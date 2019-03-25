Как «Комсомолка» самолет Примакова посадила

Дата 24 марта 1999 года вошла в историю мировой дипломатии. Премьер-министр РФ Евгений Примаков летел в Штаты с официальным визитом. Одной из главных тем переговоров значилось обсуждение ситуации в Югославии. Россия была категорически против военной операции НАТО в этой стране.

Премьерский борт рассекал небо над Атлантикой. Ничто не предвещало неожиданностей, и наш тогдашний собкор в Вашингтоне, умница и великолепный профессионал Андрей Кабанников, дабы не дать новости протухнуть из-за 8-часовой разницы во времени между нашими странами, заранее передал в номер заметку. Она основывалась на официальном графике визита. Мол, вечером 24 марта самолет с Примаковым благополучно приземлился на базе ВВС Эндрюс под Вашингтоном. Гость расселился в гостинице и отужинал с американскими партнерами. Материал вышел в «Комсомолке» утром 25 марта.

Кто же мог подумать, что когда в Москве была уже ночь и номер печатался в типографии, Примакову позвонил на борт вице-президент США Альберт Гор и кислым голосом произнес: «Евгений, друг мой, в Белграде ничего не вышло. Полагаем, что мы должны перейти к следующей стадии…». Имелось в виду - начинать бомбардировки.

Лететь дальше - означало бы признать, что Россия смирилась с правом Вашингтона выступать в качестве мирового жандарма. Поэтому премьер жестко приказал развернуть самолет на обратный курс, когда до американского берега оставалась все лишь пара сотен километров. Этот маневр вошел в историю как «петля Примакова».

Вот так, попытавшись выдать желаемое за действительное, мы тогда на несколько часов «включили машину времени». Но так хотелось, чтобы Россия с США договорились, и ударов НАТО по Югославии удалось бы избежать.

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