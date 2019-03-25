"Кровь в бетон впиталась": Экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал о тайных тюрьмах Украины

Очередной неожиданный визит в Москву за неделю до выборов президента на Украине. На этот раз в России появился участник событий постмайданной Украины Прозоров Василий - он до 2018 года был сотрудником СБУ, с мая 14 года работал в центральном аппарате, штабе АТО. Оказывал содействие спецслужбам РФ о деятельности АТО. Именно АТЦ СБУ до весны 2018 года руководило операцией на Востоке Украине.

В Россию перебежал сотрудник СБУ из центрального аппарата Василий Прозоров.25 марта на площадке ММПЦ можно будет задать вопросы на темы актуальной украинской политики и событий 2014-2019 гг. их прямому участнику

- В мои обязанности входило налаживать контакт с другими силовыми структурами. Минобороны, разведка, нацгвардия, полиция... Хочу рассказать о преступлениях Украины в районе АТО. СБУ во время начала конфликта подготовила предложения развернуть масштабную пропаганду против России, отказаться от термина "братский народ", привлечь к дискредитации протестного движения известных личностей. Изначально предполагалось большое количество жертв среди мирного населения, которое сразу называлось пособниками террористов. Эти рекомендации были написаны еще до начала активных боевых действий, - рассказал Прозоров.

Одна из фотографий, показанных во время пресс-конференции: Василий Прозоров (слева) и замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.Фото: Александр КОЦ

Другое предложение СБУ, по его словам, это привлечение к комплектованию тербатов ( батальон территориальной обороны - прим.ред) представителей "Правого сектора", ОУН (организации, запрещенные в России), самообороны майдана. Благодаря им образовались такие монстры, как "Айдар", "Азов", "Донбасс".

- В 2014 году летом и осенью у меня было две ротации в Мариуполь, где я контактировал с подобными подразделениями. Убийства, изнасилования, разбой, отжим бизнеса. Преступления совершались не только на территории Мариуполя, но и в Запорожской области, Днепропетровской. Руководители подразделений вели себя как оккупанты, - рассказал Прозоров. - "Азов" не подчиняется ни Нацгвардии, ни руководству АТО. В мае 2017 года было заключено соглашение о перемирии на майские праздники. Однако артиллеристы "Азова" самовольно наносили артудары по позициям и территории ДНР. Погибли несколько человек. Никто не понес за это ответственность.

В АТО, по словам перебежчика, были тайные тюрьмы. На аэродроме Мариуполя ее называли "библиотекой".

- В левом крыле терминала находится столовая, на первом этаже - две холодильные камеры. Камеры нерабочие - это герметичные железные комнаты, в которые набивали задержанных людей, которых там держали без всяких санкций, - пояснил экс-сотрудник СБУ. - Люди теряли сознание. Здесь же их допрашивали - в бойлерной, в кладовке. Кровь в бетон впиталась, на стенах - следы от ногтей. Допросами любил заниматься Парасюк, например. В конце июля 2014 года заработал отдел контрразведки местной, в "библиотеке" стали частыми гостями контрразведчики, которые привозили людей, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Василий Прозоров: Теракты и диверсии на Донбассе готовили в СБУ и ССО

В пресс-центре МИА "Росиия Сегодня" продолжается пресс-конференция Василия Прозорова - сотрудника центрального аппарата СБУ, который с 2014 года снабжал Россию сведениями о происходящем на Украине и Донбассе.

Он сообщил, что пятое управление департамента контрразведки СБУ - диверсионное, под руководством британских и американских специалистов. Его сотрудники выезжают на подготовку в эти страны (подробности)