2019-03-25T19:13:02+03:00
В мире

Как «Комсомолка» самолет Примакова посадила

Из-за разницы во времени с США нам пришлось «сыграть на опережение» [видео]
Андрей БАРАНОВ
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Премьер жестко приказал развернуть самолет на обратный курс, когда до американского берега оставалась все лишь пара сотен километровПремьер жестко приказал развернуть самолет на обратный курс, когда до американского берега оставалась все лишь пара сотен километровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дата 24 марта 1999 года вошла в историю мировой дипломатии. Премьер-министр РФ Евгений Примаков летел в Штаты с официальным визитом. Одной из главных тем переговоров значилось обсуждение ситуации в Югославии. Россия была категорически против военной операции НАТО в этой стране.

Премьерский борт рассекал небо над Атлантикой. Ничто не предвещало неожиданностей, и наш тогдашний собкор в Вашингтоне, умница и великолепный профессионал Андрей Кабанников, дабы не дать новости протухнуть из-за 8-часовой разницы во времени между нашими странами, заранее передал в номер заметку. Она основывалась на официальном графике визита. Мол, вечером 24 марта самолет с Примаковым благополучно приземлился на базе ВВС Эндрюс под Вашингтоном. Гость расселился в гостинице и отужинал с американскими партнерами. Материал вышел в «Комсомолке» утром 25 марта.

Кто же мог подумать, что когда в Москве была уже ночь и номер печатался в типографии, Примакову позвонил на борт вице-президент США Альберт Гор и кислым голосом произнес: «Евгений, друг мой, в Белграде ничего не вышло. Полагаем, что мы должны перейти к следующей стадии…». Имелось в виду - начинать бомбардировки.

Лететь дальше - означало бы признать, что Россия смирилась с правом Вашингтона выступать в качестве мирового жандарма. Поэтому премьер жестко приказал развернуть самолет на обратный курс, когда до американского берега оставалась все лишь пара сотен километров. Этот маневр вошел в историю как «петля Примакова».

Вот так, попытавшись выдать желаемое за действительное, мы тогда на несколько часов «включили машину времени». Но так хотелось, чтобы Россия с США договорились, и ударов НАТО по Югославии удалось бы избежать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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