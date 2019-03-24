НАТО продолжает считать бомбардировки Югославии «необходимыми и легитимными»
В НАТО до сих пор считают, что бомбардировки Югославии в 1999 году были «необходимыми и легитимными».
«НАТО начала операцию "Союзная сила" в марте 1999 года, чтобы остановить гуманитарную катастрофу, которая разворачивалась в Косове в то время. <…> Применение силы НАТО было необходимым и легитимным», - сказал представитель Североатлантического альянса ТАСС.
Также в НАТО заверили, что цель операции «Союзная сила» заключалась в том, чтобы «положить конец всем боевым действиям и репрессиям против гражданского населения Косова», а также «обеспечить возвращение беженцев и доступ гуманитарным организациям». Более того, в альянсе уверены, что союзники «добились того, чего стремились достичь».
«Эта кампания продемонстрировала способность стран НАТО действовать и оставаться едиными в момент кризиса. До наших дней наше единство остается нашей наибольшей силой», - подчеркнули в пресс-службе военно-политического блока.
Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 23 марта, МИД РФ выпустил заявление в связи с 20-летием агрессии НАТО против Югославии. В частности, в дипведомстве заметили, что страны альянса, начав 24 марта 1999 года бомбардировку, которая продолжалась 78 дней, грубо нарушили основополагающие принципы международного права.
НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».
ИСТОЧНИК KP.RU