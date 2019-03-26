2019-03-26T21:57:00+03:00
Звезды

Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован из-за переутомления

Сейчас 74-летний Народный артист РФ находится в больнице, угрозы его жизни нет
Екатерина БОЛГОВА
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В Москве госпитализировали знаменитого кинорежиссера Сергея СоловьеваВ Москве госпитализировали знаменитого кинорежиссера Сергея СоловьеваФото: Борис КУДРЯВОВ
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В Москве госпитализировали знаменитого кинорежиссера, Народного артиста России Сергея Соловьева. По словам источника в окружении мастера, причиной произошедшего стало переутомление.

"В последнее время у Сергея Александровича было много перелетов, связанных с показами его фильмов, это привело к переутомлению", - сказал источник, передает ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что авторь фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печати, красная роза - эмблема любви" находится в одной из столичных больниц в крайне тяжелом состоянии.

Отметим, что Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР. Начинал свою карьеру как актер, а в 1969 году с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1969 года по 1987 год работал режиссером на киностудии "Мосфильм", а затем руководил объединением "Круг" при "Мосфильме".

Снял такие картины, как "Сто дней после детства", "АССА", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви", "Дом под звездным небом", "Три сестры", "Нежный возраст", "Анна Каренина".

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Кабинет Соловьева на «Мосфильме» похож на мастерскую фотографа: все стены увешаны роскошными портретами знаменитых и незнакомых лиц. Из-под тонкой вуали глядит актриса Ирина Метлицкая. Это ее фотопроба на роль Анны Карениной. Развалившись в кресле, мечтает о распутной свободе добродушный Стива Облонский - Александр Абдулов. Олег Янковский в так и не сыгранной роли писателя Тургенева... А центральный портрет, который стоит на подрамнике посреди кабинета, я узнала не сразу. На нем - французская актриса Адель Экзаркопулос, прославившаяся главной ролью в фильме «Жизнь Адель» (за нее актриса получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. - Ред.). Соловьев же с Адель встретился еще до ее триумфа и предложил сыграть главную роль в своем новом фильме «Елизавета и Клодиль» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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