Как современным детям правильно рассказать о пагубном влиянии вредных привычек

О вреде алкоголя и наркотиков сказано многое. И каждый родитель искренне верит, что это не коснется его ребенка. А потом случайно находит пачку сигарет в кармане куртки. Или замечает запах, когда любимое чадо возвращается с прогулки. А то и вовсе становится свидетелем неадекватного поведения родного ребенка, попробовавшего наркотики.

Как поговорить с детьми, чтобы они не захотели попробовать алкоголь, сигареты и наркотики? К сожалению, иногда после беседы с родителями у подрастающего поколения возникает не отвращение, а интерес к «вредным» веществам.

Сколько нравоучительных лекций выслушивают школьники о вреде алкоголя и наркотиков. Но сегодня речь пойдет о новых подходах в этом направлении. Мы расскажем о специально созданных мультфильмах и фильмах, которые в интересной форме доносят до детей нужную информацию.

Мультики и фильмы — в помощь

Цикл фильмов и мультфильмов был разработан специально под каждую возрастную категорию в соответствии с психофизическим развитием ребенка.

Для детей в возрасте 6-11 лет создана серия мультфильмов, где юные зрители вместе с командой профессора Познавалова путешествуют по организму человека и видят, что происходит после употребления алкоголя и табака. Вместе с этим, ребятам объясняют аспекты строения человеческого организма.

Для подростков 11-15 лет снят цикл фильмов о вреде алкоголя, табака, наркотиков и об игровой зависимости. В этом возрасте разговоры о будущем вреде для здоровья, почти не работают, тем более не работает метод запугивания. Также в этом возрасте молодой человек стремится выйти из под опеки, стремится к независимости. Поэтому для этой возрастной группы созданы фильмы, разоблачающие скрытые уловки и приемы, которые используют производители, чтобы втянуть человека в употребление алкоголя или табака. Фильмы наглядно показывают, как подростка «подсаживают» на вредные привычки.

Материалы были созданы Общероссийской Общественной организацией «Общее дело».

— Как показывает опыт, назидательный подход в этом направлении не особо эффективен. Поэтому в фильмах «Секреты манипуляции. Табак», «Секреты манипуляции. Алкоголь» и «Наркотики. Секреты манипуляции» использован доступный способ объяснить молодежи, что курение, алкоголь, наркотики — это не их личный выбор, а циничный финансовый расчет третьей стороны, — говорит председатель правления организации «Общее дело» Леонид Варламов.

Леонид Варламов, председатель правления организации «Общее дело»

Ровесникам доверяют больше

Скучные и монотонные лекции — не лучший способ профилактики вредных привычек среди подростков, — считают эксперты. К тому же дети в возрасте 10-15 лет уже больше склонны доверять не взрослым, а сверстникам.

Поэтому организацией «Общее дело» в профилактических программах используется метод «сверстник-сверстнику». В школах и гимназиях дети и подростки получают ценную для здоровья информацию не от взрослых, а от таких же ребят, как они сами. Такой метод зарекомендовал себя как один из самых эффективных.

— Принцип «сверстник — сверстнику» хорошо известен в мире и получил широкое распространение в практике решения проблем, связанных с антиаддиктивной профилактикой и пропагандой ценностей здорового образа жизни. Зарубежные и отечественные исследования эффективности этого подхода показали, что здесь срабатывают чисто психологические причины. Помимо того, что мнение сверстников в подростковом возрасте порой более авторитетно, чем мнение взрослых, сверстники говорят также на понятном подросткам языке. Это привлекает внимание и вызывает большее доверие, чем информация, получаемая от взрослых, — подтверждает кандидат психологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» Виктория Барцалкина. — Диалог в режиме «сверстник — сверстнику», заложенный в программах организации «Общее дело», как правило, более свободный и эмоциональный: подростки не боятся спрашивать и высказывать свое мнение, не боятся, что их будут оценивать, следствием чего является лучшее усвоение информации. Более того, сверстник, успешно организующий диалог, может стать ролевой моделью для других сверстников, учитывая потребность подростков идентифицировать себя с героями, людьми интересными, успешными, целеустремленными, активными.

Здоровье детей — общее дело

О проблеме алкоголя многие не задумываются, будучи уверенными, что их семью и детей это не коснется. Однако бездушные цифры говорят об обратном. Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, потребление более 8 литров чистого спирта в год на душу населения ведет к необратимому вырождению нации. По данным ВОЗ, на 2017 год объем потребления алкоголя на каждого человека в нашей стране составляет 13,9 литров. В России ежегодно умирает около 500 000 человек от употребления алкоголя и около 400 000 человек от табакокурения.

И даже если человек ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек, никто не даст гарантию, что он не попадет под колеса пьяного водителя и не подвергнется нападению человека, чей рассудок замутнен этиловыми парами.

Именно поэтому участники общероссийской общественной организации «Общее дело» уверены, что только совместными усилиями можно решить проблему алкоголизации нашей молодежи. Активисты организации проводят интерактивные занятия в учебных заведениях, создают видео и печатные материалы.

Эффективность таких мер подтверждают и педагоги.

— Фильмы «5 Секретов настоящего мужчины» и «Тайна природы женщины» общественной организации «Общее дело» помогают школьникам осмыслить многие вопросы, ответственней относиться к своему поведению, — говорит методист высшей категории МБУДО «ДЮЦ» (г.Челябинск) Ирина Валитова. — Фильмы сняты и смонтированы очень качественно, они направлены на формирование гражданственности, сохранение семейных ценностей. Школьники смотрят их с большим интересом.

Помочь своему ребенку сформировать правильные ориентиры с помощью материалов «Общего дела» может каждый родитель. На сайте организации их можно посмотреть и скачать совершенно бесплатно, а в разделе «Прими участие» представлены примеры того, как можно помочь не только своим детям.

— Считаю крайне необходимым каждому из нас активно содействовать в реализации программы «Здоровая Россия — Общее Дело»! Вести целенаправленную профилактическую работу со школьниками и студентами. Активно проводить обучение для желающих участвовать в реализации этой программы в школах (социальные педагоги, психологи, старшеклассники), — подчеркивает педагог-психолог ГБОУ СОШ №529 Петродворцового района Санкт-Петербурга Оксана Кулинченко. — Реализация программы Организации «Общее дело» — жизненно важная ценность для сохранения здоровья наших детей и семей!

Наркотики. Секреты манипуляции.Видео: "Общее дело"

Официально

Программа «Здоровая Россия — Общее дело», направленная на профилактику курения, алкоголизма, наркомании и проводимая с вовлечением волонтеров из молодежной среды по принципу «сверстник-сверстнику», прошла экспертизу в Агентстве стратегических инициатив, в Московском государственном психолого-педагогическом университете, Научно-практическом центре наркологии и рекомендована Министерством образования и науки РФ.

Созданные организацией «Общее дело» мультфильмы «Опасное погружение» и «Тайна едкого дыма» сериала «Команда Познавалова» прошли экспертизу в ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» и ФГБОУ ВПО МГППУ и включены в реестр профилактических программ.

Стоит особо подчеркнуть, что все эти материалы были созданы на добровольные пожертвования, собранные через систему краудфандинга — народного сбора через Интернет.