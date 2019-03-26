Экс-министра Михаила Абызова подозревают в создании преступного сообщества и афере на 4 млрд рублей

Казалось бы, после посадки министра экономики Алексея Улюкаева и ареста сенатора Рауфа Арашукова, удивить общественность будет уже чем-то сложно.

И вот очередной коррупционный скандал.

СК России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова, который подозревается в том, что создал и возглавлял преступное сообщество.

- В период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 миллиарда рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - При этом Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Фигуранты дела подозреваются в создании и участии в преступном сообществе, и крупном мошенничестве с использованием служебного положения, - отметили в СК России.