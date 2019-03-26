Huawei представил P30 и P30 pro: теперь без разъема для наушников, зато с фантастической камерой

P30 и P30 pro - это красиво, технологично и совсем немного дешевле айфонов. Huawei официально представил в Париже свои флагманы. Как и ожидалось, смартфоны от ведущего китайского производителя обладают впечатляющими камерами и мощным “железом на вырост”.

Пожалуй, лучший в мире камерофон

Такой титул завоевал предыдущий представитель линейки “P” - P20 pro. Что-то подсказывает, что и P30 pro повторит успех.

Huawei в своих флагманах традиционно используют оптику от Leica. Но она обеспечивает только часть успеха.

Итак, что есть у P30 pro:

- основная камера состоит из четырех модулей: датчика изображения на 40 Мп и объективом с диафрагмой F/1,6; датчика на 20 Мп и сверхширокоугольного объектива с диафрагмой F/2,2; датчика на 8 Мп и телеобъектива с диафрагмой F/3.4; времяпролётной камеры ToF (Time of Flight – англ. “время полета”) - она излучает свет, ловит его отражение и таким образом вычисляет расстояние до объекта, технология не нова, но очень перспективна, используется для распознавания по лицу и созданию 3D моделей. Весь этот комплекс обеспечивает 50-кратный гибридный зум!

- фронтальная камера на 32 Мп.

У P30 нет камеры ToF и чуть слабее датчики основной камеры, фронтальная - точно такая же, как и у старшей модели.

Huawei представил P30 и P30 proФото: REUTERS

Дисплей

У обоих аппаратов OLED-дисплеи со встроенными сканерами отпечатков пальцев - это тренд сезона, Huawei не отстаёт.

У P30 диагональ 6,1 дюйма, у P30 Pro — 6,47 дюйма.

Платформа и ОС

Оба устройства сконструированы на платформе Kirin 980. Как и успешный Mate 20.

P30 и P30 pro - на Android 9.0 с уже привычной оболочкой EMUI (здесь версия 9.1).

У P30 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти. У P30 pro 8 ГБ оперативки, 256 ГБ встроенной. И у того, и другого память расширяется до 256 ГБ.

Оба поддерживают две сим-карты. Увы, поддержки esim нет ни у того, ни у другого.

Батарея

У P30 аккумулятор емкостью 3650 мА·ч, поддерживает быструю зарядку.

У P30 pro - уже 4200 мА·ч, поддерживает быструю, а также беспроводную зарядку.

Huawei представила новые флагманы P30 и P30 Pro.

Что ещё

Оба флагмана имеют защиту от пыли и воды (стандарт IP68), порт USB-C, поддерживают NFC, Bluetooth 5.0.

Единственное, что может разочаровать некоторых пользователей, - разработчики P30 pro отказались от разъема для наушников, придётся покупать беспроводные.

Когда появятся в России?

Пока неизвестно.

Сколько будут стоить?

Для Европы заявлены следующие цены:

P30 - от 800 евро (58 тысяч рублей)

P30 Pro - от 1000 евро (около 73 тысяч рублей).

Для сравнения: iPhone XS и XS Max стартуют от 89 и 98 тысяч рублей соответственно

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