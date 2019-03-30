Британские ученые утверждают, что вычислили Джека Потрошителя по ДНК

Наконец-то, спустя 130 лет, названо имя кровавого маньяка, наводившего некогда ужас на Лондон. В статье докторов наук Яри Лоухелайнена из Ливерпульского и Дэвида Миллера из Лидского университетов. Она опубликована в мартовском номере Journal of Forensic Sciences – журнала по судебной медицине.

МАНЬЯК С ОПАСНОЙ БРИТВОЙ

Напомню: официально Джеку Потрошителю приписывают 5 убийств, совершенных с 31 августа по 9 ноября 1888 года (по слухам – аж 15!) Орудовал он в одном из самых криминальных районов Лондона - Уайтчепеле. Все жертвы – уличные проститутки. Джек перерезал им горло, вскрывал брюшную полость, у троих к тому же вырезал внутренние органы.

Жуткой кличкой, известной ныне на весь мир благодаря фильмам, книгам, статьям, душегуб сам подписал письмо в Скотланд-Ярд. В котором издевался над безуспешными попытками полицейских его поймать. «Ваш покорный слуга Джек Потрошитель. С твоего разрешения под псевдонимом».

В ту пору изуверов в Лондоне хватало, особенно в трущобах. Считается, что Джек попал в анналы истории лишь потому, что тогда начался взлет так называемой «желтой прессы». Журналисты и раздули кровавый сериал, чтобы привлечь внимание публики к своим газетам.

По горячим следам личность серийного маньяка Скотланд-Ярд установить так и не смог. Хотя было задержано 80 человек. Среди подозреваемых фигурировали и женщины, даже семейная пара: королевский врач Джон Уильямс и его супруга-акушерка Лизи. Якобы она из-за бесплодия мстила проституткам. Вызывали в полицию и русского хирурга Александра Федорченко, жившего в Уайтчепеле. После допроса он уехал из Англии от греха подальше. Среди самых экстравагантных версий о загадочном маньяке – великий художник Ван Гог, отрезавший себе ухо и писатель Льюис Кэрролл, автор «Алисы в стране чудес», вечный холостяк, любивший дружить с девочками.

Британские ученые Лоухелайнен и Миллер утверждают: Джек Потрошитель – польский еврей Аарон Косминский, работавший парикмахером в Уайтчепеле. Резонно. Брадобрей мастерски владел опасной бритвой, мог ею потрошить несчастных женщин как скальпелем. На момент убийств ему было 23. Аарона тоже задерживали, но отпустили за недостатком улик. Спустя три года он попытался зарезать свою сестру, загремел в психушку. Где и умер в 53 года. По мнению психиатров, лечивших Косминского, он сошел с ума из-за пристрастия к сексуальному самоудовлетворению за несколько лет до «дела Джека Потрошителя».

С того громкого дела сохранилась единственная улика. Шелковый платок со следами крови и спермы, обнаруженный полицейским сержантом возле трупа четвертой жертвы - Кэтрин Эддоус. У нее маньяк вырезал почку и матку. Платок долго хранился в музее полиции. В 2007 году его купил на аукционе бизнесмен Рассел Эдвардс, давно ломавший голову над личностью маньяка. И отдал ученым для генетического исследования. Сам в 2014 году издал книгу «Назвать Джека-потрошителя».

Лоухелайнен и Миллер сравнили ДНК на сохранившихся пятнах платка с ДНК ныне живущих потомков Эддоус и Косминского. Они совпали!

Раскрыта еще одна жгучая тайна минувших веков?

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ В ЛОБ РАСПУТИНА

- Первая реакция на сенсацию британских ученых – браво! – говорит писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов. - Такие энтузиасты, проливающие свет на загадки истории, очень нужны.

Один из них, британский же криминалист Ричард Кален, например, раскрыл действительно тайну века – убийство Григория Распутина. Не побоявшись вскрыть английский след в этом весьма запутанном деле.

