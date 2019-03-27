В КХЛ ждут японские и корейские клубы

На Западном фронте без перемен. В четверг стартует полуфинальная серия Кубка Гагарина в одной из конференций, и там ЦСКА снова встречается со СКА, в четвертый раз за пять лет. Но возможно скоро в КХЛ появятся новые команды. Боссы лиги пообещали, что в нее вступят клуб из Кореи, еще одна команда из Китая, а так же представители из Франции и Германии.

Так что КХЛ расширится, хотя еще накануне все думали, что наоборот лига выкинет из своих рядов один самый не успешный клуб. В расчет брались спортивные результаты, посещаемость и финансирование. А аутсайдерами этой гонки на выживание считались – «Адмирал», «Северсталь», «Амур», а также «Слован», не представивший финансовых гарантий на следующий сезон. Но гроза прошла стороной. В КХЛ остались 25 команд. А скоро к ним смогут присоединится другие новые клубы.

Об этом рассказывал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

«Было бы неплохо, чтобы хоть один корейский клуб появился, - заявил он. - Скорее всего, в Китае в ближайшее время появится еще один клуб уровня КХЛ. Япония проявляет интерес. В Узбекистане развивается хоккей, оттуда может тоже появиться клуб КХЛ. На Западе наиболее вероятные варианты – Франция и Германия».

Ну а пока в центре КХЛ очередное армейское дерби. Серия за титул лучшей команды Запада начинается в четверг в Москве. В пользу ЦСКА - статистика (в нынешнем сезоне москвичи били питерцев во всех четырех матчах «регулярки») и результативность звена Линден Вей, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко . За СКА - возвращение в строй Павла Дацюка.

28 марта. Хоккей. Финал Западной конференции. ЦСКА - СКА. Первый матч. 19:00, «Матч!»

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