Продюсер фильма «Временные трудности» станет первым участником благотворительных ужинов фонда «Счастливый мир»

Георгий Малков – продюсер более 40 фильмов, в том числе - «Временные трудности», «Мамы», «Служебный роман. Наше время» и многих других, в прошлом куратор факультета продюсирования МШК и преподаватель Киношколы Александра Митты.

Георгий Малков станет первым участником проекта благотворительного фонда «Счастливый мир» «Ужин со звездой». Фонд с 2005 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

ОТЕЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

- Несмотря на то, что наше интервью должно быть о благотворительности, первый вопрос я задам все-таки про кино. Как продюсер выбирает фильм для следующих съемок и продвижения? Это случайный выбор, госзаказ, приходят друзья и говорят – давай снимем?

- Я буду говорить только о своём опыте, потому что у всех принципы разные. И сразу скажу, что на разных этапах жизни, моей и компании, были разные принципы отбора. В какой-то момент мы поняли, что наш путь – это комедия. Это было для нас интересно, актуально. Поэтому искали и отсматривали все в этом жанре. Успехи в прокате убедили нас, что с комедиями все получается, все «заходит», мы научились и можем делать качественно и интересно. Начали искать другие темы. Искали разное.

Были приключенческие фильмы, были экшны. Если говорить о нынешней стадии, то и я, и мой партнер Владимир Поляков находимся в том творческом и физическом возрасте, когда хочется, чтобы в фильме был какой-то содержательный посыл, месседж, который нам близок и для нас важен.

Хочется, чтобы это было кино не на один раз (которое тоже имеет право на жизнь, несомненно), а фильм, который захочется пересмотреть. И в этой связи есть определенные жанры, которые нашей новой позиции могут соответствовать. Это мелодрамы, это семейное кино, а основная тематика так или иначе сейчас - это отцы и дети.

- Почему так? Только личное желание снимать об этом или есть потребность зрителей, которую Вы ощущаете?

- Скорее потому, что мы сейчас выполняем свою социальную и отцовскую функцию во всех смыслах этого слова: и со своими детьми, и с людьми, с которыми работаем. Нам эта тема близка. Конечно, это не значит, что если про отцов и детей, то только мелодрамы. У нас есть и научная фантастика с этой же темой, и комедии, и есть такая, скажем, авантюрная история про аферу. В общем, жанрово рамок нет, а содержательно в одном направлении.

При этом мы, конечно, думаем об окупаемости. Это самый сложный момент, потому что в киноиндустрии предсказать будущие сборы тяжело. Это всегда немножко казино и лотерея. Поэтому выбор обычно выглядит так – проект нравится, отлично, это первый этап; потом просчитываешь его экономику, принимаешь решение о запуске; потом формируешь большую творческую команду, с которой можешь создать то кино, которое задумал. И актерский состав, который вызовет интерес у публики.

- Очень многофакторный процесс.

- Очень! И дальше ты имеешь на руках кино, и начинается новая история – как его продвигать, в какую дату назначить премьеру… Сложно рассказать обо всем за полчаса или час. Скажу только, что в кино нельзя выработать унифицированный теологический конвейер – каждый раз, когда ты готовишь новый фильм, это как отдельный старт-ап. Я до кино был вице-президентом розничной сети. Открытие новых магазинов или запуск новых продуктовых линеек - это масштабируемый процесс. И на каком-то этапе, наладив его, ты можешь его полноценно делегировать руководителю направления и вовлекаться минимально. В кино ты не можешь устраниться никогда, потому что всегда возникают новые обстоятельства, новые задачи – творческие и не очень. Ты всегда внутри, всегда в изменяющемся потоке. Подбор актеров, съемки, монтаж, промо, дистрибуция – я в активе на всех этапах, всегда держу руку на пульсе.

- Ваша история с переходом из руководителя крупной розничной сети в продюсеры дает надежду многим. То есть нет никакого тайного знания и для того, чтобы стать продюсером, не нужно заканчивать университет в Лозанне?

- Продюсер и режиссер, на мой взгляд – это не воспитаешь, это в сущности человека. Продюсер – это и предприниматель, и творец. Можно ли этому научить? Нет, можно дать какую-то механику, навыки, но талант, драйв дать невозможно. Но, конечно, нельзя говорить, что все идеально и продюсер делает то, что хочет и может. Все равно есть индустрия, которая существует вокруг. И есть тот материал, который активно присутствует в телевизоре, в интернете, и это формирует вкус.

Прокатное кино самый младший брат по охвату аудитории в нашей стране. И следуя этой аллегории, кино должно стараться повторять за старшими, чтобы понравиться. К сожалению. Пытаясь действовать по-своему твоё кино просто могут не заметить, потому что оно выпадает из привычного восприятия. Но и это же единственный путь для прорыва. Так что без творческого эксперимента в кино все равно не получится, если ставить перед собой высокие цели.

