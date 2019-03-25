2019-03-25T20:28:59+03:00
Звезды

Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене

В семье 56-летнего артиста кипят нешуточные страсти
Ольга ЛИБГАРДТ
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Николай и Марина Бандурины прожили в законном браке более 30 летНиколай и Марина Бандурины прожили в законном браке более 30 летФото: instagram.com
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Семью юмориста Николая Бандурина преследуют несчастья. Не успели артист и его супруга Марина прийти в себя после трагедии со сгоревшим домом, как месяц назад объявилась предполагаемая любовница куплетиста. Однако на этом перипетии не закончились. Выяснилось, что жена юмориста изменяла ему.

Николай и Марина Бандурины прожили в законном браке более 30 лет. Казалось, крепкому союзу никто и ничто не в силах помешать. Даже когда на горизонте появилась некая Ирина Демина, утверждающая, что 10 лет назад родила от артиста дочь, супруги сделали вид, что все в порядке.

Но не тут-то было. Внезапно семейную идиллию нарушил бизнесмен Дмитрий Толкачев. "Мы встречались с Мариной много лет назад, у нас была связь", - огорошил он признанием в программе "На самом деле" на Первом канале.

Услышав такое, Марина Бандурина была вне себя от ярости: "Самозванец! Не надо лезть в нашу жизнь... Вы эротический фантазер".

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На юмориста Николая Бандурина обрушились удары судьбы
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"Даже не могу представить, чтобы Марина изменяла мне. Она даже поводов не давала, чушь все это", - только и смог пролепетать Бандурин.

Но Толкачев не унимался: дескать, 32 года назад супруга известного юмориста забеременела от него и родила девочку Екатерину. Бизнесмен рассказал, что из прошлого эфира "На самом деле" узнал об адюльтере Николая. Тогда и решил вернуть возлюбленную и дочь.

По его словам, супруга юмориста согласилась увидеться с ним. "Мы встретились в кафе, я подарил ей роскошный букет цветов. И после этого у нас завязались интимные отношения", - не унимался мужчина.

Дмитрий даже показал любовную переписку с Бандуриной и видео встречи. Только после этого жене артиста пришлось признаться в любовной связи. Она прошла проверку на детекторе лжи. На вопрос: "Есть ли что-нибудь интимное, что вы скрываете от Николая?" она ответила отрицательно. Однако полиграф зафиксировал, что Бандурина врет.

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Николай Бандурин с дочкой Катей и внуком
128 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Твердо решила поставить все точки над "i" в этой истории дочь Бандуриных: "Мам, извини, но я сдала ДНК-тест. Мне важно узнать тайну своего рождения". Результат генетической экспертизы показал, что Екатерина - родная дочь Николая Бандурина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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