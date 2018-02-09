2018-02-09T17:10:39+03:00
Спорт

Пластический хирург назвал неудачной попытку Родченкова изменить внешность

Эксперт оценил перемены, произошедшие с информатором WADA
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Американский канал показал, как теперь выглядит РодченковАмериканский канал показал, как теперь выглядит РодченковФото: скрин с видео
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Даже после ряда процедур с внешностью лицо Григория Родченкова по-прежнему осталось узнаваемым. Такое мнение высказал пластический хирург Андрей Искорнев.

«Если оценивать антропометрический портрет (тот же самый метод используют и криминалисты), можно отметить, что два лица, представленных на фотографиях, очень похожи – по расположению глаз, по пропорциям верхней, средний и нижней трети лица. Просто немного скорректированы контуры нижней трети. Но следы пластической операции всегда можно заметить. Выполнить операцию, чтобы на освидетельствовании она была не раскрыта, нельзя», - цитирует эксперта радиостанция «Говорит Москва».

Помимо этого, врач предположил, какие процедуры могли быть сделаны Родченкову, если он действительно прибегал к помощи хирургов. По мнению Искорнева, информарот WADA изменил форму подбородка и носа.

Напомним, ранее стало известно, что Родченков изменил внешность, сбрил усы, чтобы стать менее узнаваемым.

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