"ФИЛЬМ "ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ" ВСЕХ ВСТРЯХНУЛ"

- Один из последних Ваших фильмов – очень нашумевшие «Временные трудности». Я его пересматривала перед тем как идти сюда, и меня посетила неожиданная мысль. Я в последнее время вижу очень много фильмов, и европейских, и голливудских, теперь – и российских, которые посвящены проблемам той части людей, на которую раньше не обращали внимания. Это старики, которые хотят любить и нормально жить, дети-инвалиды, психически больные и так далее. Фильмы про это – везде, это общая тенденция. У меня есть три версии, почему она возникла – социальный заказ, коллективное бессознательное или просто сюжеты поиссякли, ищут новые. Что скажете?

- Я думаю, что про Голливуд не стоит говорить, для них это не вопрос последнего времени. Так как в Америке в кино активно ходят люди 45+, в отличии от нашей страны. Поэтому там много и давно снимают фильмы, где главные действующие лица – пожилые люди. «Отель Мэриголд», например, вышло уже две части, это успешный фильм. Истории про инвалидов, про больных раком. Это настолько давняя тема для них, что уже появились фильмы, которые подают это и в комедийном ключе. Что касается нашего кино, то скажу, что в нашем случае точно не было социального заказа.

Это было совпадением с какими-то личными переживаниями. И история про наш фильм «Временные трудности» - это история не для тех, кто реально сосуществует или живет рядом с такой болезнью. Это скорее метафора для людей, которых такая беда не коснулась. В основе лежит история человека с ограниченными возможностями. И эта история как раз для людей, у которых возможности физически не ограничены, но они ограничивают сами себя во многих важных вещих. Есть яркий образ человека, который изначально родился аутсайдером, но в итоге обогнал многих. Когда я познакомился с прототипом главного героя, я сам находится в таком …подвешенном состоянии, мне казалось, что в жизни все плохо. Он начал мне рассказывать про себя, и меня очень сильно зацепило – на что я жалуюсь, когда человек преодолел вещи гораздо более страшные. И не считает это подвигом! Мне хотелось, чтобы эта история была не для меня одного, чтобы о ней услышали шире, это очень мотивирующая история.

- Мне кажется как зрителю, что фильм получился.

- Я тоже думаю, что несмотря на всю дискуссионность, история сложилась. А вопрос дискуссии - это просто вопрос двух разных подходов. Как и любая острая тема, она имеет два видения. И когда мы говорим об этом видении, кстати, нужно понимать, что мы снимали фильм о советской эпохе, когда никто не занимался таким детьми. И та же методика Дикуля была практические единственной системной попыткой помогать таким людям . Если бы мы снимали фильм про наше время, безусловно, мы бы сделали его в другой тональности и не говорили о том, что это единственно возможный путь. Фильм нужно воспринимать в контексте исторического периода.

Временные трудности Трейлер (2018).

- Да, это фильм про нас и про то, какими мы были. Он совершенно в нашем мировоззрении, в нашей системе ценностей.

- Я бы не сказал. Это тема важна везде. В той же Германии был фестиваль в Ольденбурге, где лучший фильм выбирают зрители. Там немецкая публика наш фильм «Временные трудности» выбрала как лучший, потому что тоже ощущают актуальность такого подхода, когда самое важное – это дисциплина. Особенно в ситуации, когда ребенок болен, и спасти его можешь только ты сам. А так как все мы от природы слабые, задача родителей именно в том, чтобы быть таким «цербером», ментором, тренером. Разумеется, мы это все обострили и подчеркнули, чтобы работал художественный образ. Если бы мы сразу показали, что отец страдает из-за того, что ему приходится вести себя сурово по отношению к своему больному сыну, не получилось бы кино. Никто не был готов к обвинениям в пропаганде фашизма, это перебор, но в целом, мне кажется, фильм всех встряхнул.

- Мне дискуссия о фильме напомнила разговоры моего детства о «Место встречи изменить нельзя». С одной стороны – жестокость ради преодоления, с другой – потребность в «Эре милосердия».

- Да, я согласен, все верно.

- Если говорить о вас не как о продюсере, а именно как о человеке, как Вы для себе решаете эту дилемму? Жестокость преодоления или милосердие?

- Третий вариант. Если говорить о воспитании детей, вопрос не столько в строгости, сколько в последовательности. В том, что определенные вещи делаются изо дня в день, что ты посвящаешь ребенку время. Для меня в этом фильме было и обращение к самому себе, потому что мне не хватает вот этой системности, постоянного присутствия в жизни детей (конечно, этому есть десяток оправданий, но факт есть факт). А ведь именно последовательность дает результат. Это посыл родителям про то, что имея детей, ими надо заниматься системно.

