2019-03-26T19:46:57+03:00
Общество

Сеченовский университет станет учебным и научным центром мирового уровня

В настоящее время здесь обучается свыше 17 тысяч студентов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Перспективы развития старейшего медицинского вуза России обсуждали в Сеченовском университете вместе с мэром города Сергеем СобянинымПерспективы развития старейшего медицинского вуза России обсуждали в Сеченовском университете вместе с мэром города Сергеем СобянинымФото: Алиса ТИТКО
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Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова станет учебным и научным центром мирового уровня. В настоящее время здесь обучается свыше 17 тысяч студентов. Ежегодно защищают около 200 диссертаций, а количество научных публикаций превышает 4000, регистрируются свыше 20 изобретений. Перспективы развития старейшего медицинского вуза России 26 марта обсуждали в Сеченовском университете вместе с мэром города Сергеем Собяниным.

- Качество образования, подготовки врачей является ключевой задачей. Мы научились строить современные здания, оснащать современным оборудованием, но все равно главное - врач и его знания. Очень важно, что у вас создана независимая система тестирования, - сказал Сергей Собянин.

- Здесь уникальная база. Я и подумать не могла, что будут созданы такие условия. Сейчас подала заявку, в мае будут экзамены, пока прохожу тестирование на сайте, - рассказала мэру города Марина Веревина, врач общей практики.

- Как ощущаете свои силы?

- Думаю, что нужно еще подтянуть свои знания.

Мэр города отметил создание медицинской электронной библиотеки, в которой уже собрали около 3 млн материалов. Врачи теперь имеют бесплатный доступ к лучшим работам, лекциям. Также Сергей Собянин отметил важность создания симуляционного центра, где можно проходить курсы повышения квалификации. Благодаря новшествам количество желающих поступить на медицинские специальности в столичные вузы с каждым годом увеличивается.

- У нас создана система подготовки, переподготовки для студентов и действующих врачей. Есть симуляционный центр, виртуальная клиника на 1000 коек. Здесь можно отрабатывать навыки на животных. А также мы можем проверить знания в зале тестирования - одновременно у 500 человек, - рассказал ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Петр Глыбочко.

На базе Парка Сеченовский университет проводит обучение по новым специальностям "профессий будущего": сетевой врач, IT-медик, молекулярный диетолог, специалист по наноматериалам, тканевой инженер, нанофармаколог, разработчик систем "умной доставки лекарств", специалист по управлению геномом.

Сеченовский университет станет учебным и научным центром мирового уровня Фото: Алиса ТИТКО

Сеченовский университет станет учебным и научным центром мирового уровняФото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

- недавно в вузе был создан Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии;

- в Университетской клинической больнице №1 развернута система умных палат со смарт-управлением;

- открыта Клиника управления здоровья, где пациенты могут совместно с врачом выстроить и реализовать долгосрочную стратегию управления своим здоровьем на основе персонифицированного паспорта здоровья;

- планируется ввод первой в России роботической системы для выполнения операций по профилю "Травматология и ортопедия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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