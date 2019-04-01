Проклятие классика: Обреченный на нищету Гоголь просил деньги у царя, а сюжеты клянчил у коллег

Подростком дворянин Василий Гоголь (отец будущего писателя) отправился с матушкой на богомолье к знаменитой Ахтырской иконе Божией Матери. В Ахтырке потом заночевали. И приснился мальчику сон. Стоит он в храме, вдруг вышла Царица Небесная в порфире, короне и сказала: «Ты будешь одержим многими болезнями, но выздоровеешь, женишься, и вот тебе твоя жена!»

Вася увидел у ног Божией Матери маленькое дитя. Вернувшись домой с богомолья, забыл про сон. Но как-то заметил у соседей Косяровских семимесячного ребенка и остолбенел: та самая девочка, из ахтырского храма! Когда Маша стала подрастать, Вася играл с ней в куклы, строил домики из карт и всячески забавлял...

Спустя 13 лет после первой встречи с Машенькой Василий вновь увидел сон. В том же ахтырском храме отворились боковые врата алтаря, вышла красавица с короной на голове и показала рукой в левую сторону: «Вот твоя невеста!» Он оглянулся и увидел... Машу.

Потрясенный дворянин поспешил попросить у родителей невесты ее руки. Вскоре их обвенчали. Василию было 28, Марии - 14...

Предок писателя Остап был казацким полковником, как и его знаменитый герой Тарас Бульба (кадр из фильма «Тарас Бульба»). Фото: kinopoisk.ru

12 детей в семье

Первые два сына родились мертвыми. Забеременев в третий раз, Мария переехала в Сорочинцы, где жил знаменитый доктор Трофимовский. Дала обет: родится сын, назовет в честь чудотворного образа Николая Диканьского. Попросила священника села Диканьки молиться за благополучные роды, а после появления мальчика на свет заказала благодарственный молебен. (Вот откуда «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Сорочинская ярмарка».)

Всего у Гоголей родилось 12 детей. Выжили лишь Николай и три его сестры.

Мария Ивановна часто рассказывала родным, знакомым про вещие сны мужа, историю рождения Николая, его имени. Она была очень религиозной, верила в сны. От матери и перенял Николай Васильевич веру, доходившую до фанатизма. Совершил паломничество на Святую землю к Гробу Господню, бывал у монахов Оптиной пустыни, мечтал посетить все монастыри России. От отца же перешла к классику мнительность, граничившая порой с абсурдом. Он заявлял друзьям, что в нем находятся зародыши всех возможных болезней, а желудок, дескать, расположен вверх ногами...

«Таинственный Карла» - двоечник

Так прозвали Николая в Нежинской гимназии высших наук. Гоголь частенько кричал козлом в комнате, пел петухом среди ночи, хрюкал, забившись в темный угол. «Замкнутость в нем доходила до высшей степени, - вспоминал один из учеников. - Кто другой мог бы перенести столько насмешек, сколько переносил их от нас Гоголь? Безропотно он также переносил и все выговоры начальства за неряшества».

Когда он стал знаменитым писателем, бывшие однокашники и учителя удивлялись: «Это наш Гоголь? Не может быть!» Действительно, в сочинениях его была куча грамматических ошибок. «Он очень плохо учился, - писал преподаватель И. Г. Кулжинский. - Его знали только как ленивого, хотя, по-видимому, небездарного юношу, который не потрудился даже научиться русскому правописанию».

Лекарство от безденежья

Гоголь всю жизнь страдал от нехватки средств. Гимназистом часто умолял маменьку прислать денег на одежду, книги. После гимназии надеялся в Петербурге стать большим чиновником. Увы, хорошего места не подыскал. И в актеры его не взяли. А город оказался очень дорогим. «Вы не поверите, как много в Петербурге издерживается денег, - жаловался он матери, прося выслать 300 рублей. - Несмотря на то, что я отказываюсь почти от всех удовольствий, имею только пару чистого платья для праздника или для выхода и халат для будня, питаюсь не слишком роскошно, по расчету менее 120 рублей мне никогда не обходится в месяц. Как в этом случае не приняться за ум, за вымысел, как бы добыть этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире. Вот я и решился...» На тот самый «вымысел» - писательство. Чтобы поправить свои финансовые дела.

