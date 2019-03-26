«Главное, чтобы косточки срослись»: Вдову Караченцова экстренно прооперировали

70-летняя вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина была госпитализирована в одну из столичных клиник после падения на даче.

Актриса (до болезни супруга Людмила Андреевна служила в театре «Ленком», но потом была вынуждена оставить сцену, чтобы ухаживать за Николаем Петровичем -Ред.) оступилась и сломала в нескольких местах левую руку. Врачи экстренно прооперировали артистку.

Пока Людмила Андреевна находится в клинике, восстанавливается после операции.

- Маме сделали операцию. Очень сложный был у нее перелом, - рассказал «КП» сын Людмилы Поргиной юрист Андрей Караченцов. -Операция прошла так, как и было запланировано. Врачи все сделали, что наметили. И теперь надо надеяться на лучшее, что косточки будут срастаться, как надо. Настроение у мамы, как всегда, боевое.

«КП» желает Людмиле Андреевне здоровья.

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