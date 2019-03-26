"Сфотографировали мошенники": Тренер женской футбольной команды, которого обвинили в сексуальных домогательствах, рассказал свою версию событий

Михаил Адылов, тренер подмосковной женской команды по футболу, которого воспитанницы обвинили в домогательствах, рассказал в полиции свою версию событий.

По его словам, его интимные фото, которые пришли на телефон девушкам, сделали мошенники через веб-камеру. Случилось это, когда он в одиночестве отдыхал дома во время новогодних праздников и смотрел откровенное видео. Более того - сначала то самое фото прислали самому Адылову и потребовали перечислить внушительную сумму денег на указанный счет - иначе фотографии отправятся его знакомым.

Футболистка Виктория заявила в полиции, что уже два года терпит домогательства.

- Михаил Адылов рассказал, что какие-то мошенники умудрились сфотографировать его через веб-камеру с целью последующего шантажа. По словам Адылова, он не знает, как видео могло попасть к девушкам на телефон, но подозревает, что его еще и взломали, – рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

Настя пожаловалась, что тренеры не раз склоняли ее к сексу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699360" frameborder="0"></iframe> Футболистки ЦСКА обвинили тренера команды в сексуальных домогательствах.

Все остальные обвинения Михаил Адылов отрицает. Журналисты КП дозвонились до его отца Станислава Адылова, которого тоже обвиняют в домогательствах, но он отказался разговаривать по телефону на эту тему.

Член комитета женского футбола Станислав Мирзоевич Адылов.

Напомним, Станислава Адылова и его сына Михаила сейчас проверяют органы ПДН МВД города Звенигорода по делу о сексуальных домогательствах к двум футболисткам женского дубля ЦСКА. По рассказам 19-летних девушек, намеки на секс и слишком откровенные массажи перед тренировками начались еще два года назад, но все это время футболистки боялись об этом рассказать.

В отношении Адыловых Минспорта также проводит свою проверку, в результате которой будет принято решение отстранять специалистов от работы с детьми или нет.

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