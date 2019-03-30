Девочку, озвучившую мультик «Маша и Медведь», атакуют фанаты из Индонезии

Недавно стало известно, что российский мультфильм «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса. Серия «Маша + каша» стала самым просматриваемым анимационным роликом за всю историю YouTube. С января 2012 года - 3,3 миллиарда просмотров! Эта часть знаменитой эпопеи про маленькую шкодницу и добродушного медведя, страдающего от ее проделок, также вошла в топ-5 YouTube всех времен и народов.

Приходилось щекотать

Машу из мультика с 2009 по 2015 год озвучивала москвичка Алина Кукушкина. Когда мама привела ее на первый кастинг, девочке было всего шесть лет. Алина вспоминает, что помимо нее на роль голоса будущей героини участвовали еще и девочки постарше. Их попросили сказать в микрофон пару реплик вроде «вот это да!». Взрослые говорили их, а Алина повторяла. Через несколько дней маме девочки Ирине позвонили и сообщили, что ее дочь «получила главную роль».

Позже режиссер мультика Олег Кузовков объяснял свой выбор: на тот момент девочка даже внешне оказалась похожа на созданную аниматорами Машу (правда, в реальной жизни такой гиперактивной она все-таки не была), а голос звучал так, что никакой дополнительной обработки не требовалось.

Поначалу при озвучке возникали проблемы с некоторыми эмоциями. Например, Алина не могла по команде начинать смеяться. Во время записи голоса для первых серий ее даже приходилось щекотать...

Когда Алине исполнилось 14, голос начал меняться. Поэтому студия «Анимаккорд», которая снимает «Машу и Медведя», заменила героиню.

Мы решили узнать, как складывается жизнь Алины Кукушкиной после ухода из «Маши».

Сейчас девушке уже 17 лет. Фото: Семейный архив

«Меня узнавали по голосу»

Сейчас девушке 17 лет. Она учится в выпускном классе. Уже через каких-то пару с небольшим месяцев - ЕГЭ.

- Ты уже решила, куда будешь поступать и кем хочешь быть во взрослой жизни?

- Насчет университета пока точно не ясно. А на кого поступать... - девушка на несколько секунд задумывается. - Пока у меня нет однозначного ответа. Есть несколько вариантов. Например? Возможно - пиар, реклама, связи с общественностью.

Алина говорит, что десятый класс окончила без троек.

- Но на самом деле я не самая прилежная ученица. Сейчас больше упор на предметы, которые будут на ЕГЭ. Поэтому с химией, физикой все сложно (смеется).

Девушка рассказывает: ее отношения с самыми близкими школьными подругами никогда не зависели от успеха мультфильма про Машу. Они продолжали общаться без оглядки на миллиарды просмотров в сети.

- Ну а на улицах меня вообще никогда не узнавали, - признается Алина. - Только если по голосу. И то иногда. Даже на кастинге по озвучке однажды было. Я пришла, начала говорить реплики. И режиссер вдруг говорит маме: «Это что, девушка из «Маши»? - «Ну да». Он такой: «Ну клево».

Режиссер дубляжа

О популярности чаще всего напоминают в интернете. Хотя в соцсетях у Алины закрытые аккаунты, ей часто пишут поклонники мультсериала. Причем иностранные.

- Я не знаю почему, но очень много сообщений приходит из Индонезии, - говорит Алина.

На самом деле никакого секрета тут нет. Индонезия - один из самых крупных рынков мира. 266 миллионов жителей! Почти в полтора раза больше, чем в России, на минуточку. А наш мультик про Машу в Индонезии очень популярен. Как еще примерно в полусотне стран.

Кстати, после замены девочки, которая озвучивает Машу, Алина продолжает работать на проекте. Как режиссер дубляжа.

- Мы с самого начала тесно общаемся с Варей Саранцевой, чьим голосом теперь говорит Маша из мультика, - продолжает рассказывать Алина. - Многие вещи я ей подсказывала. У нас хорошие отношения.

Кстати, мало кто знает, что, помимо «Маши и Медведя», Алина Кукушкина работала над дубляжом нескольких американских мультфильмов, которые шли в российском прокате. Например, ее голосом говорит одна из приемных дочерей обаятельного злодея Грю. Последняя такая работа в дубляже датирована 2016 годом.

- Ты говоришь, что хочешь поступать на пиарщицу. То есть ты не хочешь связать свою жизнь с миром кино или анимации?

- На самом деле мысли такие есть, - признается Алина. - Возможно, это могло быть кино, да. Думаю, я могла бы поступить на специальность, которая могла бы мне пригодиться в будущем. А потом начать ходить на кастинги. Все-таки некоторый опыт у меня есть, я знаю изнанку этой профессии. А там посмотрим. Но сначала нужно будет хорошо сдать госэкзамены (смеется).