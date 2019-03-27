Телеведущий Соловьев выгнал гостей из студии за потасовку и ругательства

Наши ток-шоу уже давно превратились в настоящий боксерский ринг. Только бои там проходят без правил. То ведущий «Первого канала» хватает хлипенького американца за затылок, то украинцы бьют друг другу лица, то поляк-русофоб огребает кулаком от нашего патриота.

И вот опять в разгар спора двух политологов случилась потасовка. Дело было на программе Владимира Соловьева и Сергея Михеева «Кто против?» Сошлись в батле два эксперта - Грэг Вайнер и Араик Степанян.

- А вот этот говорит, когда убивали евреев: «Правильно делали», - разошелся Вайнер, указав пальцем на оппонента.

- Что ты врешь, с...! Мразь человеческая, - начал отбиваться Степанян.

Владимир Соловьев снова прогнал гостей со своего ток-шоу.Владимир Соловьев снова прогнал гостей со своего ток-шоу

И тут Вайнер сорвался с места, бросился на Степаняна со стаканом воды и облил его. Драку остановил Владимир Соловьев, который встал на пути несущегося в бой политолога.

- Выйдите отсюда! - второй ведущий Сергей Михиеев вытолкал облитого водой гостя из студии. После Соловьев выпроводил и взбушевавшегося Вайнера.

- Охрана, посмотрите, чтобы они рядом друг с другом не оказались… Хорошо, что я быстро бегаю, - отдышался Владимир Соловьев.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Эти шоу уже приедаются людям, - поделился с «КП» политолог Александр Солуков. - Поэтому продюсеры зовут все более озлобленных и радикальных гостей. Они уже ради хайпа готовы драться, ругаться матом. Хотя Владимир Соловьев, в отличии от других ведущих, всегда останавливает драки, а не дает экспертам бить морды.