такова и компетенция гувернера, которая позволяет работать семейным педагогом, но также полезна и воспитателям детских садов в качестве углубленной подготовки, особенно для тех работников, кто давно оставил студенческую скамью - знания подзабылись, да и отчасти устарели, а дети с родителями изменились – самое время человеку в возрасте попытаться понять молодых с помощью опытных преподавателей «Ворлдскиллс».

Вот в Казанском педагогическом колледже и открыли 72-х часовые курсы для семейных гувернеров. Специальность еще редкая для России, но для людей предпенсионного возраста может оказаться очень прибыльной, так как спрос на гувернеров именно старшего поколения очень высок.

«Домашнее воспитание сегодня снова востребовано в России, -- рассказывает директор педагогического колледжа Анфиса Залялова. – а мы традиционно занимаемся специальностями по дошкольному воспитанию, преподаванию в младших классах, теперь по программам «Ворлдскиллс Россия» преподаем компетенцию «гувернер». Прошедшие обучение вполне смогут работать как профессиональные педагоги и оказывать помощь в воспитании молодым родителям».

Пока в программу включают тех, кто имеет полное педагогическое образование, но в скором времени, она будет расширена до 144 часов, и тогда пройти обучение смогут практически все желающие.

Впервые Академия «Ворлдскиллс Россия» обучает производственным компетенциям взрослых учащихся, до этого был опыт работы с молодежью и тренинги по педагогическим практикам для их наставников. Для курсов по таким компетенциям требовались специальные программы и учебные комплексы.

Колледжи и техникумы страны охотно включаются в программы Ворлдскиллс, ведь это значительно повышает престижность учебных заведений и приводит в классы думающих и заинтересованных абитуриентов, повышает конкурс при вступительном испытании, так в Казанском колледже за последние годы он поднялся до 17 чел. на место.

Немаловажный, по словам директора Академии WS Светланы Крайчинской, даже основной элемент обучения – получение Скиллс-паспорта, документа, подтверждающего навыки и умения выпускника.

Сертификат об образовании по стандартам «Ворлдскиллс Россия» уже называют престижным на рынке труда, он пользуется заслуженным доверием у работодателей. А дело в том, что с обычными в России дипломами и аттестатами его хоть и роднит принцип выдачи в конце обучения, но на этом сходство и заканчивается. Для получения паспорта Скиллс-паспорта требуется пройти квалификационный экзамен, который является демонстрационным. Выпускник наглядно показывает, что научился делать. Теоретические знания, если и учитываются, то на конечный результат фактически не влияют. Экспертная комиссия, в состав которой часто включают потенциальных работодателей, оценивает исключительно практические (реальные) навыки студентов, которые должны доказать свою состоятельность в той или иной компетенции.

Обучение по пилотному проекту будет происходить в течение 1-3 месяцев в зависимости от специализации. Обучающиеся смогут выбрать подходящий график – с отрывом или без отрыва от производства. Дальновидные работодатели идут навстречу подопечным и отпускают на занятия, так как заинтересованы в повышении квалификации сотрудников.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», она бесплатна для россиян и рассчитана на период до 2024 года. Каждый слушатель сможет пройти обучение один раз за весь период. Основной этап стартует 5 апреля 2019 года, когда будет открыта регистрация на специальном сайте программы www.50plus.worldskills.ru.