- Долгое время официально считалось: придворного старца прикончили патриоты России, чтобы избавить монархию от «святого черта», «нечистой силы». Дескать, организовал заговор князь Феликс Юсупов, представитель одной из богатейших семей империи, женатый на племяннице Николая II. Ему помогали великий князь Дмитрий Павлович Романов, двоюродный брат царя, и влиятельный депутат Государственной Думы Владимир Пуришкевич, монархист-черносотенец.

- Правду мы так никогда и не узнали бы, если б не Кален. После краха СССР он прибыл к нам по линии Скотланд-Ярда для обмена опытом с российскими коллегами. Тогда еще милиционерами. Да, было время, когда наши страны тесно сотрудничали! Посмотрев как-то в музее фотографию трупа Распутина, Ричард обратил внимание на большую дырку во лбу старца. У официальных убийц Юсупова и Пуришкевича оружие – браунинг и «соваж» - имело меньший калибр. (Наши криминалисты сей факт проморгали). По собственной инициативе Кален начал независимое расследование. Бывают же такие фанаты! В 2004 году издал сенсационную книгу. О том, что убийство Распутина организовала английская разведка благодаря гомосексуальным отношениям между Юсуповым и сотрудником МИ-6 Рейнером, которые вместе учились в Оксфорде. Рейнер и добил раненного русскими заговорщиками старца выстрелом в лоб из личного револьвера Уэбли-455 крупного калибра.

Посмертная фотография Григория Распутина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последующие исследования подтвердили правоту Калена. Лондон испугался в 1916 году, что старец, имевший большое влияние на царя и царицу, убедит их заключить сепаратный мир с Германией. Он еще в 1914-м уговаривал Николая Второго не вступать в Первую мировую. Англичане устроили заговор. После убийства старца резидент британской разведки МИ-6 в Петрограде Сэмюэль Хоар писал королю Георгу V: «Это преступление своим влиянием затмит устоявшиеся моральные принципы, а своим результатом изменит ход истории на целое поколение».

- Действительно, ход истории изменился. Через несколько месяцев пала династия Романовых, рухнула Российская империя. А заключи Россия сепаратный мир с немцами, как хотел убиенный старец, Германия бросила бы освободившиеся на Восточном фронте войска против Англии и Франции. Возможно, финал Первой мировой был бы другим, и октябрьская революция не грянула бы, и вся история ХХ века пошла бы иначе.

ПЛАТОК РАЗДОРА

- Такие энтузиасты, как Ричард Кален, докапывающиеся до всего – очень замечательный народ, - продолжает писатель Геннадий Соколов. - Я и себя к таковым отношу, извиняюсь за нескромность. Тоже много копался в истории взаимоотношений России и Англии и кое-чего нарыл. Отсылаю к своим книгам (см. ниже ДОСЬЕ «КП»).

Но вернемся к расследованию дела Джека Потрошителя…

- Судя по вашему голосу, у вас есть сомнения, Геннадий Евгеньевич? Но ведь ДНК совпало!

- Я внимательно прочитал мартовскую статью в Journal of Forensic Sciences. Расследование, на мой взгляд, неполное и неубедительное. Откуда взялась единственная улика - платок? Принадлежал он жертве или кому еще? Найден -то был рядом, а не на ее голове. Чья там кровь? И, извиняюсь, сперма? Убийцы или других клиентов жертвы? Еще во время следствия по горячим следам у полиции были сомнения по этому вещдоку.

Что касается стопроцентной якобы достоверности анализа ДНК… Первое исследование платка доцент молекулярной биологии Яри Лоухелайнен провел еще в 2014 году. Но был сурово раскритикован коллегами-генетиками.

- Теперь он и доктор Дэвид Миллер утверждают, что использовали более современные методы.

- И опять другие ученые их критикуют. Британский же генетик Адам Резерфорд пишет, что многие люди фотографировались, держа платок в руках. Включая родственников жертвы.

