Футболистки ЦСКА обвинили тренера команды и члена женского футбольного комитета России в сексуальных домогательствах

Династия Адыловых - заслуженные тренеры по женскому футболу в России. Но в начале февраля они попали под жесткий пресс со стороны руководства команды и Минспорта. А все потому, что во время доверительной беседы футболисток женской команды СКА-УОР (которая входит в структуру ЖФК ЦСКА) с заместителем директора по воспитательной работе Училища олимпийского резерва в Звенигороде вскрылись некоторые неоднозначные факты. Две 19-летние девушки из команды СКА- УОР сообщили замдиректору, что они не раз подвергались домогательствам со стороны старшего и младшего Адыловых, а еще получали интимные фото от Михаила Адылова через мессенджер.

Михаил Адылов является тренером женской футбольной команды СКА-УОР, которая входит в структуру ЦСКА.

- Анастасия и Виктория (имена изменены) рассказали, что в течение двух последних лет оба Адыловых недвусмысленно намекали девушкам на секс, а также делали слишком откровенный массаж, трогая футболисток за интимные места. Хотя это были обычные разминочные массирования перед началом и после тренировок, – сообщил источник "КП". – Одной из спортсменок Адылов младший даже присылал снимки гениталий по «Ватсап», что и стало последней каплей для девушек.

Настя пожаловалась, что тренеры не раз склоняли ее к сексу.

Оба Адыловых уже много лет работают в Училище олимпийского резерва города Звенигорода. 69-летний Станислав Мирзоевич является заместителем директора по спорту, а по совместительству еще и старшим тренером футбольного отделения. Его сын Михаил является тренером по футболу в Училище, а также тренером женской команды СКА-УОР. Как рассказал источник "КП" в правоохранительных органах, о домогательствах к воспитанницам со стороны вышеупомянутых тренеров было известно и предыдущему руководству, но по какой-то причине на это закрывали глаза.

Член комитета женского футбола Станислав Мирзоевич Адылов.

Настя и Вика просили руководство Училища, где базируется их женская команда по футболу, оградить их от излишнего внимания тренеров, потому что последнее время это перешло уже все границы. Когда правоохранительные органы опросили того самого заместителя директора по воспитательной работе, который интервьюировал спортсменок, то он поведал много всего интересного, что девушки сами так и не осмелились сказать органам ПДН. Он рассказал, что совсем недавно старший Адылов предлагал девушкам вступить в половую связь, но сделать это «аккуратно», если они переживают за свою девственность.

Сейчас дело, помимо отдела ПДН МВД Звенигорода, находится на контроле Минспорта РФ. Решается вопрос об отстранении обоих специалистов от работы с детьми на время расследования.

Женская команда СКА-УОР была создана в 2018 году на базе Училища олимпийского резерва №2 города Звенигорода с целью пополнения ЖФК ЦСКА новыми талантами, которые в будущем составят конкуренцию основным звездам женского футбола.