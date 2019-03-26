Отечественные препараты стали пользоваться большим спросом у россиян

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-26T09:35:19+03:00

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Согласно данным аналитической компании DSM Group, которая занимается мониторингом аптечных продаж в России, в 2019 году отмечается рост продаж препаратов отечественного производства. Так, в январе увеличение составило 17% в рублях и 6% в упаковках, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. В феврале прирост составил еще плюс 10% в рублях.

При этом, если сравнивать с объемом продаж импортных лекарств, то он существенно ниже. В частности, в денежном эквиваленте он составляет 0,3%, в упаковках – 7,1%. Данные DSM Group свидетельствуют, что в феврале 59,5% препаратов, которые были реализованы в стране, являются российскими.

Следует также отметить, что российские препараты на сегодняшний день дешевле импортных почти в три раза – 102 и 335 рублей соответственно.

«Последние годы фармпромышленность в стране развивалась. Выпускались аналоги иностранных препаратов, свои оригинальные лекарственные средства и так далее, - приводит RT слова директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович. - Конечно, иностранные лекарства остаются на рынке, и это нормально».

Эксперт добавила, что в мире ни одна страна не может обеспечить население новейшими препаратами самостоятельно.

Ранее сайт kp.ru писал, что Роспотребнадзор предписал изъять из аптек популярный французский препарат от кашля «Эреспал», а позже - таблетки и сироп «Эпистат», венгерского производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU