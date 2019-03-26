ЛитРес запускает новый сезон премии «Электронная буква»

Крупнейший сервис электронных и аудиокниг ЛитРес объявляет о старте приема заявок на участие в премии «Электронная буква». В 2019 году лучших авторов цифрового самиздата будет определять жюри в новом составе во главе с продюсером и телеведущим Александром Цекало.

«Электронная буква» – первая премия в области электронных и аудиокниг, которая с 2018 года дает шанс талантливым, но пока малоизвестным авторам заявить о себе широкой аудитории. Конкурс запущен на базе издательской платформы ЛитРес: Самиздат, позволяющий начинающим писателям самостоятельно публиковать книги. Сервис помогает авторам размещать свои книги не только в книжных интернет-магазинах, но и в онлайн-библиотеках. Заявку на участие в премии можно подать на сайте ebukva.litres.ru.

Возглавит жюри телеведущий и руководитель продюсерской компании «Среда» Александр Цекало. Определять финалистов также будут другие влиятельные деятели культуры: певица, телеведущая, исполнительница романсов и русских народных песен Пелагея, писатель и актер Григорий Служитель, главный редактор издания «Горький» Константин Мильчин, писатель, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов.

«Финалисты прошлого сезона сегодня успешно сотрудничают с известными издательствами. В этом году «Эксмо» издает книги победителей премии – Евгении Кретовой, Алексея Ильина, Олега Холодова. А в «Росмэн» выйдет книга Татьяны Мастрюковой. Мы рады, что ЛитРес способствует формированию литературных трендов и открывает новые имена, вызывающие интерес у читателей и профессионального сообщества, – отмечает генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев. – Популярность самиздата – общемировой тренд. Год назад книги авторов ЛитРес: Самиздат стали регулярно появляться в топ-100 продаж ЛитРес. По итогам 2018 года в топ-100 попали 5 книг, опубликованных через ЛитРес: Самиздат».

В этом году нет деления конкурсных работ на крупную и малую прозу, все работы участвуют в основных номинациях «Лучший писатель» и «Лучший чтец». Также имеются следующие дополнительные категории: «Бестселлер» – самая продаваемая на ЛитРес книга из участвующих в конкурсе, «Выбор экспертов» для авторов и чтецов, чьи произведения эксперты решат отметить отдельно, «Выбор читателей» и «Выбор слушателей», победители которых будут определены по итогам голосования на сайте книжного рекомендательного сервиса LiveLib.

С 2018 года ЛитРес: Самиздат сотрудничает с продюсерской компанией «Среда», выпустившей фильм «Гоголь. Начало» с Александром Петровым в главной роли, телесериалы «Мажор», «Обратная сторона Луны», «Метод» и т.д.

«В прошлом году мы отобрали несколько произведений авторов ЛитРес: Самиздат для каталога агентства Best Case Agency, – говорит председатель жюри Александр Цекало. – В этот каталог попадают произведения, которые российские киностудии рассматривают для экранизации. В этом году мы надеемся найти книгу для экранизации среди работ второго сезона премии и предвкушаем знакомство с оригинально мыслящими авторами для дальнейшего сотрудничества».

Общий призовой фонд премии «Электронная буква» в 2019 году составляет 15 млн рублей. Главный победитель получит платное продвижение на ресурсах ГК «ЛитРес» на сумму 2 млн рублей. Участвовать в конкурсе могут авторы, зарегистрированные в сервисе Литрес: Самиздат и опубликовавшие с его помощью хотя бы одно произведение до 31 мая 2019 года, а также чтецы, зарегистрированные в проекте Литрес: Чтец и записавшие три аудиокниги до 1 июля 2019 года. Узнать все подробности и правила конкурса можно, ознакомившись с Положением о премии.

Члены жюри объявят имена финалистов в ноябре.

Премия «Электронная буква» была создана компанией ЛитРес в 2011 году. До 2017 года ею награждались самые популярные писатели, чьи книги публиковались и распространялись в электронном формате. В числе лауреатов были Борис Акунин, Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова и другие писатели. С 2017 года премия проводится в поддержку пока не известных широкой аудитории авторов и чтецов.

Проект ЛитРес: Самиздат в минувшем году увеличил выручку в 20 раз. За год в сервисе было зарегистрировано 20 тысяч новых авторов и продано 1,5 млн книг (в 10 раз больше, чем годом ранее). По итогам 2018 года в топ-100 продаж ЛитРес попали 5 книг, опубликованных через ЛитРес: Самиздат.

Как лидер рынка электронной литературы, ЛитРес решает задачу по формированию современной литературной среды, где каждый имеет право быть услышанным. Такие проекты позволяют увеличить выбор на рынке современной литературы и повышают популярность чтения в целом и электронных книг в частности.