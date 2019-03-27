Ушел Валерий Быковский - космонавт, на которого не действовала невесомость

Наедине со Вселенной

Первый старт Валерия Быковского к звездам состоялся 14 июня 1963 год. Его полет был частью знаменитой совместной миссии, в рамках которой космос покорила первая женщина - Валентина Терешкова. Валерий, как истинный джентльмен «протоптал» даме дорогу на орбиту: «Восток-6» Валентины стартовал через два дня после взлета корабля «Восток-5» Быковского. Ученым было интересно сравнить, как условия космического полета влияют на организм мужчины и женщины. Во время полета Валерий и Валентина связывались между собой, обменивались наблюдениями, обсуждали детали экспедиции. Бытует легенда, что во время полета Терешкова в прямом смысле проспала сеанс связи с Земле, что расценивалось, как серьезное ЧП. Разбудить Валентину ЦУП не смог, растолкать девушку удалось лишь Быковскому, у которого была с напарницей прямая радиосвязь. Однако в случае серьезной нештатной ситуации помочь друг-другу космонавты не могли, системы стыковки в космосе были еще не разработаны. Приземлились Валентина и Валерий синхронно в один и то же время утром 19 июня. И хотя Терешковой достались лавры женщины-первопроходца, полет Быковского тоже вошел в историю. Он оказался самым длительным одиночным полетом за всю историю космической эпопеи. Валерий провел наедине со Вселенной 4 суток 23 часа и 6 минут. Этот рекорд не побит до сих пор.

В программу полета Быковского впихнули еще и идеологическую задачу. Ему предстояло оказаться первым человеком, ставшим в космосе коммунистом.

На четвертый день полета Валерий отправил с борта «Востока-5» радиограмму на имя генерального секретаря ЦК Никиты Хрущева с просьбой принять его в в ряды КПСС. Никита Сергеевич собрал членов Центрального комитета и Быковского приняли в члены партии без прохождения кандидатского стажа...

Валерий Быковский и Валентина ТерешковаФото: фотохроника ТАСС.

До Луны не долетел

Валерий Федорович обладал уникальным свойством, на него не действовала невесомость. Обычно в первые часы или даже дни полета всех без исключения космонавтов укачивает, из-за прилива крови к голове они чувствуют себя не в своей тарелке. И это не смотря на жестокий отбор и длительные тренировки. Лишь один человек не испытывал никаких проблем с адаптацией на орбите - это был Валерий Быковский. Медики изучали организм космонавта номер 5 и признали его случай уникальным.

Быковский должен был стать одним из героев советской лунной миссии. Он возглавлял группу космонавтов, которые готовились к первому полету вокруг Луны. Старт был назначен на 8 декабря 1968 года, в штатном расписании Быковский занимал место командира главного экипажа. Однако без Сергея Королева наша лунная программа буксовала, риск неудачи был слишком велик и полет отменили. Первыми на Луне высадились американцы. А у Валерия Федоровича было еще два космических полета. В 1976 году его назначили командиром «Союза-22», а в 1978 году Быковский возглавлял совместную советско-немецкую экспедицию, работавшую на борту орбитальной станции «Салют-6». Его напарником был первый и единственный космонавт ГДР Зигмунд Йен.

Быковский должен был стать одним из героев советской лунной миссииФото: фотохроника ТАСС.

Небо забрало сына

В судьбе Валерия Федоровича Быковского была и черная страница, связанная с небом. Его старший сын - Валерий Валерьевич, пошел по стопам отца и стал летчиком. В 1985 году спустя несколько месяцев после выпуска из училища он погиб в авиакатастрофе, где столкнулись гражданский авиалайнер Ту-134А и военно-транспортный самолет АН-26 с группой военных на борту. Погибло в общей сложности 94 человека. Валерий Быковский-младший был помощником командира АН-26, ему исполнилось всего 22 года.

Второй сын космонавта - Сергей Быковский, тоже стал летчиком истребителем.

В 1988 году Валерий Федорович был уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в запас по достижению предельного возрасту. Но связи с космонавтикой не потерял. В 1989 году он вместе с коллегами был удостоен Государственной премии за разработку «тренажера сквозного моделирования динамики космического полета на центрифуге».

Прощание с Валерием Федоровичем Быковским состоится 29 марта в 12 часов в Доме космонавтов Звездного городка.

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