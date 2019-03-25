"Сломался совсем": Буйнов сильно заболел перед своим 69-летием

Певец Александр Буйнов отметил свой день рождения, лежа в кровати. Артист сильно заболел накануне своего 69-летия.

Александр Буйнов сообщил, что заболел на собственный день рождения. Как выяснилось, самочувствие певца ухудшилось буквально накануне его 69-летия.

Артист работает на износ. Продержаться во время выступления ему помогал врач.

buinovofficial Александр Буйнов сильно заболел в свой день рождения

"Все-таки клевая штука адреналин! На последних четырех концертах уральского тура носоглотка держалась на таблетках. Врач-отоларинголог в Самаре брызгал что-то. Организм, чуя финиш, вбрасывал в кровь последнюю энергию и был кайф. Сегодня 24 марта мой День рождения. Четвертые сутки валяюсь, ем антибиотики, сломался совсем...", - сообщил певец в соцсетях.

Поклонники в комментариях сразу отреагировали на слова Буйнова. Они поздравили певца с днем рождения и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Захворавшего артиста подбодрили и друзья, в том числе Алла Пугачева. "С днем рождения, брат!", - написала Примадонна и выложила фотографию, на которой запечатлена с Александром Буйновым. И пусть снимок не очень хорошего качества, но на нем Буйнов, скрывающий глаза под темными очками, сидит на диване рядом с Аллой Борисовной.

А Юлия Савичева отметила, что у Буйнова особая энергетика. По словам артистки, она рада, что им удается не только общаться, но иногда даже петь вместе.