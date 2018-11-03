Людмила Поргина: После аварии Коля сам не хотел сидеть дома - ему нужны были эмоции, которые он прежде испытывал на сцене

СЕГОДНЯ 01:03 2018-11-03T01:02:16+03:00

Сегодня девять дней, как ушел из жизни народный артист Николай Караченцов. Накануне «Комсомолка» поговорила с его вдовой о том, как жил и о чем мечтал Николай Петрович в последние дни [видео]

Изменить размер текста: A A

- Я не одна, эту неделю жила в семье сына вместе с моими внуками. Кроме того, я постоянно разговариваю с Колей, которому я отдавала всю свою энергию и любовь. Он покинул этот мир. Но не покинул меня. Как правильно сказал патриарх Кирилл на отпевании, теперь он станет моим ангелом-хранителем. Это дает ощущение, что он рядом, - поделилась сокровенным Людмила Андреевна. - Коля мне говорил перед своим уходом: не вешай нос. Не хотел, чтобы я грустила. Я ему пообещала. Вот и стараюсь не грустить. Когда он лежал в больнице, он спросил меня: «Какой домик тебе построить на небесах?». Я как всегда по-деловому ответила: «Не надо ничего без меня делать. Ты же знаешь: я приду и сама построю».

- Он понимал, что уходит?

- Все понимал. Он терял силы. Я его спрашивала: «Коля, неужели ты меня бросишь?». И он отвечал: «Успокойся, никогда тебя не брошу. На небе у нас с тобой будет жизнь вечная. Там я снова буду нормально ходить, нормально говорить, смогу на руках тебя носить». Вот что он мне пообещал. Я теперь этого жду.

- Неужели он стал таким воцерковленным человеком?

- Когда после той страшной аварии в феврале 2005 года, Коля впал в кому, а спустя месяц вернулся к нам, первое, что он сказал: надо срочно обвенчаться. До аварии он не был таким, но когда побывал в другом мире, его мировоззрение очень изменилось. Он стал ездить по монастырям, по святым местам. В храме его душа как будто бы улетала туда, где он уже побывал однажды и многое увидел. Поэтому он не боялся смерти.

- Немецкие врачи, у которых полтора года назад вы делали обследования, опухоль в легком просмотрели, а через полгода после этого во время обследования в Институте им. Склифосовского, ее обнаружили. Если бы время не было упущено, Николая Петровича можно было бы спасти?

- За несколько месяцев опухоль выросла с 3 до 10 сантиметров. И ее увидели. Но я не хочу врачей обвинять, раковые заболевания очень коварны, много разновидностей. Не забывайте о том, что Колин организм был очень ослаблен аварией и последовавшими нейрохирургическими операциями.

Один из последних фотоснимков актера Николая Караченцова.Фото: Екатерина Цветкова

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675121" frameborder="0"></iframe> Умер Николай Караченцов."Для любви не названа цена"... От его голоса замирала душа у всех, от мала до велика. Народный артист Николай Караченцов умер, не дожив всего один день до своего 74-летия. Прощайте, граф Резанов!

- Вы назвали жизнь после аварии «тринадцатью годами блаженства». Как это возможно: ведь это было тяжелое испытание для вашей семьи?

- До аварии Коля постоянно работал: съемки, репетиции, гастроли, концерты... Мы мало виделись. А после аварии стали неразлучны. Я же любила не народного артиста, а человека Николая Караченцова. Когда он физически ослаб, он стал мне еще более дорог. Нужно было вложить столько сил и энергии, чтобы он чувствовал себя полноценным: ходил в театры, на выставки, дни рождения. Мы путешествовали по всеми миру и были счастливы. Это ежеминутное пребывания вместе давало невыносимую радость бытия. Я не только лучше узнала любимого человека, но и лучше узнала себя, свой человеческий ресурс. Я не знала, что способна быть настолько сильной и мужественной. Ни разу за эти тринадцать с половиной лет не было страха, что я чего-то не смогу сделать ради него.

- Именно это и воспринимали неоднозначно: мол, Людмила Поргина заставляете Караченцова вести публичную жизнь, пиарится на его болезни...

- Все думают, что это я таскала его везде! Но это у него была эмоциональная потребность тратить себя. Даже в таком физически немощном состоянии он ходил в музее, театры, на концерты - там он снова переживал нужные ему эмоции. Те эмоции, которые раньше испытывал на сцене. И мне было наплевать, что скажут окружающие. Если кто-то осуждал, значит, у него самого с душой не в порядке. Когда один журналистов сказал Коле: «Ну ладно ваша жена – дура, таскает вас везде. Но вы-то, бывший секс-символ, зачем идете у нее на поводу?» Коля ответил: «Я стал инвалидом физическим, а вы – духовный инвалид». Коля ощущал жизнь острее, чем многие из нас. Он плакал и хохотал, когда видел на сцене талант: Инну Чурикову, Машу Аронова, Сережу Шакурова, Сашу Калягина, Алису Френдлих, Олега Басилашвили… Я его спрашивала, ты переживаешь, что они работают, а ты – нет? Нет, говорил, я за них радуюсь. Ему не свойственно было чувство зависти.