Так что в суде эту «загрязненную улику» предъявить нельзя. «Чушь, не заслуживающая публикации», - заявила авторитетный генетик из университета Лестера, доктор Тури Кинг, исследовавшая ДНК из останков самого короля Ричарда III. Основные претензии коллег – нет точной информации о расшифрованных последовательностях ДНК. Какая лаборатория проводила анализ? Есть проблемы и с митохондриальной ДНК, которую анализировали Лоухелайнен и Миллер. Она не подходит для того, чтобы сопоставлять генетический материал преступника мужского пола с его потомками. Поскольку наследуется по материнской линии… А преступником-то назван мужчина. Не зря Тури Кинг сказала, что "в исследовании больше дыр, чем в швейцарском сыре."

У «исследования с дырами» есть и моральный аспект. Каково сейчас потомкам Яна Косминского, публично названного кровавым маньяком? Хотя это неоднозначный вердикт.

ВЕНЦЕНОСНЫЙ ПЛОД ГРЕХОВНОЙ ЛЮБВИ

- Еще один вопрос – а за ту ли «проблему века» эти энтузиасты-генетики берутся? – размышляет историк разведки Геннадий Соколов. - Понятно, тема Джека Потрошителя раскручена в литературе, кинематографе. Публика жаждет удовлетворить интерес о личности легендарного маньяка.

Но есть в той же Британии более серьезные исторические загадки, связанные с необходимостью экспертизы ДНК. Но почему-то здесь энтузиазма со стороны британских ученых я не наблюдаю.

- Какие же?

- Например, законность правления королевы Великобритании Елизаветы II.

По данным русской разведки, знаменитая королева Виктория не имела прав на британскую корону, поскольку была незаконнорожденной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В чем ее проблема?

- Проблема в знаменитой королеве Виктории, «бабушке всех монарших домов Европы». Прозвище такое получила, поскольку браки ее девяти детей с представителями королевских и знатных семей укрепили связи между династиями Старого Света. Включая наших Романовых.

В Париже я познакомился с архивом супершпионки русского императора Александра I княгини Дарьи Христофоровны Ливен. Родной сестры шефа Третьего Охранного отделения Александра Бенкендорфа. Она была женой русского дипломата, жила в Европе. В нее влюблялись крупнейшие европейские политики, включая августейших особ. Портрет Ливен, выполненный знаменитым художником Томасом Лоуренсом, украшал опочивальню английского короля Георга IV. Любовниками Дарьи Христофоровны (и источниками ценнейшей информации!) были также австрийский канцлер Меттерних, премьер-министры Франции Гизо и Великобритании Каннинг.

Дарья Ливен дружила с будущей королевой Викторией, была чуть ли не ее наставницей. И выяснила, что та - незаконнорожденная! Не являлась дочерью герцога Эдуарда Августа Кентского, сына английского короля Георга III. Герцог был бесплоден. Ему было за 50, когда родилась Виктория. До этого он не имел детей. Любовницы не могли от него забеременеть. Скорее всего, биологическим отцом будущей королевы был сэр Джон Конрой, сердечный друг герцогини Кентской. Их связь была хорошо известна.

Кроме того, у официальных родителей Виктории в восьми предшествовавших поколениях не было ни одного больного гемофилией. Именно Виктория, королева Великобритании, стала носительницей генов, передающих эту неизлечимую болезнь. Носителем болезнетворного гена вполне мог быть род Конроев.

Для не сведущих в тонкостях британского престолонаследия поясню историческое значение данного факта. Если Виктория не была кровной дочерью герцога Кентского, значит, она заняла британский престол незаконно. Следовательно, ее старший сын Эдвард VII, равно как и все последующие британские монархи, включая нынешнюю королеву Елизавету II, не имели законного права на королевский трон.

