За рулем «Гелендвагена», в ДТП с которым погибли два человека, находился отсидевший за разбой уроженец Чечни

В Москве и Подмосковье ищут участника смертельного ДТП, которое произошло минувшей ночью на западе столицы. Около 01:00 на 16 километре Можайского шоссе «Гелендваген» на большой скорости врезался в «Ниву». Иномарка буквально смяла российский внедорожник. Ранее «Комсомольская Правда» уже сообщала, что 34-летняя пассажирка авто скончалась на месте. Ее 14-летняя дочь и муж были госпитализированы врачами. Однако девочку даже не успели довезти до операционной - от тяжелой травмы головы она скончалась через минуту после доставки в больницу. Мужчина выжил. По его словам, семья приехала накануне в Москву из Смоленской области. Глава семейства собирался лечь на операцию по корректировке зрения.

Водитель «Гелендвагена» скрылся с места, бросив поврежденный автомобиль. Позже стало известно, что «Геленваген» принадлежит известному чеченскому бойцу без правил ММА Абдул-Рахману Дудаеву.

- Однако спортсмен заявил, что еще несколько месяцев назад продал машину другому человеку, кто был за рулем в момент аварии, он не знает, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Позже стало известно, что машиной управлял еще один уроженец Чечни. Некий Муслим Джамбеков. Ему 29 лет. Ранее сидел в колонии за разбойное нападение.

Разбитая "Нива". Фото предоставлено "КП" очевидцем.

Обычно подобные ДТП расследует полиция. Однако на этот раз этим будет заниматься Следственный комитет.

- По поручению исполняющего обязанности руководителя ГСУ Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова инициирована передача из органов полиции уголовного дела, - сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Наказание по ней - до 7 лет. Если же в момент ДТП водитель был пьян, - до 9 лет.