Пройдет немного времени, я начну разбирать его архив. Сохранились пленки, документальные записи, фотографии – все надо систематизировать. Надо издать книгу воспоминаний. Люди звонят и рассказывают истории, вспоминают яркие встречи с Колей. Этот архив Колиным поклонникам, думаю, будет интересен, а уж нашим внукам – тем более. Жизнь не кончается с уходом человека. В память о Коле я должна делать хорошие дела, например, помочь его другу – каскадеру Коле Астапову, которого сбила машина и сейчас он прикован к постели. У меня теперь перед ним ответственность. Коля мне говорил: «Помогла мне выжить, помоги теперь и другим».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/625939" frameborder="0"></iframe> Николай Караченцов: лучшие роли.Не стало Николая Караченцова. Народному артисту было 73 года

- Говорят, вы просили место на Новодевичьем кладбище для Николая Петровича? Что справедливо – он воистину народный артист.

- Такая идея была, потому что там похоронен Евгений Павлович Леонов, Колин коллега, старший товарищ, учитель. В фильме «Старший сын» Леонов сыграл его отца. Но для Коли не оказалось места на Новодевичьем. На Ваганьковском нам предложили место около забора. А вот на Троекуровском – среди своих. Там похоронены его друзья: Саша Лазарев, Наташа Гундарева, которая мечтала похудеть и сняться с Колей в мюзикле, Любочка Полищук, которая Колю обожала. Там - актеры МХАТа, его педагоги. Прах Колиной мамы, которую он очень любил, похоронен в колумбарии Донского монастыря, а он просился в землю, чтобы со временем я была рядом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675862" frameborder="0"></iframe> «Девонька» Николая Караченцова.«Люда, там хорошо, я там уже был, поэтому не надо слёз, умоляю тебя. Я там тебя буду ждать, и там мы всегда будем вместе, потому что мы венчаны», - успокаивал жену Николай Караченцов. Он называл её своей любимой «девонькой» до последнего вдоха. Но далеко не все верят, что чувства артиста были взаимными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последние слова Караченцова: «За мной пришла мама»

Легендарный актер умер за день до своего дня рождения

«Век моих усталых коснись, тихий сон даря. Ты мне приснись, рыжий лист кленовый», - спел тридцать лет назад Николай Караченцов, словно напророчив свой уход осенью, когда улицы утопают в кленовых листьях. Николай Петрович умер за день до своего 74-летия. (подробности)

ПРОЩАНИЕ

Страна простилась с Николаем Караченцовым: «Он просил не плакать на его похоронах»

Тысячи людей пришли проститься с легендарным актером

Очередь к «Ленкому» в день прощания с Николаем Караченцовым тянулась от метро. Поклонники с плакатами «Мы тебя никогда не забудем», студентки с гвоздиками, пожилые дамы с заплаканными глазами. Для кого-то из них Караченцов гениальный актёр, а для кого-то (особенно для 20-летних) - угасшая рок-звезда. Ведь более двадцати лет своей жизни Николай Петрович отдал роли графа Резанова, в первой советской рок-опере «Юнона и Авось». В день прощания Караченцов снова на сцене «Ленкома». В зале звучат его лучшие песни. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7 лучших фильмов Николая Караченцова

Эти картины когда-то сам артист назвал своей гордостью

Николай Караченцов ушел из жизни в 73 года. За свою 38-летнюю карьеру сыграл огромное количество ролей. Самые лучшие киноработы народный артист называл сам. Вот эти роли и фильмы. (подробности)

Перед смертью Николай Караченцов просил почитать ему Пушкина

В пятницу, 26 октября, стало известно о том, что в возрасте 73 лет ушел из жизни актер Николай Караченцов. Он буквально сутки не дожил до своего дня рождения. Последние дни он провел в больнице. О состоянии его здоровья в интервью "КП" рассказала супруга Людмила Поргина (подробности)

ПАМЯТЬ

Коллеги о Николае Караченцове: Он был символом и своего поколения, и «Ленкома»

Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года в Москве на 74-м году жизни.

В конце прошлого года стало известно об обнаружении у Николая Караченцова неоперабельной раковой опухоли в левом легком. Артист долгое время лечился, но опухоль так и не отступила (подробности)

Инна Чурикова о Николае Караченцове: «Мальчик мой, храни тебя Господь!»

Ушел из жизни великолепный артист Николай Караченцов. После скорбного известия мы позвонили коллеге и другу артиста, актрисе театра «Ленком» Инне Чуриковой, которая знала его лучше других (подробности)