Юморист Николай Бандурин лежит в одной больнице с женой и гитаристом Виктором Зинчуком

Юморист Николай Бандурин в свойственной ему манере храбрился и пытался отшутиться от болячек, которые получил во время пожара в доме своей семьи в Подмосковье. «Само заживет», «где наша не пропадала»! Но получилось все иначе. На днях любимый миллионами россиян частушечник угодил в больницу.

Врачи подмосковной Пушкинской районной больницы недоумевают: это сколько же силы духа надо, чтобы с обожженной спиной и шеей провести гастроли в Казахстане. Отменять запланированные концерты Николай действительно не стал. В тур отправился через два дня после пожара. На сцену выходил, наглотавшись обезболивающих. «Комсомолке» удалось дозвониться до артиста.

Помимо обычных процедур, артисты проводят сеансы смехотерапииФото: Личный архив

- Зрители ничего не заметили и это самое главное. Я не мог поступить иначе. Не хотел поклонников расстраивать. Люди купили билеты, ждали праздника и веселья. Да и проблем после пожара так много. Кроме меня решать их некому, - рассказал «Комсомолке» юморист. - Сейчас взял небольшую передышку: уколы, перевязки, кажется, иду на поправку.

- А как ваша супруга себя чувствует. Ее же госпитализировали сразу в день пожара?

- Мы с ней в одной палате, удалось по блату договориться, - смеется Николай. – Марине уже лучше. Ей сняли повязки с головы и руки. Но сами понимаете, ожоги долго заживают. Ой, простите, не могу сейчас говорить, бегу на процедуры. Я передаю трубку супруге.

Судя по жизнерадостной интонации, Марине, жене юмориста, которая рискуя собой, в день пожара спасла супруга, действительно лучше.

Супруга артиста уже идет на поправкуФото: Личный архив

- С Колей не соскучишься, он меня подбадривает, как может. У нас тут в соседней палате наш друг, всем хорошо известный гитарист Виктор Зинчук, так мы друг к другу в гости ходим с мандаринами и шоколадками. Правда, чаще мы к нему, а не он к нам. У Вити переломы, попал в аварию. Коля его смешит, а он жалуется, что не может хохотать, ребра болят, - рассказала Марина Бандурина. – А вообще мы тут не скучаем. Навещают, Колины поклонники, друзья и родные. Телефон звонит без остановки. Кажется, полный состав «Аншлага» и «Кривого зеркала» был на связи: Клара Новикова, Ефим Шифрин, Елена Воробей. Все переживают, а еще советы дают, как ожоги лечить. Кто-то из них выдал, что лучшее всего делать компресс из мочи. Но мы не рискнули это проверить.

Юморист Николай Бандурин в свойственной ему манере храбрился и пытался отшутиться от болячекФото: Личный архив

К Новому году супругов Бандуриных обещают выписать. Встречать праздник они будут в съемной квартире в Подмосковье. Уже в это воскресенье туда переедут мать, дочка и внук юмориста. Все это время они жили у соседей, которые согласились их приютить. Напомним, единственный дом семьи из-за короткого замыкания в электропроводке сгорел 6 декабря. В пожаре погибли домашние питомцы.

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