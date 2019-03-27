Владимир Путин: Физкультура - это не какая-то развлекушка, это политическая задача

Совет по развитию физкультуры и спорта впервые за последние годы прошел на "мокром месте" - в Олимпийском центре синхронного плавания. "Хозяйка" центра, легендарная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова вместе с мэром Сергеем Собяниным показали Владимиру Путину, где и как тренируются спортсменки и какие перспективы развития.

- Сейчас первая очередь сдана - комплекс водного спорта, центр синхронного плавания, - рассказал Собянин. - И второй этап - мы введём в этом году или в начале следующего года - мы ещё введём вторую очередь, которая будет состоять из двух бассейнов.

В тренажерном зале президента ждали победители зимней Универсиады, с которым Путин три недели назад общался в Красноярске перед стартом турнира.

- Я вас всех сердечно поздравляю с результатами вашего выступления - блестяще выступили, это, конечно, уникальный результат - почти половину всех медалей завоевали, - похвалил он спортсменов. - С одной стороны, это вроде бы не гостеприимно, а с другой стороны, вы порадовали миллионы наших болельщиков. Надеюсь увидеть вас еще на Олимпийских играх с медалями такого же достоинства, которые вы получили на Универсиаде.

Чтобы пообщаться со спортсменами, Путин даже отодвинул в сторону одного из сотрудников службы безопасности.

- Здоровый какой, здоровей спортсменов, - пошутил президент.

В спортзале прямо на паркете были расставлены столы, за которыми расположились члены совета.

- Спортсменов надо премировать, - поручил глава государства правительству. - И надо подумать о государственных наградах.

Все помнят, с чем столкнулась Россия на последней Олимпиадой, президент сразу заявил, что повторение подобного недопустимо.

- Все требования по совершенствованию борьбы с допингом Россия выполнила, конструктивное сотрудничество с профильными международными структурами налажено. Нужно окончательно закрыть остающиеся вопросы, - заявил о главном Путин. - Нужно сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены нашей команды не подвергались никаким ограничениям, и чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действовать против интересов России.

Финансирование массового спорта - вопрос, который до сих пор остается открытым. Профессионалы получают много денег, а любителей кроме государству спонсировать некому, хотя одна из национальных задач - поднять к 2024 году число граждан, занимающихся физкультурой, до 55 процентов.

- Нужно предусмотреть четкие принципы, по которым часть доходов, формирующихся вокруг профессионального спорта, целевым образом направлялась бы на развитие массового спорта, - предложил президент. - В том числе серьезные доходы получают рекламные компании и различного рода лотереи, со спортом связана целая бизнес-индустрия. Необходимо создавать максимально благоприятные условия для государственно-частного партнерства в сфере спорта и физкультуры.

Массовый спорт давно выводится в государственные приоритеты, но Путин счел необходимым подчеркнуть это еще раз.

- Физкультура - это не какая-то развлекушка, это государственная, политическая задача, - завершил совет президент. - На это выделяются приличные деньги, 137,2 миллиарда, надо посмотреть, как мы их будем тратить.

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