2019-03-25T12:47:41+03:00
Политика

Василий Прозоров: Теракты и диверсии на Донбассе готовили в СБУ и ССО

Экс-сотрудник центрального аппарата СБУ дает пресс-конференцию в Москве [видеотрансляция]
Александр КОЦ@sashakots
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Василий Прозоров.Василий Прозоров.Фото: Александр КОЦ
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В пресс-центре МИА "Росиия Сегодня" продолжается пресс-конференция Василия Прозорова - сотрудника центрального аппарата СБУ, который с 2014 года снабжал Россию сведениями о происходящем на Украине и Донбассе.

Он сообщил, что пятое управление департамента контрразведки СБУ - диверсионное, под руководством британских и американских специалистов. Его сотрудники выезжают на подготовку в эти страны. Их специфика - теракты, диверсии, партизанское движение. Они "замыкаются" на начальника департамента, а через него - на администрацию Порошенко.

- Я был свидетелем, когда в мае-июле 2017 года находился в АТО в ранге замкомандующего. В Константиновском районе произошел подрыв автомобиля. Его подали как теракт ДНР. Но в дальнейшем я понял, что трое из пострадавших были сотрудники СБУ, а один - дважды судимый житель Донецка. Его готовили к теракту, но что-то пошло не так. Все получили приказ забыть об этой ситуации. Официальная версия - сотрудники СБУ стали жертвами террористов.

Силы специальных операций ВСУ тоже имеет отношение к диверсиям. В феврале 2017 года именно группа ССО ликвидировала Олега Онащенко из Народной милиции ЛНР.

В Россию перебежал сотрудник СБУ из центрального аппарата Василий Прозоров.25 марта на площадке ММПЦ можно будет задать вопросы на темы актуальной украинской политики и событий 2014-2019 гг. их прямому участнику

ИСТОЧНИК KP.RU

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