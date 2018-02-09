Пластический хирург назвал неудачной попытку Родченкова изменить внешность
Даже после ряда процедур с внешностью лицо Григория Родченкова по-прежнему осталось узнаваемым. Такое мнение высказал пластический хирург Андрей Искорнев.
«Если оценивать антропометрический портрет (тот же самый метод используют и криминалисты), можно отметить, что два лица, представленных на фотографиях, очень похожи – по расположению глаз, по пропорциям верхней, средний и нижней трети лица. Просто немного скорректированы контуры нижней трети. Но следы пластической операции всегда можно заметить. Выполнить операцию, чтобы на освидетельствовании она была не раскрыта, нельзя», - цитирует эксперта радиостанция «Говорит Москва».
Помимо этого, врач предположил, какие процедуры могли быть сделаны Родченкову, если он действительно прибегал к помощи хирургов. По мнению Искорнева, информарот WADA изменил форму подбородка и носа.
Напомним, ранее стало известно, что Родченков изменил внешность, сбрил усы, чтобы стать менее узнаваемым.