Начал сочинять в прозе веселые «Вечера на хуторе близ Диканьки», имевшие оглушительный успех. «Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился, - признавался Пушкин. - Поздравляю публику с истинно веселою книгою!» Поэт стал покровительствовать провинциалу.

Позже Гоголь так объяснял появление тех веселых повестей с элементами мистики: «На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила от моего болезненного состояния. Чтобы развлечь себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать».

Но и писательство не сделало Гоголя богатым. Классик вечно был в долгах.

Крестный отец «Ревизора»

Как-то Гоголь попросил Пушкина: «Сделайте милость, дайте хоть какой-нибудь сюжет, смешной или несмешной, но русский чисто анекдот. Ради бога, ум и желудок мой оба голодают».

Пушкин сжалился, оторвал от сердца уже готовый сюжет «Ревизора» с планом: «Криспин (Свиньин) приезжает в губернию на ярмонку, его принимают за... Губернатор честный дурак. Губернаторша с ним проказит. Криспин сватается за дочь». За сюжетом стояли две реальные истории. В городе Устюжне Новгородской губернии проезжий господин выдал себя за чиновника министерства и обобрал жителей. В Бессарабии писатель Павел Свиньин также представлялся важным петербургским чиновником.

Гоголь написал комедию. Но цензура испугалась пропускать ее. «Если бы государь не оказал своего высокого покровительства и заступничества, то, вероятно, «Ревизор» не был бы никогда игран или напечатан», - писал Гоголь матери. Николай I сам прочитал рукопись и дал добро. Царь появился на премьере, от души смеялся: «Ну, пьеска, всем досталось, а мне - более всех!»

Позже Гоголь через Жуковского передал царю письмо, жалуясь на тяжелое материальное положение и вымолил 5000 рублей. Потом выбил еще 3 тысячи.

Пушкину же принадлежит и идея «Мертвых душ». В кругу друзей Александр Сергеевич смеялся: «С этим малороссом надо быть осторожнее, он обирает меня так, что и кричать нельзя».

Пропавший череп

Не спасли веселые повести Гоголя и от тоски. Душевный недуг усиливался. Физическое же здоровье его было слабым с детства.

В феврале 1852 года он стал поститься на Масленицу, за неделю до Великого поста. Во время ночной молитвы услышал мистические голоса, что скоро умрет. Слег в постель, совсем перестал есть в ожидании смерти. Врачи попытались принудительно его кормить. Но Гоголь впал в беспамятство. И умер за месяц до своего 43-летия.

Его похоронили в Москве на кладбище Данилова монастыря. Большевики-атеисты устроили в монастыре спецприемник для беспризорников, монахов разогнали, некрополь ликвидировали. К классику литературы, высмеивавшему помещиков, коммунисты отнеслись по-божески. Постановили перенести прах на Новодевичье кладбище. Вскрыли могилу Николая Васильевича 31 мая 1931 года. Член траурной комиссии писатель Владимир Лидин вспоминал: «Верхние доски гроба прогнили, но боковые с сохранившейся фольгой, металлическими углами и ручками и частично уцелевшим голубовато-лиловым позументом были целы. Черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков: весь остов скелета был заключен в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета; под сюртуком уцелело даже белье с костяными пуговицами; на ногах были башмаки. Когда и при каких обстоятельствах исчез череп Гоголя, остается загадкой...»

Вроде бы Сталин приказал скрыть историю с пропажей.

По другой версии, череп Гоголя все же был в гробу, но повернут набок вместе со скелетом. Что породило легенду, будто бы классика захоронили в состоянии летаргического сна. Чего мнительный Гоголь всю жизнь боялся.

ИСТОКИ

«Шинель» вышла из... ружья

«Все мы вышли из гоголевской «Шинели», - утверждал классик. Действительно, эта повесть о «маленьком человеке» Акакии Акакиевиче Башмачкине стала явлением в российской литературе.

Ценой большой экономии мелкий чиновник справил новую шинель. Но грабители вытряхнули его из обновки. Пошел Башмачкин искать защиты у «значительного лица». Тот так рявкнул на бедолагу, что титулярный советник, вернувшись домой, слег в постель. И через несколько дней умер в бреду.

