2019-03-26T20:41:06+03:00
Общество

"К Абызову были очень серьезные вопросы": экономист прокомментировал задержание бывшего министра

Михаила Абызова подозреват в организации преступного сообщества и мошенничестве на 4 млдр рублей
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Абызов еще в середине 90-х получил пакет акций «Новосибирскэнерго»Абызов еще в середине 90-х получил пакет акций «Новосибирскэнерго»Фото: Андрей МИНАЕВ
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Проработавший шесть лет в кабмине министром открытого правительства 46-летний Михаил Абызов во вторник был задержан сотрудниками федеральной службы безопасности. Его подозревают в мошенничестве и в организации преступного сообщества. За комментарием мы обратились к человеку, изучавшему деятельность господина Абызова, известному экономисту Николаю КРИЧЕВСКОМУ.

- Никита Александрович, героя вашей публикации-расследования 2015-го года, господина Михаила Абызова в Москве задержали сотрудники ФСБ.

- Обалдеть! Да, я писал об Абызове еще 4 года назад, когда он входил в правительство, был министром. Его проблемы были связаны с группой компаний Е4, и потом уже с Реновой.

Он очень вольно, скажем так, обращался с кредитными ресурсами. А он выступал поручителем. Когда был министром — к нему не подходили. Ну, понимаете, статус... Все ждали, когда его освободят от министерского портфеля.

- 1200 заключений он выработал за 6 лет своей работы в качестве министра.

- Каких заключений?

- Экспертных, по вопросам социально-экономического развития страны.

- Ну и что? Его же не за это «принимают». Его за мошенничество взяли.

- По предварительной информации, бывшему министру инкриминируют ущерб в 4 миллиарда рублей.

- По моим данным, речь может идти о 33 миллиардах.

- В последнее время, как говорят, бывший член российского правительства жил в Италии, накануне прилетел в Москву — и вот...

- Кто-то его сюда выманил.

- Его состояние в 2018-м году оценивалось в 600 миллионов долларов.

- Это ни о чем. Оно может быть и большим, и меньшим.

- Вы сказали, что проблемы у Абызова могли возникнуть из-за группы компания Е4, которую он в свое время учредил.

- Абызов еще в середине 90-х получил пакет акций «Новосибирскэнерго». Как молодой человек 23 лет его получил? Ценные бумаги ему достались в оплату за поставки в регион сельхозтехники, удобрений, горюче-смазочных материалов. По ценам, завышенным на 60-80%. Часть поставок оказалась «ненужной». Ущерб области оценивали в 200 миллиардов неденоминированных рублей. Потом вместе с будущим гендиректором «Роснано» Меламедом Абызов довел свой пакет до 40%, а потом и до контрольного.

Но это было только началом. Потом был предполагаемый вывод активов, в том числе приобретенных на кредитные средства. А также венчурные инвестиции в американские инновационные проекты и прочие этапы его «большого пути»...

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Казалось бы, после посадки министра экономики Алексея Улюкаева и ареста сенатора Рауфа Арашукова, удивить общественность будет уже чем-то сложно. И вот очередной коррупционный скандал. СК России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова, который подозревается в том, что создал и возглавлял преступное сообщество. (подробности)

СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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