Любовь и предательство в мире профессионального спорта

Погрузиться в пучину страстей, кипящих в жизни звезд плавания - это, согласитесь, куда интереснее, чем в сотый раз разбираться в проблемах стандартной домохозяйки, которой изменил муж-бизнесмен. Сериальная индустрия ищет новые сюжеты и в последнее время находит их в спорте. "Молодежка", в которой солировали хоккеисты, "Большая игра", посвященная футболистам, а теперь вот "Мамы чемпионов" и пловцы. Главная героиня фильма- тренер по плаванию Вера Лескова (Екатерина Вилкова), сын которой, конечно же, тоже ставит в бассейне скоростные рекорды под маминым руководством. В семье Веры вообще все связано с водой и медалями: когда-то ее тренировала мать (Ирина Розанова), женщина жесткая и даже жестокая.

- Такие люди обладают силой воли, умеют находить общий язык с детьми, любить их, но при этом не гладить по головке, - защищает свою героиню Ирина Розанова. - Иногда нужна жёсткость, без неё никак!

Как бы то ни было. работа под суровым материнским присмотром не могла не отразиться на психологии Веры. Кстати, в личной жизни девушке тоже не удается выскользнуть за пределы бассейна: ее экс-возлюбленный Андрей - пловец, бронзовый призёр Олимпиады, которого играет Павел Трубинер. Отдав всю себя спорту и доверившись близким людям, Вера много лет назад стала жертвой обмана и теперь смотрит на жизнь более чем трезво, не собираясь возвращаться в прошлое. Но неожиданное предложение, которое кажется невероятно заманчивым, вынуждает Веру вновь встретиться с теми, кто ее когда-то предал...

СТС, "Мамы чемпионов", с 1 апреля, понедельник-четверг, 21.00