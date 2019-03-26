2019-03-26T10:46:31+03:00
Спорт

"Я решил уйти молодым". Конор Макгрегор в 2016 году уже уходил из спорта, но вернулся через день

Почему звездному ирландскому бойцу ММА не все верят после заявления об уходе из смешанных единоборств [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Конор Макгрегор, может быть, и не уйдет из спорта.Конор Макгрегор, может быть, и не уйдет из спорта.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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24 марта 2019 года неожиданно для всех самый отвязный боец UFC Конор Макгрегор решил уйти из большого спорта. Громкое заявление он сделал у себя в соцсетях и первый пост появился в Твиттере. Прямо так и сказал:

- Привет, ребята. У меня просто быстрое объявление. Я решил завершить свою карьеру в спорте, который формально называется "смешанные единоборства", начиная с сегодняшнего дня.

Однако же, несмотря на общий позитивный тон по поводу ухода Конора из большого спорта, мол, всего уже добился, выиграл все деньги, все-таки некоторое сомнение в его выходе в отставку имеется. Ряд экспертов и фанатов в соцсетях сомневаются в том, что ирландец все-таки завершит свои выступления.

Все дело в том, что весной 2016 года Конор проделывал такой же трюк. Тогда 19 апреля он написал у себя в Твиттере:

- Я решил уйти из спорта молодым. Спасибо всем за вашу поддержку, увидимся позже.

Но прошли буквально сутки и уже 21 апреля Конор Макгрегор у себя в Фейсбуке написал длиннющий пост, в котором заявил, что передумал. Карьеру не собирается завершать. И готов выступить в ближайшем турнире, если ему позволят собрать большую пресс-конференцию. И тогда он вернется к тренировкам. Тогда у него провалились переговоры о бое с Нейтом Диасом и поэтому Конор признал, что "психанул":

- Я просто пытаюсь делать свою работу и драться. Мне платят за бои, мне не платят за их продвижение. Я стал теряться в игре продвижения и забыл об искусстве боя. Наступает время, когда пора перестать раздавать листовки и вернуться в чёртов магазин, - объяснился ирландец.

Свой бой Макгрегор получил - 20 августа 2016 года он встретился с Нейтом Диасом, одержал победу и продолжил дальше свои выступления в UFC.

Так что, может быть спешное внезапное заявление Конора сейчас - повод выбить еще больше гонорара за свои следующие бои.

Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах.О своём уходе из спорта 30-летний ирландец написал в Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU

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