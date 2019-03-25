Apple будет снимать сериалы и платить кэшбэк пользователям

Весенняя презентация Apple 2019 года была очень похожа на церемонию вручения Оскара. Тиму Куку только не хватало фрака. На сцене топ-менеджеры из Купертино сменялись актерами, шоу-менами, певицами и даже куклами. Apple делает ставку на Great story telling - рассказывание выдающихся историй. Презентация по сути стала первой из них. Если вы ее пропустили, посмотреть полную версию можно на сайте компании.

Как и ожидалось, Apple становится полноценным конкурентом Netflix и уже начала производить собственный видео-контент: сериалы и шоу. Помимо сервиса Apple TV+, Тим Кук и его коллеги показали витрину для издателей журналов и газет News+, игровую платформу Arcade, а также собственную кредитную карту как логичное продолжение Apple Pay.

Весенняя презентация Apple 2019 года была очень похожа на церемонию вручения ОскараФото: REUTERS

Привет гуглу и фейсбуку

Мысль, с которой начал Тим Кук и которую потом многократно повторили многие выступавшие коллеги: Apple бережно хранит персональные данные, уважает приватность пользователей и не позволяет рекламе их "преследовать". Привет Фейсбуку, который в последнее время сильно потрепало из-за утечек персональных данных. А также Гуглу, чья рекламная машина, действительно, достанет вас где бы вы ни были.

Итак, подробнее о новых сервисах.

News+

News+ - это единая витрина, на которой можно читать 300 журналов, преимущественно американских. Сервис, кроме США, пока доступен только в Канаде (там также будут размещаться издания на французском). В ближайшее время News+ станет доступен в Австралии, в течение 2019 года появится в Европе, начиная с Великобритании. Когда будет (и будет ли вообще) доступен в России - неизвестно. Напомним, сервис Apple News у нас так не заработал.

News+ - это единая витрина, на которой можно читать 300 журналов, преимущественно американскихФото: REUTERS

В чём выгода для читателей?

Единая подписка стоит $9,99 в месяц. Первый - бесплатно. По подсчётам Apple, обычная подписка на все представленные издания обошлась бы пользователям в $8 тысяч.

В чём выгода для издателей?

Это доступ ко многомиллионной армии Apple. Чтобы попасть на витрину, некоторым издателям придется адаптировать контент под дизайн приложения.

Apple Card

Это логичное продолжение Apple Pay и уверенный шаг на поляну финтеха. По данным яблочников, через их сервис совершается 10 миллиардов транзакций в год. Кстати, Россия в почётном списке стран, где расплатиться айфоном можно почти везде. А Москва - на втором месте по доступности технологии для оплаты транспорта.

Теперь у Apple есть своя кредитная карта - Apple Card. Чем она примечательна:

- при покупке в AppStore и офлайновых магазинах компании пользователю возвращается 3% в виде кэшбэка

- при остальных покупках возвращается 2%

- при оплате не айфоном, а самой картой - 1%

- никакой платы за обслуживание нет

- на карте нет никаких цифр, только логотип Apple и имя пользователя

В приложении Apple Pay появится новый функционал, который помогает анализировать расходы, оплачивать счета и штрафы. Тут в целом ничего нового - всё это уже давно есть во многих банковских приложениях.

Теперь у Apple есть своя кредитная карта - Apple CardФото: REUTERS

Apple Arcade

После анонса Google о запуске игрового стримингового сервиса Stadia это был логичный шаг. Apple не хочет упускать платёжеспособную и очень вовлечённую аудиторию.

Apple Arcade - это по сути некое подобие Steam. Витрина для игровых дизайнеров, которые вошли в коллаборацию с Apple. Предполагается, что пользователи будут оплачивать только подписку (стоимость во время презентации не была названа). Играть можно будет как онлайн, так и офлайн на любых устройствах Apple. Количество эксклюзивных игр - более 100.

Apple Arcade - это по сути некое подобие SteamФото: REUTERS

Apple TV и TV+

"Мы любим ТВ, потому что это не только развлечение, но и часть культуры", - заявил Тим Кук и представил два самых масштабных сервиса.

Apple TV - это обновленный сервис, в котором купертиновцы собрали сериалы, шоу, спорт и новости. Примечательно, что он будет доступен не только на устройствах от Apple, но и на Smart-TV от Samsung, LG и Sony.

TV+ - совершенно новый для Apple сервис и шаг на ещё не освоенную территорию. Это тот контент, который компания будет создавать самостоятельно. Сколько денег вложено в производство, точно неизвестно, назывались суммы около $1 млрд. Видимо, это нижняя планка. Размах, продемонстрированный на презентации, впечатляет. Apple будет снимать вообще все жанры современных сериалов, включая эпические фэнтези. С купертиновцами работают Стивен Спилберг, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Джейсон Момоа, Опра Уинфри и другие. Анонсированы утреннее и музыкальное шоу, спецпроект "Маленькая Америка" про жизнь мигрантов в США и детское кукольное шоу.

TV+ - совершенно новый для Apple сервис и шаг на ещё не освоенную территориюФото: REUTERS

Сервис будет доступен на всех "яблочных" устройствах с осени-2019 в более чем 100 странах. Стоимость подписки пока не называется.

КСТАТИ

Презентация Apple: главное – сервисы, а как же железо?

Нет, ну правда – когда цунами публикаций собирают чудеса инженерной мысли, новые экранчики и грозди камер в суперсмартфоне, Apple ради своих технических новинок не собирает даже крохотную пресс-конференцию в каком-нибудь KFC. Зато набивает театр Стива Джобса зрителями, чтобы показать новые сервисы. Почему? (подробности)