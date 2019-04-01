Гоголевский миф в XXI веке

У Гоголя нет ни одного произведения, где бы не встречалось слова «сапоги». Да и в письмах, в какой бы загранице он не был, обязательно спросит у друзей, а какие в России носят сапоги. Наверное, это важно для будущих маркетологов.

В наше время Николай Васильевич и все, что связано с ним - становится брендом. Модный «Гоголь-центр», разнообразные корчмы «Тарас Бульба», бесчисленные сорта карамелек, появившихся еще в дореволюционные времена (кто не знает, что Гоголь обожал сладкое и мог в один присест слопать банку варенья).

Возможно, когда-нибудь на рынке появятся макароны «Гоголь» (Николай Васильевич и макароны очень любил), и обязательно - свечи от геморроя «гоголь» (ну кто не знает, что писатель собирал по всему миру рецепты от геморроя) и сапоги "Гоголь". А может быть и еще какие нибудь изделия под называнием, например, «Вий».

(И не я придумала, что Николай Васильевич был первым писателем, затронувшим тему либидо. Его «Вий» - это не Вий, а нечто хтоническое, явившееся мстить Хоме, покатавшемуся на панночке и укатавшего ее до смерти).

Как все гоголевские герои, возродившиеся после смерти и ставшие чем-то большим, чем они были при жизни, оживает и Гоголь. Еще несколько лет назад филолог Юрий Манн заметил, что упомянуть Николая Васильевича в числе любимых авторов становится хорошим тоном. (О любви к Гоголю говорят даже спортсмены). Ну а оставлять в своих романах гоголевский след - излюбленный прием писателей. То у Иванова в «Блуда и МУДО» мелькнет слово «чичить» от Чичикова, то у Водолазкина в новом «Брисбене» появится герой по фамилии Яновский. Гоголем становится и то, что к Гоголю имеет очень мало отношения. Например, абсурдный сериал «Гоголь» с Сашей Петровым или текст «Дурной приговор», написанный нейросетью «Яндекса» про пекаря Харитона, заключившего нехороший договор с нечистой силой.

Смешнее всего и трогательнее всего в этом смысле - попытка перенести гоголевские локации на российскую землю. А таких попыток - немало. В коттеджном строительстве существует тип дачного дома «гоголь», где-то в Подмосковье высится жилой комплекс «Гоголь-парк» и - как самое алогичное, элитный поселок Диканька в Тверской области, построенный в виде украинских хат и распроданный давным-давно. Ну да, некоторые гоголевские идеи, которые раньше казались абсурдными (вроде огромного моста через пруд, по краям которого должны стоять торговки) ныне оказываются востребованным бизнес-проектом. Однако поселок Диканька - это апофеоз идиотизма. О какой нормальной жизни можно говорить в поселке с таким названием…

Любимое слово Гоголя - поприще. В свой литературный опыт он вкладывал служение поприщу, служению некой дороге. Отсюда и патологическая любовь к сапогам и патологическая бесприютность.

Он выдумал Украину так, что она ею стала, он создал Петербург так, что Петербург стал собой. А потом он решил выдумать Россию, чтобы замкнуть космос, чтобы в нем стали частью общего пейзажа Малороссия и Петербург. И не смог. "Гоголь вывинтил какой-то важный винт из русского корабля", - вот самое, наверное, известное высказывание Розанова на эту тему.

Отличие гоголевской Украины от его же России не только в разнице между украинским «Вием» и хлипким петербургским «Носом». В мифе об Украине писателю удалось создать образ дома, но пытаясь создать миф о России, Гоголь этого дома не создал.

Если сходить в Третьяковку на выставку Репина, можно увидеть там редко выставляющееся страшное полотно «Гоголь сжигает второй том "Мертвых душ». Задолго до того как в моду вошли незаконченные романы, Николай Васильевич создал свой незаконченный роман. Никто не знает, каким он задумывал финал "Мертвых душ", но очевидно, что финала быть не может. Невозможно представить, что Чичиков со своим кучером Селифаном однажды приедут домой. Его Чичиков был Одиссеем без Итаки.

Путь Гоголя не оборван, а не завершен, недосочинен. И поэтому забавны и трогательны попытки воспроизвести гоголевские локации на Российской земле. Россия безмерна, в ней нет дома, но есть путь, долгий, бесконечный путь, в котором и заключен смысл.

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