Доподлинно доказать это или опровергнуть может лишь эксгумация королевских останков и анализ их ДНК. Но Дом Виндзоров никогда не пойдет на это. Кто же станет доказывать, что предки нынешнего монарха незаконно получили британский трон?!

Не будем также забывать, что царевич Алексей, сын Николая II и императрицы Александры Федоровны, получил неизлечимую болезнь крови от своей матери, а та - от английской бабушки Виктории. Не болей царевич гемофилией, Александра Федоровна не позвала бы ко двору Григория Распутина. Глядишь, и смуты в России не было бы.

Дарья Ливен отправила подробное донесение о незаконном престолонаследии королевы Виктории в Россию. Информация могла стать прекрасным инструментом политического давления и откровенного шантажа в той же Крымской войне, когда Британия и Франция напали на нашу страну. Но, видимо, царь был джентльменом. Не стал использовать такой бесценный козырь.

- А в самой-то Англии знают об этой проблеме престолонаследия?

- Конечно. И неофициальные разговоры о необходимости анализа ДНК Виндзоров давно ходят на туманном Альбионе. Но никто из британских ученых за это не берется.

- Чревато! Можно и жизни лишиться.

- Вот именно. Зато запущена версия о кровном родстве Елизаветы II с самим пророком Мухаммедом. Впервые ее выдали в 1968 году эксперты авторитетного издательства Burke's Peerage, которое почти 200 лет выпускает генеалогические справочники монарших домов Европы и Латинской Америки, правящих семей Африки, Ближнего Востока, выдающихся династий США и разных аристократических родов. Исследовав родословную Виндзоров, британские эксперты заявили, дескать, Елизавета II – потомок Мухаммеда в 43-м поколении. Даже генеалогическое древо составили. Периодически эта тема всплывает в серьезной британской прессе. Год назад журнал The Economist опубликовал статью "Халиф - это королева?".

- Нелепая же версия…

- Байка о родстве Виндзоров с пророком – звено Большой игры Лондона с исламом. Для англосаксов государства ислама - желанный резерв своего могущества. Ностальгия по разгромленной некогда США и СССР Британской империи. Лондон стремится восстановить контроль над важной частью арабо-мусульманского мира.

Этим, полагаю, объясняется и британский фильм «Виктория и Абдул». В его активе – две номинации на «Оскар»-2018. В основе сюжета реальная история королевы Виктории. В 1887 году Англия праздновала ее «золотой юбилей» - полвека на троне! Из Индии, входившей в состав Британской империи, ко двору прислали слугу Мухаммеда Абдул Карима. 24-летний красавец-мусульманин очень понравился 68-летней Виктории. Вдовствующая королева сделала простого слугу своим секретарем, фаворитом. Неизвестно, какую «Камасутру» показывал тот в ее опочивальне, но денег, подарков, титулов, почестей получил немало. Имел большое влияние при дворе, вел себя очень вызывающе. Перевез в Лондон своих многочисленных родственников. Это вызывало большое неудовольствие в Лондоне. Однако никто не мог перечить «бабушке Европы». Свои письма Абдулу королева подписывала «Ваша любящая мать», «Ваш самый близкий друг»…

Виктория умерла в 1901 году. На трон взошел ее сын Эдуард VII. Он позволил Абдул Кариму присутствовать на похоронах. Затем выслал в Индию, предварительно конфисковав и уничтожив всю переписку фаворита с матерью. Десятки лет «дружба» Виктории с мусульманином была тайной за семью печатями даже для многих историков. И нате вам! В консервативной Британии выходит исторический фильм о романе королевы и слуги-иноверца. Явно неспроста…

Так что не зря британские ученые нарисовали странное генеалогическое древо «королевы мусульман» Елизаветы II, не вызывающее доверия. Но даже если бы древо было достоверным, история с Викторией доказывает, что в жилах Виндзоров нет крови пророка Мухаммеда.

