Российские воры в законе начали уезжать в Израиль

Госдума приняла закон «Об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ)». На днях его одобрили члены Совета Федерации. Основные пункты направлены в первую очередь против криминальных лидеров, воров в законе.

Теперь посиделки законников в закрытых на спецобслуживание ресторанах, где они любят проводить сходки, будут развиваться по другому сценарию. Обычно силовики о таких стрелках информированы. И часто они заканчивались проверкой документов: вваливается спецназ с автоматами, всех кладут лицами в пол. Даже задерживают, но потом воров отпускали по домам - предъявить им было нечего. Ну, сидели люди - разговаривали...

Но после принятия поправок сам факт участия в собраниях лидеров ОПГ тянет на реальный срок - от 12 до 20 лет. Отдельной строкой прописан срок, который теперь будут давать «за сам факт лидерства в преступной иерархии», - от 8 до 15 лет.

НОВОЕ ГРАЖДАНСТВО

- По нашим данным, за последние дни многие видные «славянские» воры из числа так называемых неприкасаемых (считается, что часть воров в той или иной мере сотрудничает с силовиками, за это их не и трогают. - Авт.) посетили страны, с которыми у России нет договора о выдаче преступников, - рассказывает Виктория Гефтер, главный редактор информационного агентства «Прайм Крайм», которое специализируется на новостях из воровского мира. - В частности, Израиль. Наиболее вероятная цель их поездки - оформление гражданства.

- Сколько сейчас воров в законе находится в России на свободе?

- По нашим данным, около 70 человек. Наибольшая концентрация в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и Чечне.

ГРУЗИНСКИЙ ОПЫТ

Большая часть воров в законе - этнические грузины (см. «Чисто конкретно»). Нынешние поправки в российские законы, как считается, вдохновлены именно примером Грузии. Там в 2004 году тоже начали массово шерстить законников. После задержания полицейские записывали допрос на камеру. Главный вопрос: «Являетесь вором в законе?» Отказаться публично от своего статуса вор не может. Свои не поймут. Ответит, что вор, - получает срок. Так, за несколько месяцев пересажали всех воров в законе, оставшиеся спешно бежали из Грузии.

- Большинство бежали на Украину, но оттуда их в массовом порядке депортировали на родину, - поясняет Виктория Гефтер. - В Россию почти никто не бежал. Грузинские воры, которые сейчас живут в России, перебрались сюда еще в 80-е и 90-е. Законники, отсидевшие в Грузии за свой статус, эмигрировали в другие страны. Из них во второй половине нулевых стали формироваться крупные воровские диаспоры в Турции, Греции, Италии, Франции, Испании.

- А если коронованный вор заявит, что он не вор?

- Правильный вор никогда так не сделает. Он может уклониться от ответа, промолчать, назвать себя врачом или космонавтом, но сказать, что он не вор, без последствий со стороны криминала невозможно.

Дед Хасан. Фото: youtube.com

КТО «КОРОЛЬ»?

После убийства Деда Хасана криминальный статус «короля воров» получил вернувшийся в Россию после отсидки в Испании Захарий Калашов, он же Шакро Молодой. Однако законник стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве и в прошлом году получил 9 с лишним лет колонии (подробно). Ходили слухи, что после отправки на зону корону главного вора в законе должны были передать другому человеку. Звучали разные имена, в том числе славянских воров. Однако Шакро продолжает оставаться главным.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Будет ли эффект?

- Если силовики будут применять прописанные в новом законе нормы, очевидно, что это нанесет большой удар по оргпреступности, - говорит подполковник полиции Михаил Игнатов, в 90-е оперативник московского РУБОПа (Регионального управления по борьбе с организованной преступностью). - Если, конечно, все снова не перетечет на коммерческие рельсы. Тогда закон сработает только на повышение суммы взяток. Никто не будет спорить, что криминальные лидеры зачастую просто откупаются.

За примерами далеко ходить и не надо. В прошлом году 5,5 года колонии получил экс-генерал Следственного комитета Денис Никандров. Бывшего замначальника столичного управления СК посадили за взятку. Он получил 1 млн долларов: Никандров взялся развалить уголовное дело, в котором фигурировал подручный вора в законе Шакро Молодого Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец.

- Если закон будет работать, большинство криминальных авторитетов, конечно же, поспешат уехать, - продолжает Игнатов. - Как вариант - в Казахстан, другие страны СНГ, где пока нет такого ужесточения законов. Кстати, в 90-е воры в законе и криминальные авторитеты предпочитали отсиживаться в Испании. Модное было направление. Тот же Шакро там в свое время скрывался. Но испанские власти начали зачистки. (Шакро - Захарий Калашов - в 2000-х получил в Испании срок за отмывание поступавших из России криминальных денег, в 2014-м его экстрадировали в РФ. - Авт.) Сейчас там уже нет такого раздолья для беглых преступников из других стран.