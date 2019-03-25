Что спасет русскую деревню: дороги и газ или новые рабочие места

Схлестнулись мы тут с моим калужским коллегой Бабкеном Испиряном вокруг темы: почему люди уезжают из деревни, почему меняют свою малую родину на большие города и что нужно сделать, чтобы остановить этот процесс? Уже неделю как спорим и не можем остановиться.

А началось все с того, что нас, - фермеров, депутатов, чиновников, членов Общественной палаты, - собрал замечательный краснодарский фермер и член ОП РФ Александр Шипулин, чтобы обсудить: как мы будем возрождать сельские территории и синхронизировать с этим процессом госпрограммы, чтобы всё на результат работало, а не кто в лес, кто по дрова.

И тогда мой друг Бабкен заявил: мол, нужно создать необходимую инфраструктуру на селе и люди будут оставаться на местах.

- На территории сельского поселения, где я живу, есть курганные могильники возрастом более 3000 лет, - с жаром говорил он. - Уже тогда там жили люди, а сейчас люди покидают эти места. В центральной России даже в условиях сегодняшней ситуации есть поток населения из города в деревню. Во-первых, это люди пенсионного или близкого к пенсионному возраста. Во-вторых, это состоявшиеся люди среднего и молодого возраста. Это основа новых фермерских хозяйств. В-третьих, это многодетные семьи в сельской местности. Это основа будущей деревни. Необходимые меры поддержки просты: инфраструктура, качественное жилье, поддержка многодетных семей в сельской местности в большем размере, чем в городах. А самое главное – нужно говорить про преимущества жизни в сельской местности по телевизору и в кино.

И я ввязался в этот спор. Сказал, что можно бесконечно стоить дороги, жильё, отстраивать фельдшерско-акушерские пункты, школы, заниматься инфраструктурой и пускать государственные деньги на кучу других необходимых вещей. Но пока на селе нет предприятий, где человек будет работать и получать достойную зарплату, - ничего не изменится. Что без работы это будет просто очередная прорва для закапывания бюджета, а люди тем временем все равно будут уезжать.

Подмосковный фермер Олег СиротаФото: Личный архив

У нас есть регионы, где газ и асфальт в каждой деревне, однако люди оттуда все равно бегут (хоть и меньшими темпами, чем в других). Отток из села в 90-х годах пошёл не потому, что школу закрыли, а потому что работать негде было и скот резали. И для того, чтобы остановить процесс, нужно сделать выгодным бизнес на селе. Если этого не будет, нам никакие фильмы и сюжеты о том, как на селе жить стало лучше, жить стало веселее, не помогут. Не поможет и разрабатываемая программа Минсельхоза РФ о ипотеке под 1% для сельских территорий. Программа отличная, только проблему ключевую она не решит. Ну, возьмет человек ипотеку под этот процент, построит дом, а отдавать-то из каких шишей будет?

Вот даже посмотреть на становление нашего предприятия. Я переехал в деревню и жил в бытовке почти два года, чтобы работать, а не для того, чтобы жить с комфортом. И дороги у меня не было. Но мы начали трудиться, платить зарплату, налоги. И дорогу к нам потянули, когда появилось работающее предприятие - до этого не получалось ничего. В ближайшие пару лет пробьем детскую площадку и благоустройство нашего села. И в этом случае я могу спокойно аргументировать властям: если мы создаем рабочие места и честно платим налоги, то будьте добры - потратьте часть из них на нашу местность. И это нормальный подход, который нужен по всей стране.

У нас есть регионы, где газ и асфальт в каждой деревне, однако люди оттуда все равно бегутФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А для того, чтобы малый бизнес (а именно он, а не агрохолдинги, создаёт рабочие места и сохраняет деревню) пришёл на село, нужно действительно принять программу из несложных пунктов, ввести для сельских территорий точно такие же льготы, которые сейчас принимаются для Дальнего Востока. Ведь разницы-то большой нет: стоит отъехать от Москвы километров на 200 и вы увидите точно такие же просторы без людей. Кроме этого, необходимо:

- в два раза увеличить грантовую поддержку для фермеров (не сумму, а количество грантов) и расширить возможности затрат;

- убрать ряд законодательных противоречий, чтобы нас, как фермера Вадима Рошку («Комсомолка» подробно писала об этом скандале), не таскали по судам за честно потраченные государственные деньги;

- платить по 30-40 тысяч рублей за гектар, который очистили от выросшего леса и заново ввели в сельхозоборот (сейчас никто не хочет тратиться).

- решить проблему с кредитованием фермеров и малого бизнеса (а заодно расширить возможности областных фондов микрофинансирования);

- внести изменения в порядок предоставления субсидий банкам, чтобы они были обязаны кредитовать малые предприятия (иначе просто не будут получать их);

- приравнять тарифы для фермеров и предпринимателей в сельской местности с тарифами жителей (сейчас мы платим в два раза больше);

- убрать акциз из стоимости солярки для тракторов и другой сельхозтехники;

- ужесточить наказание за фальсификацию продуктов и внедрить знак качества для экологических продуктов;

- Разработать систему целевой поддержки сельских многодетных семей и семей, имеющих приемных детей - здесь согласен с Бабкеном;

И дело пойдёт. Если мы это не сделаем - ничего и не будет...

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