Почему спектакль, в котором играет Мария Шукшина, хотят запретить ее сестры Екатерина и Ольга

Не так давно московский театр «Русская песня» Надежды Бабкиной выпустил спектакль «Калина красная» по мотивам киноповести Василия Шукшина.

То, что спектакль «по мотивам» подразумевает расхождение с оригиналом. Но русскопесенный сюжет настолько далеко ушел от шукшинского, что после премьеры дочери Василия Макаровича - Екатерина и Ольга - написали заявление в РАО, в котором проинформировали российское авторское общество, что намерены отозвать свои подписи под договором с театром Надежды Бабкиной. Театр ответил, что лицензию на спектакль можно отозвать только коллективно, на основании «совместного волеизъявления всех правообладателей».

Правообладателей на творчество Шукшина четверо. Три дочери: Екатерина (от Виктории Софроновой), Мария и Ольга (от Лидии Федосеевой-Шукшиной), ну и сама вдова, то есть Лидия Николаевна, которая недавно вышла замуж за Бари Алибасова.

В спектакле «Калина красная» главную женскую роль - «заочницу» Любу Байкалову - играет Мария Шукшина. И видимо, то, что возмутило Ольгу и Екатерину, их сестру Марию устраивает. Мы решили разобраться в «конфликте интересов», который касается не квартир, машин и другого материального имущества, а интеллектуальной собственности.

Чем не устроил Екатерину и Ольгу спектакль «Калина красная», «КП» спросила напрямую.

- Мы подписали договор на одну инсценировку, а на сцене увидели совершенно другую, - считает Екатерина Шукшина. - Но дело не в том, что театр нарушил первоначальное соглашение, а в том, что оказался грубо искажен сюжет, в корне изменена авторская мысль.

Один лишь пример. В спектакле театра «Русская песня» вышедший из тюрьмы Егор Прокудин первым делом… ворует чемодан. Нужно ли напоминать, что драма героя в том и состоит, что прошлое настигает его в момент, когда он решительно отказался от него?

Русскопесненский сюжетный поворот с ходу сводит шукшинское произведение на нет и, несомненно, является грубейшим искажением авторского замысла. Речь не идет о буквоедстве. При перенесении литературного материала на сцену или экран трансформации неизбежны. Однако экранизация или спектакль должны сохранять авторскую идею и правду характеров.

- Сейчас в Государственной Думе готовится поправка к Гражданскому кодексу, касающаяся авторского права. Ее лоббирует, насколько я знаю, ваша сестра Мария Шукшина. Возможно, эти изменения помогут решить споры?

- Как раз наоборот, не только не решат проблему, но еще глубже вгонят клин, так что его труднее будет вытаскивать. По существующему закону для инсценировки или экранизации литературного произведения требуется согласие всех правообладателей. Любой из них может самостоятельно отстаивать свое право: призвать театр вернуться к оригиналу, как в нашем случае, что неудобно постановщикам. Или, если дело дойдет до крайности, потребовать снять спектакль с репертуара. Новый законопроект предлагает ограничиться «большинством голосов». В этом случае театр сможет игнорировать мнение части наследников, если оно недобирает до 51%. И тогда Егор Прокудин будет и дальше пару раз в месяц совершенно безнаказанно воровать чемоданы, создавая у зрителя превратное представление об авторе и его произведении.

Я убеждена, что этот законопроект подразумевает еще большую уязвимость и беззащитность произведений, составляющих огромный пласт нашей культуры, снимая последние барьеры на пути их искажения.

Цензура тут ни при чем. Хочет театр рассказать историю про неисправимого вора – пожалуйста. Пусть придумает свою. Статус же правообладателя предоставляет не только право получения вознаграждения, он еще и налагает обязанности. Не правовые, а скорее моральные. В первую очередь, обязанность по мере сил беречь творчество автора от грубых искажений.

P.S.Театр «Русская песня» категорически отказался вносить коррективы в спектакль, не идет на переговоры и уж тем более не соглашается на отзыв лицензии. И у наследников не остается другого выхода, кроме как обращаться в суд.

КСТАТИ

Екатерина Шукшина является правообладательницей не только со стороны отца — Василия Шукшина, но и со стороны матери — Виктории Софроновой, дочери советского драматурга и поэта Анатолия Софронова. Самое его известное драматическое произведение — пьеса «Стряпуха» с несколькими сиквелами, которые по-прежнему ставят в театрах. И поют еще сотни песен на стихи Анатолия Владимировича. Несколько лет назад певица Пелагея стала исполнять песню Софронова, и естественно был всплеск его популярности. Любопытно, что как и у Василия Макаровича, у Анатолия Софронова тоже четыре наследника. Но между ними споров не возникает...

НАСЛЕДНИКИ МИХАЛКОВА, ВИЗБОРА, АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО СУМЕЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ

О том, как решаются разногласия в семьях писателей-драматургов-композиторов, мы расспросили Ирину Тулубьеву, юриста, специалиста по авторскому праву.

- Лицензию на спектакль можно отозвать только в случае, если эта процедура предусмотрена договором, если есть основания для его расторжения в одностороннем порядке, например, допущены существенные искажения литературной основы, - говорит Тулубьева. - Должны быть объективные вещи, а не просто капризы наследников, которым не понравилась инсценировка или исполнители. Любая инсценировка подразумевает переработку произведения, его сокращение, другие изменения. Но это не повод расторгать договор. Должны быть грубые искажения, художественное извращение. В этом случае расторгнуть договор можно через суд.

Что же касается поправок к Гражданскому кодексу, я считаю эту инициативу некорректной. Это не решит проблему, наоборот создаст массу правовых коллизий и конфликтов. И уж тем более некрасиво решать свои семейные споры, обращаясь к законодателям. Если один из наследников безосновательно и злонамеренно препятствует постановке, идите в суд, а не жалуйтесь на родственников депутатам.

- Почему семейные споры, касающиеся творчества, нельзя решить тихо, мирно, по-родственному….

- У автора могла быть вторая, третья, четвертая семья, а среди наследников - его вдова и дети от предыдущих браков, которые нередко в сложных отношениях. Как например, сыновья Владимира Высоцкого и его вдова актриса Марина Влади.

Но в основном наследники стараются цивилизованно договориться. У писателя Алексея Николаевича Толстого было десять внуков от детей, рожденных его третьей женой Натальей Крандиевской (писательница Татьяна Толстая — как раз одна из них). В свое время внуки между собой договорились, что наследниками будут числиться только те, кто родился при жизни писателя. Их оказалось пятеро. Остальные не в обиде. Эти пятеро выбрали в качестве своего представителя старшую внучку писателя. Она принимает все решения, касающиеся творческого наследия. Никаких споров не возникает. Кстати, Татьяна Толстая, которая родилась через шесть лет после смерти своего знаменитого деда, насколько я знаю, авторские отчисления от его произведений не получает. Но она сама занимается красивым трудом писателя и является талантливым и успешным автором.

У Юрия Визбора было трое наследников: его последняя, четвертая жена Нина Филимоновна Тихонова и дочери от предыдущих браков. Все они из разных семей. Но никогда конфликтов между ними не было. Не было публичных выяснений ни у Вертинских, ни у Михалковых-Кончаловских, где большие семьи и несколько наследников. Возможно, споры возникают, но решаются они внутри семьи, без скандалов. Наследники Михаила Булгакова тоже сумели договориться, потому что лучше ладить, чем ругаться. Это и коммерчески выгоднее.

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