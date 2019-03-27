Жена Николая Носкова: Я безумно рада, что Николай вытворяет такие вещи!

Ровно два года назад в семью экс-солиста «Парка Горького», певца, композитора и поэта пришла беда. Николай Носков перенес инсульт. Певцу сделали операцию по удалению тромба в шейном отделе. Музыканта спасли, но ему пришлось заново учиться ходить, говорить, петь и играть на музыкальных инструментах. Все это время врачи, супруга и близкие артиста делали все возможное, чтобы он снова смог работать.

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И вот работа по реабилитации Николая Носкова начала давать результаты. 63-летний заслуженный артист России оправился после инсульта и приступил к записи нового альбома.

- Николай Иванович все равно проходит реабилитацию, до конца еще не восстановился, лечимся, - объясняет «КП» жена певца Марина Носкова. - Но все хорошо. Творческий процесс запущен. Идет запись альбома. Над этим альбомом работают автор текстов Игорь Брусенцев и композитор Николай Носков. Вокал записывают Николай Носков и Саша Иванов (Ivan). Альбом будет великолепным! Я не рекламирую, это мое личное ощущение. Я безумно рада, что Николай такие вещи вытворяет!

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Напомним, Николай Носков родился в городе Гжатск (нынешний Гагарин) 12 января 1956 года. Был одним из пяти детей в семье работника мясокомбината и доярки. Не имеет профессионального музыкального образования. Играть на гитаре, фортепиано, ударных, баяне и трубе учился сам. Носкова не приняли в Гнесинку с формулировкой «Нечему тебя учить, уже все умеешь». Сценическая карьера насчитывает без малого 40 лет. В «Парке Горького» просолировал с 1987 по 1990-й. В браке с Мариной Носковой имеет дочь Екатерину, растит двух внучек.

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