ПРИНЦ ИЗ АДА

- Зато в истории с Джеком Потрошителем был «королевский след».

- Интересно, интересно…

Принц Альберт Виктор, герцог Кларенс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Подозревали, что Потрошитель – старший внук королевы Виктории Альберт Виктор, герцог Кларенс.

Этот красавчик по кличке Эдди вел разгульную жизнь. О чем сама королева Виктория с сожалением писала старшей дочери. Ходили упорные слухи, что это принц, пресыщенный развратом, зверски убивал проституток. Возможно, из-за того, что сам любил…мальчиков. Эту тайну Британской короны раскрыл наш легендарный разведчик Петр Иванович Рачковский. Заведующий Заграничной агентурой Департамента полиции Министерства внутренних дел. Короче, наш резидент в Европе. Главная его задача была – отслеживать деятельность российских революционеров, анархистов, эмигрировавших в Англию, Францию, Швейцарию, другие страны… А Лондон всегда привечал борцов с царским режимом.

- Вспомним Герцена с его «Колоколом», того же Ленина.

- У Рачковского была своя агентура в разных местах, включая, извините, публичные дома, куда идейные борцы ходили удовлетворять похоть. Лондонские агенты и сообщили ему, что среди посетителей гомосексуального борделя на Кливленд-стрит фигурирует принц! Конечно же, компромат ушел в Петербург. Об этом узнали в королевской семье и испугались. После Крымской войны отношения наши с Англией еще не наладились. Виндзоры прекрасно понимали, что этот компромат - потенциальный удар по Королевскому дому. Гомосексуализм в Британии тогда был вне закона. За мужеложество светила тюрьма или каторга.

- Из-за чего переполох-то? Принцев много.

- Альберт был не просто принц. Он занимал второе место после отца в линии наследования британского престола от бабушки Виктории. И точно стал бы королем, но… В 28 лет скандальный наследник неожиданно скончался, якобы от гриппа. Полагаю, Эдди отравили. Тот же Рачковский в донесениях сообщал, что принца хотят убрать. Эксгумацию ныне никто проводить не будет, чтобы выяснить реальную причину смерти наследника...

А королем Британии после смерти Виктории и ее сына стал младший брат Альберта.

Версию с принцем, скрывавшимся под личиной Джека Потрошителя, полиция замяла. Лишь в наше время на Западе появились фильмы о кровавом престолонаследнике. Например, «Убийство по приказу» канадского режиссёра Боба Кларка. В нем дело Потрошителя ведет сам Шерлок Холмс (актер Кристофер Пламмер). Герцога Кларенса играет Робин Маршалл. В американском «Из ада» роль инспектора сыграл Джонни Депп, а злодея-принца - Марк Декстер.

Есть и более свежие загадки, требующие беспристрастного расследования британских ученых. Загадочная смерть Бориса Березовского на брегах туманного Альбиона, например, отравление Литвиненко, покушение на Скрипалей... Там много странностей. Но кто ж позволит ученым заниматься этими делами?

Геннадий Евгеньевич Соколов&Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Геннадий Евгеньевич Соколов, 68 лет. Окончил МГИМО. Журналист-международник, переводчик, дипломат, писатель, историк спецслужб. Командировался более чем в 30 стран мира. В течение ряда лет работал в Великобритании, Дании, Швейцарии. С конца 80-х годов провел около 100 авторских расследований «белых пятен» в истории шпионажа. Автор книг по истории противостояния российских и западных спецслужб, опубликованных в России и за рубежом: «Голый шпион», «Бомба» для премьера», «Провал операции «Кларет», «Шах Дому Виндзоров», «Шпион номер раз», «Шпионаж и политика», «Разведка и власть», «ГРУ против МИ-5 и ФБР», «Дело Профьюмо. Неудобная правда»,«Кремлевская Одиссея. Дуэль разведок» и др. Соавтор российских и зарубежных документальных фильмов по истории разведки.