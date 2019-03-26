2019-03-26T13:12:14+03:00
Звезды

Владимира Кузьмина заметили в онкоцентре

Певцу через два месяца исполнится 64 года
Ольга ЛИБГАРДТ
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Владимир Кузьмин.Владимир Кузьмин.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Владимира Кузьмина заметили в онкоцентре. По некоторым данным, он якобы проходит курс радиолучевой терапии в одной из московских клиник.

"Выходя из кабинета радиолучевой терапии, увидел сидящего в халатике Кузьмина, ожидающего своей очереди. Никого не щадит краб. Что-то его много в последнее время стало. Крутится рачок", - написал в Facebook очевидец, чьи слова приводит издание Sobesednik.ru.

"Подошел сегодня к Кузьмину. Сказал, что помню его еще по концерту Динамика в ЦДТ в 1983-м, что на одном аппарате облучаемся и все будет у нас зашибись, - написал в соцсети пациент той же клиники по имени Алексей. - Сказал, что мол держись брат, рачок-волчок конечно крутится, но обязательно остановится скоро и иначе быть не может".

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Владимира Кузьмина заметили в онкоцентре у кабинета радиолучевой терапии
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Между тем, о состоянии своего здоровья Кузьмин всегда старался не распространяться.

Пару лет назад Алла Пугачева обмолвилась о том, что у ее бывшего возлюбленного рассеянный склероз. Кузьмин тут же поспешил опровергнуть ее слова, заявив, что подобные слухи - "бред и гон".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Кузьмин много работает и из-за этого у него возникли проблемы со здоровьем. Музыкант мучается от боли. "Проблемы бывают! Приходится обращаться к врачам. Я выступаю с гитарой, с ней очень много хожу в течение дня, поэтому нагрузка на позвоночник, конечно, большая", - сообщал певец.

Чтобы нагрузка на позвоночник была меньше, артист пошел на хитрость. Он приобрел облегченную гитару. С новым инструментом выступать стало гораздо легче - боли, конечно, никуда не делись, но возникают гораздо реже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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