- Какой интересный взгляд на проблему! Думаю, из тех, кто критиковал или защищал фильм, никто ничего подобного не заметил. Главный крест отца не в том, что он ведет себя жестко, а в том, что он несет свое бремя постоянно и занимается сыном последовательно? В том, что он на это откуда-то берет силы?

- Именно. Это было главное, что я сам услышал в этой истории. В моей семье подход был другой. Отец мягкий человек, никакого принуждения. Надо делать зарядку, отец говорит: «Я делаю, хочешь – вставай за мной». Он никогда не предлагал того, чего не делал сам. В этом смысле у него не было двойных стандартов. И это тоже правильная позиция - предлагать. Но большинству же детей все правильное не интересно, так что только предложение не сработает. Главное, чтобы у родителей были силы заниматься ребенком ежедневно, и потом отпустить во взрослую жизнь сформировавшегося человека. Мне вот, например, немного не хватило папиных полезных привычек.

О МИЛОСЕРДИИ

- Давайте вернемся к теме милосердия и к тому, что мы организуем благотворительный ужин с Вашим участием. Ваша помощь детям не ограничивается тем, что Вы выражаете свое мнение фильмами, которые снимаете. Вы участвуете в благотворительности. Это только адресная помощь или вы занимаетесь какими-то системными проектами?

- Раньше я постоянно поддерживал те или иные проекты. Сейчас не всегда получается это делать в силу разных причин. Но это всегда была адресная помощь. Потому что поддерживать проекты, связанные с изменением законодательства… Мне кажется, этим нужно тоже последовательно заниматься. То есть если уже взялся, то надо доводить до конца. Если речь идет о помощи конкретному человеку, то я чувствую себя в своей тарелке – я взялся решать его проблемы на какой-то период времени, определенный отрезок его жизни. Мы вместе идем к конкретному результату. В какой-то момент получаем результат, и это понятная для меня и для него победа. А если стоит вопрос - глобально менять жизнь, двигаясь через какие-то инстанции… боюсь, для этого у меня нет временных и прочих возможностей. А начать для того, чтобы только начать и не продолжить – для меня это странно, я так не умею.

Георгий Малков станет первым участником проекта благотворительного фонда «Счастливый мир» «Ужин со звездой»Фото: Из личного архива героя публикации

- У меня есть ощущение, что русские люди очень много помогают на эмоциях. Ах, этот несчастный ребенок или эта печальная ситуация. Но при этом очень мало поддерживают, в отличии от тех же американцев, проекты, которые улучшают жизнь всей уязвимой группы людей в целом. Как вы думаете, почему это происходит?

- Это базовые убеждения. В нашей стране нет веры в то, что что ты может поменять к лучшему что-то глобальное. Если хочешь сделать что-то реальное – делай для конкретного человека. Думаю, это основная причина.

- Но, с другой стороны, что-то все-таки меняется. В лучшую сторону.

- Здесь очень много всего с приставкой «как бы». Как бы меняется в лучшую. Те же наспех приделанные пандусы, на которые нельзя заехать коляске - все видят, с каким подходом это сделано. Есть желание что-то делать, есть хорошие инициативы, но большинство не пропускает их через себя. Мне кажется, во многом потому, что эти инициативы продумывают и принимают одни люди – неравнодушные, а реализуют совершенно другие.

Почему бы что-то, что сделано с подачи определенной инициативной группы, ей же не отдать в реализацию?

- Я думаю, это вопрос времени и изменения сознания. Пока же будем «окапывать наш сад». У нас предстоит ужин с Вами, который мы планируем продать заинтересованному человеку и получить деньги в адрес фонда. Кому Вам хотелось бы помочь? И как Вы себе представляете идеального покупателя ужина? С кем Вам хотелось бы оказаться за одним столом?

- Начну со второго. Хотелось бы, чтобы за столом оказались два человека, которым будет взаимно интересно. Надеюсь, что человеку, который купит ужин со мной, захочется неформально узнать, как устроено кино, что представляет из себя процесс создания фильма, как выглядит эта кухня изнутри. Если человек любопытен, если он хочет узнать вещи действительно содержательные и интересные - здесь я точно ему помогу.

И, возможно, мы даже придумаем что-то совместное в рамках тех проектов, которые мы запускаем в ближайшее время. А еще может быть – это все совместно придуманное станет частью программы поддержки людей с ограниченными возможностями. Вот что-то такое, например, мне хотелось бы видеть.

- То есть золотопромышленник из Сибири, который хочет снимать кино, у вас отторжения не вызывает?

- Мне кажется, это должен быть золотопромышленник с прицелом снимать кино содержательное, раз он пришел на этот ужин. Он же не купил ужин с красивой актрисой? Наверное, в нашем общении могут быть вещи, которые выльются во что-то по-настоящему стОящее. А касательно того, во что именно - это и есть ответ на ваш первый вопрос. Если мы правильно поужинаем с правильным человеком, то у этого всего будет продолжение.