РУСАДА написало сказку для детей

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) самыми разнообразными способами продвигает идею, что запрещенные препараты в спорте - это плохо. Борцы с допингом выпустили сказку для детей. И, кажется, в ней две правды. Одна в словах, другая - в картинках.

В милой незамысловатой истории, изданной тиражом в 1500 экз, мальчик по имени Дон с планеты Корнелия вместе с другом готовится к участию в Межпланетных спортивных играх. Но однажды он видит, как приземляется необычный космический джет, а по лазерным ступеням к нему спускается таинственный человек с неприятными голубыми пальцами.

По сюжету сказки, зловещий Незнакомец подсаживает юного спортсмена на допинг.

- Привет, Дон! - хриплым голосом произнес незнакомец. - Я наблюдал, как вы с Ником тренируетесь на каменных ступенях... Вы как кометы - сильные и быстрые. Но вас двое, а победитель всегда один. Ты когда-нибудь думал об этом?

В общем, слово за слово, и мальчик получил подарок...

Незнакомец порылся в складках своего плаща, и голубые пальцы протянули ему что-то вроде жемчужин в серебряной обертке.

- Проглоти их перед соревнованием, и тогда никто не сравнится с тобой в скорости, - прозвучал уверенные хриплый голос.

Дальше муки совести, забег, душевные терзания во время него, но за шаг до победы - раскаяние. Дон уступает победу своему другу, а потом еще и признается:

- Я не мог бы спокойно жить, зная, что я обманщик, укравший победу у своего лучшего друга... - От волнения голос его прервался.

И вдруг он услышал, как кто-то захлопал в ладоши. Это был Ник. Его тут же поддержали родители, болельщики, журналисты... Ему пожимали руку, улыбались и похлопывали по плечу. Дон почувствовал, будто тяжелый груз свалился с его души. Он был счастлив.

Казалось бы, обычная сказка. Банальная, конечно, но для агит-книжки - вполне себе ничего. Но все меняют картинки. Они шедевральны! В них весь современный спорт. Все-таки люди в РУСАДА здорово погружены в проблематику. Это не могло выплыть на подсознательном уровне.

Например, коварный тип гражданской наружности, что распространяет космический допинг, всю книжку не показывает своего лица. Почти как легендарный доктор Родченков в своих последних интервью.

Или посмотрите на соперников Дона и Ника. Вон парень с семью конечностями, а вон у того симпатичного гуманоида в динамовской форме ноги составляют две трети от всего тела. Ящер с гребнем, робот на гусеницах... Глядя на них, честно говоря, так вот сразу и не определишь, кто в этой сборной употребляет что-то запрещенное. И уж наверняка у кто-то из них - астматик (есть подозрения, что это та самая многоножка, что никогда не снимает шлем скафандра, но это не точно).

Но самое главное, в сказке ни слова нет о том, съел ли Дон эти самые жемчужины, или нет. Взял? - Да. А потом спрятал в каком-то укромном месте. Но ел ли он космический допинг? В книжке об этом, как и в докладе Макларена - ни слова! И есть в этом какая-то недосказанность... Почти как с нашими олимпийцами.

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