В реальности история была не такой трагичной. Как-то при Гоголе рассказали про чиновника, страстного охотника. Необычайной экономией накопил он 200 рублей на фирменное немецкое ружье. И в первый же день утопил его в Финском заливе, подкрадываясь на лодке к уткам. Вернувшись, лег в постель и больше не вставал: горячка! К жизни беднягу возвратили друзья, скинувшиеся на новое ружьишко. Все смеялись, только Гоголь был задумчив... Так родилась «Шинель».

И в Миргороде действительно два приятеля, Иван Иванович и Иван Никифорович, реально рассорились из-за гусака. Только имена другие носили.

В «Старосветских помещиках» Пульхерия Ивановна появление одичалой кошки приняла за предвестие кончины. Подобный случай был с бабкой знаменитого актера Щепкина. Он рассказал печальную историю в компании, а Гоголь взял на карандаш. Прочитав повесть, Щепкин воскликнул: «А кошка-то моя!» «Зато коты мои!» - ответил Гоголь. Он их действительно придумал.

И у Чичикова был реальный прототип, утверждала дальняя родственница писателя Марья Анисимо-Яновская. Полная фамилия самого Николая Васильевича - Гоголь-Яновский. Дядя Марьи Харлампий Пивинский имел в селе Федунки 30 душ крестьян и винокурню. Пошли слухи, что винокурни позволят держать лишь тем, у кого полсотни крестьян. Харлампий внес оброк за своих мертвых крепостных, выдав их за живых. Все равно недостача. Загрузив бричку горилкой, он отправился по соседям обменивать зелье на «мертвые души». Записал их на себя, стал на бумаге владельцем полсотни крестьян и спокойно курил вино до самой смерти.

Прототип Тараса Бульбы - казацкий полковник Охрим Макуха, имевший троих сыновей. Назар предал казаков, перешел к полякам из-за любви к польской паночке. Хома погиб, пытаясь доставить предателя брата к отцу. Третий сын - Емельян - предок знаменитого путешественника и разведчика Николая Миклухо-Маклая.

Род самого писателя идет от казацкого полковника Остапа Гоголя, действовавшего в те же годы, что и книжный Тарас Бульба. Только Остап перешел на сторону поляков, за что получил от короля Яна-Казимира село Ольховец.

КСТАТИ

Любил только одну женщину

Гоголь никогда не был женат. Перед смертью признался лечащему доктору Тарасенкову, что даже физических связей с женщинами не имел. Лишь в юности сходил раз с друзьями-гимназистами в дом терпимости, но удовольствия не получил. Биограф классика Викентий Вересаев пришел к горькому выводу: «Бледным, золотушно-вялым призраком проходит Гоголь через жизнь... никакой страсти, никакой даже самой обыденной любви к женщине».

Какая же сила могла заставить его отказаться от первого блага в свете и какие страсти кипели в его душе? По мнению знаменитого советского сексолога Игоря Кона, именно глубокая религиозность Гоголя не позволяла ему принять свою сексуальность, породив депрессию и желание смерти.

Единственная любовь писателя Анна Виельгорская.

Впрочем, в сорок лет он все же влюбился. В молодую красавицу Анну Виельгорскую. «У нее есть то, чего я не знаю ни у одной из женщин: не ум, а разум; но ее не скоро узнаешь; она вся внутри». Готов был стать для нее «верным псом, обязанным беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего». Отец Анны - богатый и знатный царедворец граф Михаил Виельгорский. Весной 1850 года Николай Васильевич сделал предложение Анне стать его женой. Но при всей любви к Гоголю граф и особенно графиня, урожденная принцесса Бирон, не могли позволить брак дочери с человеком низкого происхождения. Хотя другая их дочь была замужем за писателем Сологубом. Но графом.

«Я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге, - писал Гоголь Анне в последнем письме. - Изныл всей душой, и состояние мое было так тяжело, так тяжело. Не у кого было испросить совета или участия».

Вероятно, невозможность связать свою судьбу с любимой женщиной и приблизила конец Гоголя. Он умер через два года. Анну же родители выдали за князя Шаховского.

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