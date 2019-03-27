Остеоартрит: убежать от инвалидности

И возросшая продолжительность жизни населения делает эту проблему еще более актуальной, так как растет количество больных с остеоартритом и болью в спине, более того, все чаще им страдают люди еще относительно молодые и трудоспособные. 45 лет в наши дни это время зрелости, максимального успеха на рабочем поприще, когда сил еще много, но уже достаточно и опыта. И нетрудоспособность, связанная с остеоартритом, может буквально перечеркнуть планы и возможности человека, не говоря уже о глобальном экономическом значении такой проблемы.

Победить боль

Оптимальным считается комплексный, многовекторный подход в лечении остеоартрита и боли в спине. Эффективное лечение не должно сводиться исключительно к купированию болевого синдрома, хотя, безусловно, облегчение боли играет ведущую роль в повышении качества жизни пациента.

Велико значение физиотерапевтического лечения остеоартрита и боли в спине. Грамотно подобранная программа физиотерапии, включающая в себя электрофорез, магнитотерапию, УВЧ, парафиновые и грязевые аппликации, а также многие другие методики лечения, позволяет существенно удлинить периоды ремиссии заболевания, уменьшить интенсивность болевого синдрома, восстановить подвижность пораженных суставов и позвоночника.

Важно помнить, что терапию остеоартрита может назначить только лечащий врач!

Движение — жизнь

Воспалительное поражение суставов и позвоночника обоснованно приводит к уменьшению подвижности больного. Это естественно: когда каждое движение приносит боль, стараешься двигаться меньше. Однако обездвиженность больных суставов опасна: в них развиваются патологические изменения, приводящие к деформации суставных поверхностей, что в итоге заканчивается инвалидностью больного. Именно поэтому доктора настаивают на курсах лечебной физкультуры, плавания, массажа, скандинавской ходьбы для больных остеоартритом и болью в спине. Конечно, активно двигаться нужно уже когда стихнет обострение, но без физических упражнений полноценное лечение больного невозможно.

Нередко пациенты жалуются на загруженность повседневными делами, которая мешает им заниматься физкультурой или посещать бассейн. Но та же пешая прогулка не займет много времени — достаточно выйти на 1-2 остановки раньше нужной и пройтись в неспешном темпе. Гимнастику для суставов можно сделать и в рабочее время, заменив ею традиционный «перекур». Даже небольшие на первый взгляд усилия в таком случае приносят огромную пользу.

Здоровье суставов — в надежных руках!

Узнать подробнее о болезнях суставов, способах борьбы с ними и мерах профилактики поможет Всероссийская социально-профилактическая программа «Здоровье суставов в надежных руках», которая стартовала в январе 2019 года и продлится в течение года. Всего будет проведено 1500 мероприятий, в почти 100 городах России, при участии 300 волонтеров-медиков.

Проводит Программу одна из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе, объединяющая более 20 тысяч человек, ВОД «Волонтеры – медики». Программа «Здоровье суставов в надежных руках» была разработана ведущими научными и медицинскими организациями – НИИ Ревматологии под руководством директора института, профессора Лила Александра Михайловича, Ассоциацией ревматологов России, возглавляемой Президентом АРР, академиком РАН, главным внештатным специалистом-ревматологом МЗ РФ Насоновым Евгением Львовичем и Российским научным медицинским обществом терапевтов, во главе с академиком РАН, заслуженным деятелем науки РФ, Мартыновым Анатолием Ивановичем. Инициатор Программы - фармацевтическая компания Биотехнос, которая приняла активное участие в разработке и производстве информационных материалов для участников и стала официальным спонсором Программы.

Программа «Здоровье суставов в надежных руках» проводится в нескольких форматах – это открытые диалоги о здоровье, обучение принципам здорового образа жизни, мастер-классы по скандинавской ходьбе, занятия лечебной физкультурой. Подготовленные материалы содержат подробную информацию об остеоартрите и болях в спине и рекомендации по образу жизни, а видеоматериалы наглядно показывают комплексы упражнений лечебной физкультуры при болезнях суставов и позвоночника; для профилактики появления и развития заболеваний суставов (офисная гимнастика); рекомендации для больных, которым предстоит или которые уже перенесли операцию эндопротезирования; а также видеокурс с обучающей информацией для волонтеров-медиков по принципам ЛФК и способам ее проведения.

Актуальная информация о ходе проведения Программы, график мероприятий всегда представлен на официальном сайте Программы «Здоровье суставов в надежных руках» ЗдоровьеСуставов.рф и сайте Волонтеры-медики.рф.

Комплексное и ответственное лечение остеоартрита, соблюдение рекомендаций врача в отношении лекарственной терапии и физических упражнений — ключ к успеху в лечении остеоартрита и сохранении подвижности на долгие годы.