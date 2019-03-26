"Я решил уйти молодым". Конор Макгрегор в 2016 году уже уходил из спорта, но вернулся через день
24 марта 2019 года неожиданно для всех самый отвязный боец UFC Конор Макгрегор решил уйти из большого спорта. Громкое заявление он сделал у себя в соцсетях и первый пост появился в Твиттере. Прямо так и сказал:
- Привет, ребята. У меня просто быстрое объявление. Я решил завершить свою карьеру в спорте, который формально называется "смешанные единоборства", начиная с сегодняшнего дня.
Однако же, несмотря на общий позитивный тон по поводу ухода Конора из большого спорта, мол, всего уже добился, выиграл все деньги, все-таки некоторое сомнение в его выходе в отставку имеется. Ряд экспертов и фанатов в соцсетях сомневаются в том, что ирландец все-таки завершит свои выступления.
Все дело в том, что весной 2016 года Конор проделывал такой же трюк. Тогда 19 апреля он написал у себя в Твиттере:
- Я решил уйти из спорта молодым. Спасибо всем за вашу поддержку, увидимся позже.
Но прошли буквально сутки и уже 21 апреля Конор Макгрегор у себя в Фейсбуке написал длиннющий пост, в котором заявил, что передумал. Карьеру не собирается завершать. И готов выступить в ближайшем турнире, если ему позволят собрать большую пресс-конференцию. И тогда он вернется к тренировкам. Тогда у него провалились переговоры о бое с Нейтом Диасом и поэтому Конор признал, что "психанул":
- Я просто пытаюсь делать свою работу и драться. Мне платят за бои, мне не платят за их продвижение. Я стал теряться в игре продвижения и забыл об искусстве боя. Наступает время, когда пора перестать раздавать листовки и вернуться в чёртов магазин, - объяснился ирландец.
Свой бой Макгрегор получил - 20 августа 2016 года он встретился с Нейтом Диасом, одержал победу и продолжил дальше свои выступления в UFC.
Так что, может быть спешное внезапное заявление Конора сейчас - повод выбить еще больше гонорара за свои следующие бои.
Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах.О своём уходе из спорта 30-летний ирландец написал в Twitter
ИСТОЧНИК KP.RU