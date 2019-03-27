2019-03-27T18:10:15+03:00
Спорт

В КХЛ ждут японские и корейские клубы

И готовятся к очередному армейскому дерби
Константин ИВАНОВ
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КХЛ расширится, хотя еще накануне все думали, что наоборот лига выкинет из своих рядов один самый не успешный клубКХЛ расширится, хотя еще накануне все думали, что наоборот лига выкинет из своих рядов один самый не успешный клуб
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На Западном фронте без перемен. В четверг стартует полуфинальная серия Кубка Гагарина в одной из конференций, и там ЦСКА снова встречается со СКА, в четвертый раз за пять лет. Но возможно скоро в КХЛ появятся новые команды. Боссы лиги пообещали, что в нее вступят клуб из Кореи, еще одна команда из Китая, а так же представители из Франции и Германии.

Так что КХЛ расширится, хотя еще накануне все думали, что наоборот лига выкинет из своих рядов один самый не успешный клуб. В расчет брались спортивные результаты, посещаемость и финансирование. А аутсайдерами этой гонки на выживание считались – «Адмирал», «Северсталь», «Амур», а также «Слован», не представивший финансовых гарантий на следующий сезон. Но гроза прошла стороной. В КХЛ остались 25 команд. А скоро к ним смогут присоединится другие новые клубы.

Об этом рассказывал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

«Было бы неплохо, чтобы хоть один корейский клуб появился, - заявил он. - Скорее всего, в Китае в ближайшее время появится еще один клуб уровня КХЛ. Япония проявляет интерес. В Узбекистане развивается хоккей, оттуда может тоже появиться клуб КХЛ. На Западе наиболее вероятные варианты – Франция и Германия».

Ну а пока в центре КХЛ очередное армейское дерби. Серия за титул лучшей команды Запада начинается в четверг в Москве. В пользу ЦСКА - статистика (в нынешнем сезоне москвичи били питерцев во всех четырех матчах «регулярки») и результативность звена Линден Вей, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко . За СКА - возвращение в строй Павла Дацюка.

28 марта. Хоккей. Финал Западной конференции. ЦСКА - СКА. Первый матч. 19:00, «Матч!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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