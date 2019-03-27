2019-03-27T02:06:02+03:00
Политика

Абызов — уже шестой российский министр с уголовным делом

Новейшая история министерских посадок
Иван ГРАЧЕВ
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Экс-министра Михаила Абызова подозревают в создании преступного сообществаЭкс-министра Михаила Абызова подозревают в создании преступного сообществаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Предъявление экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову обвинения в хищении 4 миллиардов рублей — дело громкое, но не первое в истории современной России. До него уже были под следствием 5 федеральных министров. Трое получили сроки, один был амнистирован, а еще один — скончался до приговора.

УЛЮКАЕВ

ывший министр правительства РФ Алексей Улюкаев перед оглашением приговора, 2017 г. Фото: Евгения ГУСЕВА

ывший министр правительства РФ Алексей Улюкаев перед оглашением приговора, 2017 г.Фото: Евгения ГУСЕВА

Самый свежий — арест действующего на тот момент министра экономики Алексея Улюкаева. Его обвинили в вымогательстве взятки в $2 миллиона у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. Улюкаева приговорили к 8 годам колонии и штрафу в 130 миллионов рублей.

СЕРДЮКОВ

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков Фото: REUTERS

Экс-министр обороны Анатолий СердюковФото: REUTERS

Не менее громким было и дело экс-министра обороны Анатолия Сердюкова по статье «халатность» в 2013 году. Сердюков поручил построить за счет минобороны дорогу до базы отдыха «Житное», которая принадлежала его зятю - Валерию Пузикову. Дело против экс-министра было прекращено по амнистии.

АДАМОВ

Евгения Адамова обвиняли в присвоении $9 миллионов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Евгения Адамова обвиняли в присвоении $9 миллионовФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В 2005 году произошел арест экс-министра атомной энергии Евгения Адамова - по запросу минюста США. Адамова обвиняли в присвоении $9 миллионов выданных американцами на модернизацию ядерных объектов России. Экс-министра приговорили к 5,5 годам колонии. Но в итоге заменили срок на условный.

АКСЕНЕНКО

В 2001 году предъявлялось обвинение министру путей сообщения Николаю Аксененко за «превышение должностных полномочий» и «растрату в крупном размере». Однако, Аксененко скончался до вынесения приговора.

КОВАЛЕВ

Был обвинен в получении взятки и растрате в крупном размере и экс-министр юстиции Валентин Ковалев. В 1999 году его арестовали и приговорили к 9 годам лишения свободы условно. У него изъяли квартиры и земельные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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